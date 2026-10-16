«Sérieux et engagement»: les promesses du nouveau gouvernement, selon Fatima Ezzahra El Mansouri

Le roi Mohammed VI a présidé, ce vendredi 16 octobre au Palais royal de Rabat, la cérémonie de nomination des membres du nouveau gouvernement dirigé par Fatima Ezzahra El Mansouri. À l’issue de la cérémonie, la cheffe du gouvernement a pris la parole. «Nous avons eu l’honneur aujourd’hui d’être nommés par le Roi dans ce nouveau gouvernement», a-t-elle déclaré. Elle a mis en avant une équipe issue «de quatre partis politiques, qui se distingue par son expérience, sa représentativité féminine et la présence des jeunes».

Fatima Ezzahra El Mansouri a reconnu que ces formations travaillent depuis des positions différentes. Elle a souligné également les points convergence de leurs référentiels et de leurs programmes. Cette convergence a permis, selon elle, «d’élaborer un programme gouvernemental ambitieux qui répondra aux attentes des citoyennes et des citoyens et qui sera capable de relever les grands défis fixés par Sa Majesté lors du discours du Trône et du discours d’ouverture de la session parlementaire».

Les solutions proposées sont, selon elle, «porteuses d’espoir pour les citoyens» et «contiennent des solutions importantes». Le programme sera soumis au Parlement pour approbation.

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Le travail de terrain commencera après la déclaration gouvernementale devant les députés. «Nous commencerons à travailler de près, si Dieu le veut, après la déclaration gouvernementale devant le Parlement», a indiqué Fatima Ezzahra El Mansouri. Elle a précisé que l’exécutif entend mettre en œuvre des politiques publiques qui auront un impact positif sur la vie des citoyens.

Cette tâche exige, selon elle, de la rigueur. «Ce gouvernement se distinguera, si Dieu le veut, par son sérieux, son engagement, son esprit de responsabilité et son ardeur au travail», a-t-elle affirmé.