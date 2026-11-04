Voici comment les réserves des barrages ont évolué en octobre

Les retenues des barrages terminent octobre légèrement au-dessus de leur niveau du 1er du mois. Le volume stocké passe de 11.155,13 à 11.206,39 millions de m³, soit 51,26 millions de m³ de plus. Le taux de remplissage national progresse de 65,51% à 65,81%. Ce gain net recouvre une évolution en deux temps. Les réserves ont atteint 11.335,61 millions de m³ le 23 octobre, avant de reculer de 129,22 millions de m³ en huit jours.

Sur 69 barrages, 27 ont gagné de l’eau entre le 1er et le 31 octobre, 34 en ont perdu et 8 sont restés stables. Les ouvrages en hausse cumulent 336,04 millions de m³ de gains, contre 284,79 millions de pertes pour les autres.

Le barrage Mohammed V en tête des hausses

Le barrage Mohammed V, dans le bassin de la Moulouya, réalise de loin la plus forte progression. Son volume passe de 36,17 à 129,91 millions de m³, soit 93,74 millions de plus, presque quatre fois son niveau du 1er octobre. Son taux de remplissage bondit de 21,93% à 78,76%.

Le barrage Mohammed V. (M.Chellay/Le360). محمد الشلاي

Dans le Guir-Ziz-Ghris, Hassan Addakhil gagne 62,50 millions de m³ et passe de 53,19% à 74,92%. Kadoussa prend 32,08 millions et passe de 26,69% à 41,00%. À eux deux, ils expliquent la quasi-totalité de la hausse du bassin. Celui-ci avait connu un important débit d’eau au niveau de l’oued El Ahmar, en plein centre-ville d’Errachidia, signalé par le système de notification et d’alerte aux crues installé en amont du bassin du Ziz.

Barrage Bassin Capacité normale (Mm³) Taux au 1er oct 2026 Taux au 31 oct 2026 Évolution (points) Volume au 1er oct (Mm³) Volume au 31 oct (Mm³) Évolution du volume (Mm³) Mohammed V Moulouya 164,96 21,93 % 78,76 % +56,83 36,17 129,91 +93,74 Hassan Addakhil Guir-Ziz-Ghris 287,57 53,19 % 74,92 % +21,73 152,95 215,45 +62,50 Mansour Eddahbi Draâ-Oued Noun 445,27 42,35 % 49,78 % +7,43 188,56 221,65 +33,09 Kadoussa Guir-Ziz-Ghris 224,18 26,69 % 41,00 % +14,31 59,84 91,92 +32,08 Al Massira Oum Errbia 2.649,54 39,82 % 40,64 % +0,82 1.055,05 1.076,74 +21,69 El Kansera Sebou 204,86 65,33 % 75,64 % +10,31 133,83 154,96 +21,13 Hassan II Moulouya 353,69 56,44 % 60,12 % +3,68 199,63 212,65 +13,02 Tiddas Bouregreg 505,77 89,60 % 91,89 % +2,29 453,18 464,77 +11,59 Tamalout Moulouya 47,86 64,22 % 85,91 % +21,69 30,74 41,12 +10,38 Moulay Youssef Oum Errbia 128,56 68,83 % 76,44 % +7,61 88,49 98,28 +9,79 Bin El Ouidane Oum Errbia 1.273,40 79,47 % 79,91 % +0,44 1.011,91 1.017,54 +5,63 Yaacoub El Mansour Tensift 57,96 72,96 % 79,89 % +6,93 42,29 46,30 +4,01 Ahmed El Hansali Oum Errbia 697,18 77,73 % 78,23 % +0,50 541,94 545,40 +3,46 Agdez Draâ-Oued Noun 244,73 39,19 % 40,38 % +1,19 95,91 98,82 +2,91 Injil Moulouya 9,33 11,87 % 37,83 % +25,96 1,11 3,53 +2,42 Sultan Moulay Ali Cherif Draâ-Oued Noun 280,18 20,24 % 21,10 % +0,86 56,71 59,12 +2,41 Aït Messaoud Oum Errbia 8,80 63,78 % 88,04 % +24,26 5,61 7,75 +2,14 Abdelmoumen Souss-Massa 198,44 32,18 % 32,70 % +0,52 63,85 64,89 +1,04 Oulouz Souss-Massa 88,97 57,76 % 58,59 % +0,83 51,38 52,12 +0,74 Tamesna Bouregreg 51,60 77,99 % 79,09 % +1,10 40,25 40,81 +0,56 Toudgha Guir-Ziz-Ghris 36,53 7,61 % 9,09 % +1,48 2,78 3,32 +0,54 Imfout Oum Errbia 8,99 12,74 % 17,40 % +4,66 1,15 1,56 +0,41 Daourat Oum Errbia 5,09 77,51 % 83,82 % +6,31 3,95 4,27 +0,32 Ben Abdelkrim Khattabi Loukkos 10,52 33,85 % 35,41 % +1,56 3,56 3,72 +0,16 Abou Abbass El Sabti Tensift 22,37 81,38 % 82,04 % +0,66 18,21 18,36 +0,15 Timinoutine Oum Errbia 0,73 82,99 % 93,98 % +10,99 0,61 0,69 +0,08 Sidi Driss Oum Errbia 0,55 91,05 % 100,00 % +8,95 0,50 0,55 +0,05

Le barrage Mansour Eddahbi, dans le Draâ-Oued Noun, gagne 33,09 millions de m³ et atteint 49,78%. Al Massira progresse de 21,69 millions, à 40,64%, et El Kansera de 21,13 millions, avec un taux qui passe de 65,33% à 75,64%. Hassan II prend 13,02 millions de m³, Tiddas 11,59 millions, à 91,89%, et Tamalout 10,38 millions, à 85,91%. Moulay Youssef gagne 9,79 millions de m³ et atteint 76,44%.

Cinq bassins en hausse, quatre en baisse

Par bassin, la Moulouya gagne 119,56 millions de m³ et son taux passe de 55,61% à 72,65%. Le barrage Mohammed V explique près de 80% de cette hausse. Le Guir-Ziz-Ghris suit avec 95,12 millions de m³ et la plus forte progression en points, de 39,32% à 56,67%, soit 17,35 points de plus.

Bassin Capacité normale (Mm³) Taux au 1er oct 2026 Taux au 31 oct 2026 Évolution (points) Volume au 1er oct (Mm³) Volume au 31 oct (Mm³) Évolution du volume (Mm³) Taux au 31 oct 2025 Écart avec 2025 (points) Sebou 5.370,33 77,77 % 74,46 % -3,31 4.176,72 3.998,63 -178,09 42,25 % +32,21 Oum Errbia 5.003,37 57,85 % 58,72 % +0,87 2.894,65 2.937,96 +43,31 9,12 % +49,60 Loukkos 1.956,55 76,43 % 73,02 % -3,41 1.495,43 1.428,77 -66,66 44,59 % +28,43 Bouregreg 1.473,39 76,58 % 76,98 % +0,40 1.128,39 1.134,21 +5,82 46,60 % +30,38 Draâ-Oued Noun 1.048,18 34,44 % 38,10 % +3,66 360,99 399,39 +38,40 28,42 % +9,68 Souss-Massa 722,83 46,78 % 46,53 % -0,25 338,18 336,33 -1,85 16,66 % +29,87 Moulouya 701,49 55,61 % 72,65 % +17,04 390,09 509,65 +119,56 28,58 % +44,07 Guir-Ziz-Ghris 548,28 39,32 % 56,67 % +17,35 215,57 310,69 +95,12 46,86 % +9,81 Tensift 203,17 76,35 % 74,21 % -2,14 155,12 150,77 -4,35 41,76 % +32,45 Total national 17.027,59 65,51 % 65,81 % +0,30 11.155,13 11.206,39 +51,26 31,29 % +34,52

L’Oum Errbia prend 43,31 millions de m³ et atteint 58,72%. Le Draâ-Oued Noun gagne 38,40 millions, à 38,10%, et le Bouregreg 5,82 millions, à 76,98%.

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Quatre bassins reculent. Le Sebou perd 178,09 millions de m³ et passe de 77,77% à 74,46%. Le Loukkos cède 66,66 millions, de 76,43% à 73,02%. Le Tensift perd 4,35 millions, à 74,21%, et le Souss-Massa 1,85 million, à 46,53%.

Al Wahda concentre plus de la moitié des pertes

Le recul se concentre sur quelques grands ouvrages. Al Wahda, le plus grand barrage du pays, perd 161,49 millions de m³ en un mois. Son taux passe de 81,26% à 76,58%. L’ouvrage explique à lui seul plus de 90% de la baisse du Sebou et plus de la moitié des pertes nationales.

Dar Khroufa, dans le Loukkos, cède 36,82 millions de m³ et recule de 88,96% à 81,20%. Idriss Ier perd 23,25 millions, à 73,15%, et Oued El Makhazine 16,89 millions, à 65,26%. Ces quatre ouvrages représentent près de 84% des pertes enregistrées. Garde Sebou connaît la baisse la plus marquée en points, de 92,65% à 57,38%.

Le barrage Oued El Makhazine. (S.Kadry/Le360)

Le taux de remplissage national de 65,81% se compare à 31,29% à la même date en 2025. L’écart atteint près de 35 points. Les réserves évoluent aussi à contre-courant de l’an dernier, où le taux avait reculé de 32,68% à 31,29% entre le 1er et le 31 octobre.

Tous les bassins restent au-dessus de leur niveau de 2025. L’Oum Errbia passe de 9,12% à 58,72%, la Moulouya de 28,58% à 72,65% et le Souss-Massa de 16,66% à 46,53%. Les écarts sont les plus faibles dans le Guir-Ziz-Ghris (46,86% en 2025, 56,67% aujourd’hui) et le Draâ-Oued Noun (28,42% contre 38,10%).