Intempéries: Casablanca, Essaouira, Meknès... voici où le vent a soufflé le plus fort mercredi

Le vent a soufflé fort, voire très fort, sur de nombreuses régions du Maroc, mercredi 11 novembre 2026. En cause: l’approche d’une dépression atlantique active, baptisée «Charles», accompagnée de fronts et de masses d’air humides venues de l’océan, comme expliqué par Le360. Les rafales ont généralement oscillé entre 60 et 100km/h, selon les relevés des stations d’observation météorologique.

La rafale la plus violente a été mesurée à la station de Casablanca-Aéroport: 107,4 km/h, entre 21h25 et 22h00. Suivent Essaouira avec 94,5 km/h à 13h21, Meknès avec 90,7 km/h à 19h00, Casablanca-Tit Mellil avec 88,9 km/h entre 19h30 et 20h00, et Benslimane avec 87,0 km/h à 21h00. Le vent a également atteint 77,8 km/h à Benguerir (11h30), 72,2 km/h à Tétouan-Saniat R’mel (21h25), 68,5 km/h à Rabat-Salé (13h21) comme à Fès-Saïss (13h00), et 64,8 km/h à Kénitra, entre 16h48 et 17h36.

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D’autres stations ont relevé des rafales notables: 61,1 km/h à Tanger-Aéroport, 59,3 km/h à Bouarfa, à Marrakech-Ménara et à Laâyoune, 55,6 km/h à Safi, 53,7 km/h à Nador-El Aroui, 51,9 km/h à Sidi Slimane et 46,3 km/h à Guelmim.

Pour rappel, ces vents violents ont eu de lourdes conséquences dans la métropole. Un homme est mort et une autre personne a été grièvement blessée dans l’effondrement d’un mur du lycée Abdellah Guennoune, à Salmia.

Effondrement d’un mur à Salmia à la suite de violentes rafales de vent. (K.Essalak/Le360)

Une coupure d’électricité, survenue vers 16h55 selon l’ONEE, a par ailleurs privé de courant le centre-ville et plusieurs autres quartiers, ainsi que des zones de la province de Nouaceur. L’alimentation de l’ensemble des postes sources n’a été rétablie qu’à 20h54.

Casablanca plongée dans le noir. (A.Et-Tahiry/Le360)

Le bulletin d’alerte de niveau orange de la Direction générale de la météorologie (DGM) annonçait, pour mercredi entre 18h00 et 23h00, des rafales de 80 à 100 km/h sur de nombreuses provinces. Les pluies doivent se poursuivre ce jeudi et vendredi, avant une stabilisation progressive à partir de samedi, avec un recul des précipitations et une hausse des températures.