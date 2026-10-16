Mohamed Mehdi Bensaïd reconduit au gouvernement avec un portefeuille recomposé

Mehdi Bensaid, ministre de la Jeunesse, de la Culture et des Sports

Mohamed Mehdi Bensaïd fait partie des 32 membres du gouvernement nommés ce vendredi. Il est né le 26 octobre 1984 à Rabat. Sa famille s’installe en France en 1994, alors qu’il a 10 ans.

Il est diplômé de l’Institut d’études politiques de Toulouse et titulaire d’une licence en droit pénal et d’un master en relations internationales et géographie politique. Il est également passé par Sciences Po Paris.

Son parcours politique au Maroc commence en 2008. Il prend alors la présidence du Cercle des jeunes démocrates marocains, une association liée au Mouvement de tous les démocrates, dont est issu le PAM.

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Aux législatives de 2011, il fait partie des premiers députés élus sous l’étiquette du parti. En 2014, il prend la présidence de la commission des Affaires étrangères de la Chambre des représentants.

La même année, il est présenté comme le premier député à évoquer le crowdfunding dans l’hémicycle. Il plaide alors pour la création d’une plateforme de ce type au Maroc. Il est ensuite à l’origine du projet de loi n°15-18 relatif au financement collaboratif, présenté en mars 2018 par le ministre de l’Économie et des Finances.

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Mehdi Bensaïd s’implante aussi au niveau local. En juillet 2015, il devient conseiller communal de Rabat. En 2017, il entre au bureau politique du PAM. Le 7 octobre 2021, il est nommé ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication dans le gouvernement Akhannouch. Il succède à Othman El Ferdaous.

Âgé de 37 ans, il compte alors parmi les plus jeunes membres de l’équipe gouvernementale. Son département couvre la jeunesse, la culture, ainsi que la régulation de la presse et de l’audiovisuel.

Dans le même temps, il progresse au sein de son parti. En février 2024, le cinquième congrès du PAM l’installe au sein de la direction collégiale. Il y joue aussi un rôle de médiation interne.

Dans le gouvernement El Mansouri, Mohamed Mehdi Bensaïd garde la Jeunesse et la Culture et prend en charge les Sports. La Communication, cette fois, ne fait plus partie de ses attributions.