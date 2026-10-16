Qui est Khalid Hatimy, nouveau ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime et de la Souveraineté alimentaire?

Khalid Hatimy, ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime et de la Souveraineté alimentaire dans le gouvernement El Mansouri.

Khalid Hatimy, que le roi Mohammed VI a nommé, vendredi, ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime et de la Souveraineté alimentaire, est titulaire d’un Executive MBA en stratégie d’entreprise à l’université Emory d’Atlanta aux États-Unis.

Il a accumulé plus de trente ans d’expérience en tant que dirigeant d’entreprises dans le secteur privé, dans l’industrie, l’agroalimentaire et l’agriculture, dont plus de dix ans en qualité de président-directeur général au sein de multinationales et de groupes de premier plan.

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Khalid Hatimy est titulaire d’un diplôme d’administrateur de sociétés (gouvernance d’entreprise) et d’un diplôme en marketing, communication et vente. En tant que député de 2021 à 2026, il était membre de la Commission des finances.