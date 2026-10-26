En images. Laâyoune: le barrage de Sakia El Hamra achevé à 99%

Vue du barrage de Sakia El Hamra, au nord de Laâyoune, dont la reconstruction affiche un taux d’avancement de 99%. (H.Yara/Le360)

Le barrage de Sakia El Hamra, au nord de Laâyoune, entre dans sa phase finale. Reconstruit après l’effondrement de l’ancien ouvrage lors des crues de 2016, il affiche un taux d’avancement de 99%.

Mis en exploitation de manière anticipée depuis novembre 2025, il dispose d’une capacité de stockage de 112 millions de mètres cubes, pour un investissement d’environ 650 millions de dirhams.

Un ouvrage stratégique pour la région

Pour l’Agence du bassin hydraulique de Sakia El Hamra et Oued Eddahab, la reconstruction de l’ouvrage revêt une importance particulière. «La reconstruction du barrage de Sakia El Hamra est un projet stratégique pour la région», souligne Abdelghani Sybous, secrétaire général de l’Agence du bassin hydraulique de Sakia El Hamra et Oued Eddahab.

Ce caractère stratégique tient d’abord aux missions confiées à l’ouvrage. Grâce à sa capacité de stockage, le barrage doit aider la région à mieux faire face au stress hydrique comme aux épisodes de fortes précipitations.

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En plus de stocker l’eau, il doit permettre de mieux maîtriser les eaux de ruissellement et de limiter les effets des crues. Dans une région marquée par la sécheresse et l’irrégularité des pluies, il permettra également de valoriser les eaux recueillies en période pluvieuse afin de limiter les pertes.

Il doit aussi contribuer à la recharge de la nappe phréatique de Foum El Oued, une ressource importante pour la région. «La nappe de Foum El Oued est une nappe stratégique pour la région», insiste le responsable.

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Sur le terrain, les travaux de génie civil sont achevés à 100%. Il reste néanmoins quelques opérations complémentaires et certains équipements techniques à finaliser pour atteindre l’achèvement global du projet.

Des retombées attendues sur l’environnement

Au-delà de son rôle dans la gestion de l’eau, le barrage pourrait aussi modifier peu à peu l’environnement autour de la retenue. Dans cette région aride, la présence d’eau pourrait en effet favoriser l’apparition d’une végétation que le climat ne permet pas aujourd’hui.

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«Malgré le caractère désertique de la zone environnante, marqué par la rareté des précipitations et la faiblesse du couvert végétal, la création de cet ouvrage et la retenue des eaux pourraient favoriser l’apparition et le développement d’une végétation locale», explique Abdelghani Sybous.

Implanté près du pont de Sakia El Hamra, sur la route nationale n°1 reliant Tiznit à Dakhla, l’ouvrage doit à la fois limiter les effets des crues, renforcer les ressources en eau de la région et soutenir la préservation de ses écosystèmes.