Voici comment les réserves des barrages ont évolué en octobre

Les retenues des barrages terminent octobre légèrement au-dessus de leur niveau du 1er du mois. Le volume stocké passe de 11.155,13 à 11.206,39 millions de m³, soit 51,26 millions de m³ de plus. Le taux de remplissage national progresse de 65,51% à 65,81%. Ce gain net recouvre une évolution en deux temps. Les réserves ont atteint 11.335,61 millions de m³ le 23 octobre, avant de reculer de 129,22 millions de m³ en huit jours.
Sur 69 barrages, 27 ont gagné de l’eau entre le 1er et le 31 octobre, 34 en ont perdu et 8 sont restés stables. Les ouvrages en hausse cumulent 336,04 millions de m³ de gains, contre 284,79 millions de pertes pour les autres.
Le barrage Mohammed V en tête des hausses
Le barrage Mohammed V, dans le bassin de la Moulouya, réalise de loin la plus forte progression. Son volume passe de 36,17 à 129,91 millions de m³, soit 93,74 millions de plus, presque quatre fois son niveau du 1er octobre. Son taux de remplissage bondit de 21,93% à 78,76%.
Le barrage Mohammed V. (M.Chellay/Le360). محمد الشلاي
Dans le Guir-Ziz-Ghris, Hassan Addakhil gagne 62,50 millions de m³ et passe de 53,19% à 74,92%. Kadoussa prend 32,08 millions et passe de 26,69% à 41,00%. À eux deux, ils expliquent la quasi-totalité de la hausse du bassin. Celui-ci avait connu un important débit d’eau au niveau de l’oued El Ahmar, en plein centre-ville d’Errachidia, signalé par le système de notification et d’alerte aux crues installé en amont du bassin du Ziz.
|Barrage
|Bassin
|Capacité normale (Mm³)
|Taux au 1er oct 2026
|Taux au 31 oct 2026
|Évolution (points)
|Volume au 1er oct (Mm³)
|Volume au 31 oct (Mm³)
|Évolution du volume (Mm³)
|Mohammed V
|Moulouya
|164,96
|21,93 %
|78,76 %
|+56,83
|36,17
|129,91
|+93,74
|Hassan Addakhil
|Guir-Ziz-Ghris
|287,57
|53,19 %
|74,92 %
|+21,73
|152,95
|215,45
|+62,50
|Mansour Eddahbi
|Draâ-Oued Noun
|445,27
|42,35 %
|49,78 %
|+7,43
|188,56
|221,65
|+33,09
|Kadoussa
|Guir-Ziz-Ghris
|224,18
|26,69 %
|41,00 %
|+14,31
|59,84
|91,92
|+32,08
|Al Massira
|Oum Errbia
|2.649,54
|39,82 %
|40,64 %
|+0,82
|1.055,05
|1.076,74
|+21,69
|El Kansera
|Sebou
|204,86
|65,33 %
|75,64 %
|+10,31
|133,83
|154,96
|+21,13
|Hassan II
|Moulouya
|353,69
|56,44 %
|60,12 %
|+3,68
|199,63
|212,65
|+13,02
|Tiddas
|Bouregreg
|505,77
|89,60 %
|91,89 %
|+2,29
|453,18
|464,77
|+11,59
|Tamalout
|Moulouya
|47,86
|64,22 %
|85,91 %
|+21,69
|30,74
|41,12
|+10,38
|Moulay Youssef
|Oum Errbia
|128,56
|68,83 %
|76,44 %
|+7,61
|88,49
|98,28
|+9,79
|Bin El Ouidane
|Oum Errbia
|1.273,40
|79,47 %
|79,91 %
|+0,44
|1.011,91
|1.017,54
|+5,63
|Yaacoub El Mansour
|Tensift
|57,96
|72,96 %
|79,89 %
|+6,93
|42,29
|46,30
|+4,01
|Ahmed El Hansali
|Oum Errbia
|697,18
|77,73 %
|78,23 %
|+0,50
|541,94
|545,40
|+3,46
|Agdez
|Draâ-Oued Noun
|244,73
|39,19 %
|40,38 %
|+1,19
|95,91
|98,82
|+2,91
|Injil
|Moulouya
|9,33
|11,87 %
|37,83 %
|+25,96
|1,11
|3,53
|+2,42
|Sultan Moulay Ali Cherif
|Draâ-Oued Noun
|280,18
|20,24 %
|21,10 %
|+0,86
|56,71
|59,12
|+2,41
|Aït Messaoud
|Oum Errbia
|8,80
|63,78 %
|88,04 %
|+24,26
|5,61
|7,75
|+2,14
|Abdelmoumen
|Souss-Massa
|198,44
|32,18 %
|32,70 %
|+0,52
|63,85
|64,89
|+1,04
|Oulouz
|Souss-Massa
|88,97
|57,76 %
|58,59 %
|+0,83
|51,38
|52,12
|+0,74
|Tamesna
|Bouregreg
|51,60
|77,99 %
|79,09 %
|+1,10
|40,25
|40,81
|+0,56
|Toudgha
|Guir-Ziz-Ghris
|36,53
|7,61 %
|9,09 %
|+1,48
|2,78
|3,32
|+0,54
|Imfout
|Oum Errbia
|8,99
|12,74 %
|17,40 %
|+4,66
|1,15
|1,56
|+0,41
|Daourat
|Oum Errbia
|5,09
|77,51 %
|83,82 %
|+6,31
|3,95
|4,27
|+0,32
|Ben Abdelkrim Khattabi
|Loukkos
|10,52
|33,85 %
|35,41 %
|+1,56
|3,56
|3,72
|+0,16
|Abou Abbass El Sabti
|Tensift
|22,37
|81,38 %
|82,04 %
|+0,66
|18,21
|18,36
|+0,15
|Timinoutine
|Oum Errbia
|0,73
|82,99 %
|93,98 %
|+10,99
|0,61
|0,69
|+0,08
|Sidi Driss
|Oum Errbia
|0,55
|91,05 %
|100,00 %
|+8,95
|0,50
|0,55
|+0,05
Le barrage Mansour Eddahbi, dans le Draâ-Oued Noun, gagne 33,09 millions de m³ et atteint 49,78%. Al Massira progresse de 21,69 millions, à 40,64%, et El Kansera de 21,13 millions, avec un taux qui passe de 65,33% à 75,64%. Hassan II prend 13,02 millions de m³, Tiddas 11,59 millions, à 91,89%, et Tamalout 10,38 millions, à 85,91%. Moulay Youssef gagne 9,79 millions de m³ et atteint 76,44%.
Cinq bassins en hausse, quatre en baisse
Par bassin, la Moulouya gagne 119,56 millions de m³ et son taux passe de 55,61% à 72,65%. Le barrage Mohammed V explique près de 80% de cette hausse. Le Guir-Ziz-Ghris suit avec 95,12 millions de m³ et la plus forte progression en points, de 39,32% à 56,67%, soit 17,35 points de plus.
|Bassin
|Capacité normale (Mm³)
|Taux au 1er oct 2026
|Taux au 31 oct 2026
|Évolution (points)
|Volume au 1er oct (Mm³)
|Volume au 31 oct (Mm³)
|Évolution du volume (Mm³)
|Taux au 31 oct 2025
|Écart avec 2025 (points)
|Sebou
|5.370,33
|77,77 %
|74,46 %
|-3,31
|4.176,72
|3.998,63
|-178,09
|42,25 %
|+32,21
|Oum Errbia
|5.003,37
|57,85 %
|58,72 %
|+0,87
|2.894,65
|2.937,96
|+43,31
|9,12 %
|+49,60
|Loukkos
|1.956,55
|76,43 %
|73,02 %
|-3,41
|1.495,43
|1.428,77
|-66,66
|44,59 %
|+28,43
|Bouregreg
|1.473,39
|76,58 %
|76,98 %
|+0,40
|1.128,39
|1.134,21
|+5,82
|46,60 %
|+30,38
|Draâ-Oued Noun
|1.048,18
|34,44 %
|38,10 %
|+3,66
|360,99
|399,39
|+38,40
|28,42 %
|+9,68
|Souss-Massa
|722,83
|46,78 %
|46,53 %
|-0,25
|338,18
|336,33
|-1,85
|16,66 %
|+29,87
|Moulouya
|701,49
|55,61 %
|72,65 %
|+17,04
|390,09
|509,65
|+119,56
|28,58 %
|+44,07
|Guir-Ziz-Ghris
|548,28
|39,32 %
|56,67 %
|+17,35
|215,57
|310,69
|+95,12
|46,86 %
|+9,81
|Tensift
|203,17
|76,35 %
|74,21 %
|-2,14
|155,12
|150,77
|-4,35
|41,76 %
|+32,45
|Total national
|17.027,59
|65,51 %
|65,81 %
|+0,30
|11.155,13
|11.206,39
|+51,26
|31,29 %
|+34,52
L’Oum Errbia prend 43,31 millions de m³ et atteint 58,72%. Le Draâ-Oued Noun gagne 38,40 millions, à 38,10%, et le Bouregreg 5,82 millions, à 76,98%.
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Quatre bassins reculent. Le Sebou perd 178,09 millions de m³ et passe de 77,77% à 74,46%. Le Loukkos cède 66,66 millions, de 76,43% à 73,02%. Le Tensift perd 4,35 millions, à 74,21%, et le Souss-Massa 1,85 million, à 46,53%.
Al Wahda concentre plus de la moitié des pertes
Le recul se concentre sur quelques grands ouvrages. Al Wahda, le plus grand barrage du pays, perd 161,49 millions de m³ en un mois. Son taux passe de 81,26% à 76,58%. L’ouvrage explique à lui seul plus de 90% de la baisse du Sebou et plus de la moitié des pertes nationales.
Dar Khroufa, dans le Loukkos, cède 36,82 millions de m³ et recule de 88,96% à 81,20%. Idriss Ier perd 23,25 millions, à 73,15%, et Oued El Makhazine 16,89 millions, à 65,26%. Ces quatre ouvrages représentent près de 84% des pertes enregistrées. Garde Sebou connaît la baisse la plus marquée en points, de 92,65% à 57,38%.
Le barrage Oued El Makhazine. (S.Kadry/Le360)
Le taux de remplissage national de 65,81% se compare à 31,29% à la même date en 2025. L’écart atteint près de 35 points. Les réserves évoluent aussi à contre-courant de l’an dernier, où le taux avait reculé de 32,68% à 31,29% entre le 1er et le 31 octobre.
Tous les bassins restent au-dessus de leur niveau de 2025. L’Oum Errbia passe de 9,12% à 58,72%, la Moulouya de 28,58% à 72,65% et le Souss-Massa de 16,66% à 46,53%. Les écarts sont les plus faibles dans le Guir-Ziz-Ghris (46,86% en 2025, 56,67% aujourd’hui) et le Draâ-Oued Noun (28,42% contre 38,10%).