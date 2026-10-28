Politique

Gouvernement El Mansouri: Mehdi Bensaid confirmé à la Communication

Fatima Zahra El Mansouri et Mehdi Bensaid lors de la conférence de presse donnée par le PAM à Rabat jeudi 24 septembre 2026. (A.Et-Tahiry/Le360)

Il n’aura échappé à personne que le gouvernement El Mansouri ne comportait pas de département de la Communication. Un décret fixant les attributions du ministre de la Jeunesse, de la Culture et des Sports, publié au Bulletin officiel du 26 octobre 2026, apporte les précisions réglementaires nécessaires.

Par Mohamed Chakir Alaoui
Le 28/10/2026 à 16h40

Mehdi Bensaid, ministre de la Jeunesse, de la Culture et des Sports du gouvernement Fatima Ezzahra El Mansouri, s’est vu attribuer les département de la Communication.

Selon l’article 2 du décret n° 2.26.825, Mehdi Bensaid est chargé d’exercer les attributions relatives au secteur de la Communication, telles que prévues par le décret n° 2.24.1143 du 11 avril 2025, fixant les attributions et l’organisation de ce secteur.

Le même décret de la cheffe du gouvernement, Fatima Ezzahra El Mansouri confie à Mehdi Bensaïd la direction de plusieurs établissements publics et semi-publics qui dépendent du département de la communication.

Par Mohamed Chakir Alaoui
Le 28/10/2026 à 16h40
#Mehdi Bensaid#gouvernement#Fatima Ezzahra El Mansouri#Communication#Bulletin officiel#Décrets

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