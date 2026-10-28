Gouvernement El Mansouri: Mehdi Bensaid confirmé à la Communication

Mehdi Bensaid, ministre de la Jeunesse, de la Culture et des Sports du gouvernement Fatima Ezzahra El Mansouri, s’est vu attribuer les département de la Communication.
Selon l’article 2 du décret n° 2.26.825, Mehdi Bensaid est chargé d’exercer les attributions relatives au secteur de la Communication, telles que prévues par le décret n° 2.24.1143 du 11 avril 2025, fixant les attributions et l’organisation de ce secteur.
Le même décret de la cheffe du gouvernement, Fatima Ezzahra El Mansouri confie à Mehdi Bensaïd la direction de plusieurs établissements publics et semi-publics qui dépendent du département de la communication.