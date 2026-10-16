Najwa Koukouss, du barreau de Casablanca au ministère de la Famille

Originaire de Derb Soltane, à Casablanca, et mère de deux enfants, Najwa Koukouss, nommée ministre de la Famille, s’est d’abord distinguée par son parcours universitaire et professionnel dans le domaine juridique. Elle est titulaire d’un master en nouvelles tendances du droit international, obtenu à la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Casablanca, et d’un master en sciences criminelles et droits de l’Homme de la Faculté de droit de Mohammedia. Avocate au Barreau de Casablanca, elle s’est notamment intéressée aux questions de justice, de libertés et d’égalité.

Son engagement politique remonte à 2010, année où elle rejoint le PAM. Elle prend ensuite la tête de l’Organisation de la jeunesse du parti, la Chabiba, une étape qui marque son ascension au sein de la formation politique. En février 2024, à l’occasion du cinquième congrès national du PAM, organisé à Bouznika, elle est élue présidente du Conseil national du parti.

Lire aussi : Législatives 2026: Najwa Koukouss, haut cadre du PAM, investie dans la difficile circonscription d’Anfa

Élue députée en 2021, Najwa Koukouss a également investi le terrain parlementaire, où elle a présidé le groupe thématique Égalité et Parité à la Chambre des représentants durant la législature 2021-2026. Son activité s’est étendue à la diplomatie parlementaire, notamment à travers la présidence du groupe d’amitié parlementaire Maroc-Qatar et sa participation à des instances et groupes d’amitié liés aux relations avec la France, le Chili et l’Azerbaïdjan. Elle a également siégé au comité exécutif de l’Union parlementaire des États membres de l’Organisation de la coopération islamique (OCI).

À la tête du ministère de la Famille, du Développement social et de l’Égalité, Najwa Koukouss devra désormais inscrire son expérience juridique et parlementaire dans l’action gouvernementale. Les dossiers liés à la protection sociale, aux droits des femmes et à la promotion de l’égalité figurent parmi les enjeux majeurs de ce portefeuille.