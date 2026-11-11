Gouvernement: El Mansouri soumet ses ministres au test des 100 jours

La cheffe du gouvernement, Fatima Ezzahra El Mansouri, a imposé aux départements ministériels des priorités et des engagements fermes, en conformité avec le programme gouvernemental approuvé par le Parlement et dans la limite des crédits alloués. Elle a diffusé une note exhortant les membres du gouvernement à s’engager dans un contrat politique et institutionnel innovant. «Elle considère que le programme gouvernemental, après son approbation et l’investiture du gouvernement par le Parlement, est devenu un contrat contraignant qui impose la réalisation de résultats concrets et susceptibles d’être évalués devant le Parlement et les citoyens», rapporte Al Ahdath Al Maghribia dans son édition du12 novembre.

La première étape, celle des cent premiers jours du gouvernement, est considérée comme un véritable test de l’opérationnalité et de la rapidité de mise en œuvre des promesses. Chaque secteur doit établir une liste sélective comportant entre cinq et dix mesures au maximum, réparties en deux catégories principales: des mesures constitutives visant à préparer le cadre législatif et réglementaire et à instaurer les mécanismes de gouvernance; et des mesures dont l’impact direct et tangible est ressenti par le citoyen et l’entreprise.

Ce faisant, le gouvernement s’engage fermement à ce que ces mesures n’entraînent aucun coût financier supplémentaire et à ce qu’elles soient réalisées dans la limite des crédits préalablement alloués au titre de l’année 2026 et du projet de loi de finances pour l’année 2027. La note accorde une grande importance à l’institutionnalisation du dialogue social, via la création et la mise en œuvre de commissions régulières de concertation et de coordination entre les administrations et les organisations syndicales les plus représentatives.

Afin de garantir la convergence des politiques publiques, la circulaire a été accompagnée de huit annexes techniques détaillées, comportant notamment une «référence unifiée pour la codification des axes du programme gouvernemental», ainsi que des fiches destinées aux interlocuteurs techniques et des matrices détaillées des risques, des dépendances et des arbitrages. Les services de la présidence du gouvernement procèdent à la collecte et à l’unification des données provenant des secteurs au sein d’un tableau de bord de pilotage gouvernemental unifié, destiné au suivi et à la correction de la trajectoire.

«Chaque secteur doit recenser les engagements auxquels il contribue et les décliner en mesures détaillées, incluant les directions concernées, la coordination entre les secteurs ainsi que le rôle des communes et des établissements publics concernés», écrit Al Ahdath Al Maghribia. Il incombe à chaque secteur gouvernemental d’indiquer si le levier constitue une décision sectorielle, une mesure de coordination entre deux secteurs ou un texte législatif ou réglementaire inscrit dans le plan législatif, ou s’il relève d’arbitrages budgétaires. Selon les instructions de la cheffe du gouvernement, ces données sont transmises, accompagnées d’une note de synthèse ne dépassant pas deux pages, dans un délai maximal fixé au vendredi 13 novembre 2026.