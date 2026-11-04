Economie

Voici comment les réserves des barrages ont évolué en octobre

Barrage Hassan Addakhil. (PHOTO: Agence du bassin du Guir-Ziz-Ghris)

Avec un gain de 51,26 millions de m³, le taux de remplissage national se stabilise à 65,81% à fin octobre. Une hausse modérée rendue possible par les crues captées par les barrages Mohammed V et Hassan Addakhil.

Par Hajar Kharroubi
Le 04/11/2026 à 13h30

Les retenues des barrages terminent octobre légèrement au-dessus de leur niveau du 1er du mois. Le volume stocké passe de 11.155,13 à 11.206,39 millions de m³, soit 51,26 millions de m³ de plus. Le taux de remplissage national progresse de 65,51% à 65,81%. Ce gain net recouvre une évolution en deux temps. Les réserves ont atteint 11.335,61 millions de m³ le 23 octobre, avant de reculer de 129,22 millions de m³ en huit jours.

Sur 69 barrages, 27 ont gagné de l’eau entre le 1er et le 31 octobre, 34 en ont perdu et 8 sont restés stables. Les ouvrages en hausse cumulent 336,04 millions de m³ de gains, contre 284,79 millions de pertes pour les autres.

Le barrage Mohammed V en tête des hausses

Le barrage Mohammed V, dans le bassin de la Moulouya, réalise de loin la plus forte progression. Son volume passe de 36,17 à 129,91 millions de m³, soit 93,74 millions de plus, presque quatre fois son niveau du 1er octobre. Son taux de remplissage bondit de 21,93% à 78,76%.

Le barrage Mohammed V. (M.Chellay/Le360). محمد الشلاي

Dans le Guir-Ziz-Ghris, Hassan Addakhil gagne 62,50 millions de m³ et passe de 53,19% à 74,92%. Kadoussa prend 32,08 millions et passe de 26,69% à 41,00%. À eux deux, ils expliquent la quasi-totalité de la hausse du bassin. Celui-ci avait connu un important débit d’eau au niveau de l’oued El Ahmar, en plein centre-ville d’Errachidia, signalé par le système de notification et d’alerte aux crues installé en amont du bassin du Ziz.

BarrageBassinCapacité normale (Mm³)Taux au 1er oct 2026Taux au 31 oct 2026Évolution (points)Volume au 1er oct (Mm³)Volume au 31 oct (Mm³)Évolution du volume (Mm³)
Mohammed VMoulouya164,9621,93 %78,76 %+56,8336,17129,91+93,74
Hassan AddakhilGuir-Ziz-Ghris287,5753,19 %74,92 %+21,73152,95215,45+62,50
Mansour EddahbiDraâ-Oued Noun445,2742,35 %49,78 %+7,43188,56221,65+33,09
KadoussaGuir-Ziz-Ghris224,1826,69 %41,00 %+14,3159,8491,92+32,08
Al MassiraOum Errbia2.649,5439,82 %40,64 %+0,821.055,051.076,74+21,69
El KanseraSebou204,8665,33 %75,64 %+10,31133,83154,96+21,13
Hassan IIMoulouya353,6956,44 %60,12 %+3,68199,63212,65+13,02
TiddasBouregreg505,7789,60 %91,89 %+2,29453,18464,77+11,59
TamaloutMoulouya47,8664,22 %85,91 %+21,6930,7441,12+10,38
Moulay YoussefOum Errbia128,5668,83 %76,44 %+7,6188,4998,28+9,79
Bin El OuidaneOum Errbia1.273,4079,47 %79,91 %+0,441.011,911.017,54+5,63
Yaacoub El MansourTensift57,9672,96 %79,89 %+6,9342,2946,30+4,01
Ahmed El HansaliOum Errbia697,1877,73 %78,23 %+0,50541,94545,40+3,46
AgdezDraâ-Oued Noun244,7339,19 %40,38 %+1,1995,9198,82+2,91
InjilMoulouya9,3311,87 %37,83 %+25,961,113,53+2,42
Sultan Moulay Ali CherifDraâ-Oued Noun280,1820,24 %21,10 %+0,8656,7159,12+2,41
Aït MessaoudOum Errbia8,8063,78 %88,04 %+24,265,617,75+2,14
AbdelmoumenSouss-Massa198,4432,18 %32,70 %+0,5263,8564,89+1,04
OulouzSouss-Massa88,9757,76 %58,59 %+0,8351,3852,12+0,74
TamesnaBouregreg51,6077,99 %79,09 %+1,1040,2540,81+0,56
ToudghaGuir-Ziz-Ghris36,537,61 %9,09 %+1,482,783,32+0,54
ImfoutOum Errbia8,9912,74 %17,40 %+4,661,151,56+0,41
DaouratOum Errbia5,0977,51 %83,82 %+6,313,954,27+0,32
Ben Abdelkrim KhattabiLoukkos10,5233,85 %35,41 %+1,563,563,72+0,16
Abou Abbass El SabtiTensift22,3781,38 %82,04 %+0,6618,2118,36+0,15
TiminoutineOum Errbia0,7382,99 %93,98 %+10,990,610,69+0,08
Sidi DrissOum Errbia0,5591,05 %100,00 %+8,950,500,55+0,05

Le barrage Mansour Eddahbi, dans le Draâ-Oued Noun, gagne 33,09 millions de m³ et atteint 49,78%. Al Massira progresse de 21,69 millions, à 40,64%, et El Kansera de 21,13 millions, avec un taux qui passe de 65,33% à 75,64%. Hassan II prend 13,02 millions de m³, Tiddas 11,59 millions, à 91,89%, et Tamalout 10,38 millions, à 85,91%. Moulay Youssef gagne 9,79 millions de m³ et atteint 76,44%.

Cinq bassins en hausse, quatre en baisse

Par bassin, la Moulouya gagne 119,56 millions de m³ et son taux passe de 55,61% à 72,65%. Le barrage Mohammed V explique près de 80% de cette hausse. Le Guir-Ziz-Ghris suit avec 95,12 millions de m³ et la plus forte progression en points, de 39,32% à 56,67%, soit 17,35 points de plus.

BassinCapacité normale (Mm³)Taux au 1er oct 2026Taux au 31 oct 2026Évolution (points)Volume au 1er oct (Mm³)Volume au 31 oct (Mm³)Évolution du volume (Mm³)Taux au 31 oct 2025Écart avec 2025 (points)
Sebou5.370,3377,77 %74,46 %-3,314.176,723.998,63-178,0942,25 %+32,21
Oum Errbia5.003,3757,85 %58,72 %+0,872.894,652.937,96+43,319,12 %+49,60
Loukkos1.956,5576,43 %73,02 %-3,411.495,431.428,77-66,6644,59 %+28,43
Bouregreg1.473,3976,58 %76,98 %+0,401.128,391.134,21+5,8246,60 %+30,38
Draâ-Oued Noun1.048,1834,44 %38,10 %+3,66360,99399,39+38,4028,42 %+9,68
Souss-Massa722,8346,78 %46,53 %-0,25338,18336,33-1,8516,66 %+29,87
Moulouya701,4955,61 %72,65 %+17,04390,09509,65+119,5628,58 %+44,07
Guir-Ziz-Ghris548,2839,32 %56,67 %+17,35215,57310,69+95,1246,86 %+9,81
Tensift203,1776,35 %74,21 %-2,14155,12150,77-4,3541,76 %+32,45
Total national17.027,5965,51 %65,81 %+0,3011.155,1311.206,39+51,2631,29 %+34,52

L’Oum Errbia prend 43,31 millions de m³ et atteint 58,72%. Le Draâ-Oued Noun gagne 38,40 millions, à 38,10%, et le Bouregreg 5,82 millions, à 76,98%.

Lire aussi : Barrages, dessalement, transferts d’eau… Comment le Maroc restructure son mix hydrique

Quatre bassins reculent. Le Sebou perd 178,09 millions de m³ et passe de 77,77% à 74,46%. Le Loukkos cède 66,66 millions, de 76,43% à 73,02%. Le Tensift perd 4,35 millions, à 74,21%, et le Souss-Massa 1,85 million, à 46,53%.

Al Wahda concentre plus de la moitié des pertes

Le recul se concentre sur quelques grands ouvrages. Al Wahda, le plus grand barrage du pays, perd 161,49 millions de m³ en un mois. Son taux passe de 81,26% à 76,58%. L’ouvrage explique à lui seul plus de 90% de la baisse du Sebou et plus de la moitié des pertes nationales.

Dar Khroufa, dans le Loukkos, cède 36,82 millions de m³ et recule de 88,96% à 81,20%. Idriss Ier perd 23,25 millions, à 73,15%, et Oued El Makhazine 16,89 millions, à 65,26%. Ces quatre ouvrages représentent près de 84% des pertes enregistrées. Garde Sebou connaît la baisse la plus marquée en points, de 92,65% à 57,38%.

Le barrage Oued El Makhazine. (S.Kadry/Le360)

Le taux de remplissage national de 65,81% se compare à 31,29% à la même date en 2025. L’écart atteint près de 35 points. Les réserves évoluent aussi à contre-courant de l’an dernier, où le taux avait reculé de 32,68% à 31,29% entre le 1er et le 31 octobre.

Tous les bassins restent au-dessus de leur niveau de 2025. L’Oum Errbia passe de 9,12% à 58,72%, la Moulouya de 28,58% à 72,65% et le Souss-Massa de 16,66% à 46,53%. Les écarts sont les plus faibles dans le Guir-Ziz-Ghris (46,86% en 2025, 56,67% aujourd’hui) et le Draâ-Oued Noun (28,42% contre 38,10%).

Par Hajar Kharroubi
Le 04/11/2026 à 13h30
#barrages#remplissage#pluie

LEs contenus liés

Economie

En images. Laâyoune: le barrage de Sakia El Hamra achevé à 99%

Economie

Oasis: ce que le barrage de Kaddoussa a changé pour l’agriculture à Boudnib

Economie

À Kheng Grou, le cinquième plus grand barrage du Maroc bientôt opérationnel

Economie

Taroudant: les travaux de surélévation du barrage Mokhtar Soussi dépassent 85% d’avancement

Articles les plus lus

1
Sahara: le roi Mohammed VI préside une séance de travail sur la gestion de l’après-MINURSO
2
Tebboune contre Chengriha: la drogue comme arme de chantage
3
Marsa Maroc-Boluda: quand la politique éclipse la logique économique
4
EN DIRECT. Budget 2027: les dernières infos
5
Départ de la MINURSO: Ivanko négocie avec Rabat et laisse la marionnette d’Alger sur le banc
6
Coup de filet à Tanger Med: 971 kg de cocaïne saisis dans un conteneur frigorifique
7
Racisme en Espagne: mobilisation après le meurtre d’Imad, un jeune marocain, la famille réclame justice
8
Veto sur le Sahara: le 10 novembre, Moscou devra s’expliquer devant 193 États, et Alger choisir son camp
Revues de presse

Voir plus