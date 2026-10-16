Politique

Rachid Hamouni, ministre délégué à l’Inclusion sociale: un fervent militant du PPS

Rachid Hamouni.

Rachid Hamouni, que le roi Mohammed VI a nommé ministre délégué chargé de l’Inclusion sociale sur proposition de la cheffe du gouvernement Fatima-Ezzahra El Mansouri, est un fervent militant du Parti du progrès et du socialisme (PPS).

Par Mohamed Chakir Alaoui
Le 16/10/2026 à 16h41

Natif de Missour (région de Boulmane) en 1971 et père de trois enfants, Rachid Hamouni vient d’être réélu en septembre 2026 député du PPS dans sa région. Et de reprendre sa mission de chef de groupe parlementaire pour un second mandat (2026-2031).

Avant d’embrasser une carrière dans les assurances, Rachid Hamouni avait obtenu une licence de chimie à la Faculté Sidi Mohamed Ben Abdellah à Fès. Il a rejoint tout jeune les rangs de la jeunesse de l’Union socialiste des forces populaires (USFP), mais à la suite d’une scission avait adhéré au PPS, où dont il a gravi les échelons.

Durant sa carrière politique au sein du PPS, il s’est distingué par son plaidoyer continu pour «l’amélioration des infrastructures de base, l’accès aux soins dans le Moyen Atlas, le soutien aux éleveurs et la réhabilitation des zones rurales». Lors de son mandat précédent, en qualité de président du groupe du PPS, il avait été l’un des élus à avoir réclamé la création d’une commission d’investigation sur les aides étatiques concernant les importations de bétail (ovins et bovins) dans l’affaire dite des Frakchiyas. Il est également membre du bureau politique du PPS.

Par Mohamed Chakir Alaoui
Le 16/10/2026 à 16h41
#Politique#PPS#Ministre délégué à l'Inclusion sociale#Moyen-Atlas

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