Société

Intempéries: suspension des liaisons maritimes entre Tarifa et Tanger

Un navire de la compagnie maritime Baleària.

Les liaisons maritimes entre le port de Tarifa (Cadix) et Tanger Ville ont été suspendues vendredi en raison de conditions météorologiques défavorables dans le détroit de Gibraltar, indiquent les autorités portuaires de la baie d’Algésiras.

Par Le360 (avec MAP)
Le 20/03/2026 à 15h00

Les compagnies maritimes Balearia et Africa Morocco Link (AML) ont annulé l’ensemble des traversées prévues au départ de Tarifa durant cette journée, en raison de vents forts et d’une mer agitée affectant la zone du détroit.

Selon l’Autorité portuaire, le port de Tarifa restera fermé tout au long de la journée du vendredi, après une première fermeture intervenue jeudi à partir de 16h00.

Lire aussi : Alerte météo. Averses orageuses et fortes rafales de vent, vendredi, dans plusieurs provinces

Aucun départ de ferry n’est ainsi prévu depuis ce port, tandis que certaines traversées programmées samedi matin ont également été annulées.

En revanche, les liaisons maritimes au départ du port d’Algésiras vers Tanger Med se poursuivent normalement, sans perturbations ni retards signalés à ce stade.

L’Agence nationale espagnole de météorologie (Aemet) a, par ailleurs, émis une alerte jaune pour forte houle et pluies dans la zone du détroit, avec des vents d’est atteignant entre 50 et 61 km/h, notamment à l’ouest de Tarifa et au sud de Trafalgar.

Par Le360 (avec MAP)
Le 20/03/2026 à 15h00
#Intempéries#liaisons maritimes#Tarifa-Tanger

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