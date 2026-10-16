Omar Hejira reconduit au Commerce extérieur: un élu de l’Istiqlal ancré à Oujda

Omar Hejira, nommé le 16 octobre 2026 par le roi Mohammed VI ministre délégué auprès du ministre de l’Industrie, du Commerce, de l’Investissement et de l’Inclusion économique, chargé du Commerce extérieur, est né en 1967 à Oujda. Diplômé de l’université médicale de Silésie à Katowice, en Pologne en 1993, Omar Hejira est docteur en pharmacie.

Homme politique, il a été élu maire de la ville d’Oujda pour deux mandats de 2009 à 2021, puis parlementaire de la circonscription de la province d’Oujda, cumulant quatre mandats depuis 2007. En 2021, il devient le premier vice-président du Conseil de la région de l’Oriental.

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En mai 2024, il est élu président du groupe de l’Istiqlal à la Chambre des représentants, et coordinateur des groupes parlementaires des partis politiques de la majorité. Le 23 octobre 2024, Omar Hejira est nommé par le Roi secrétaire d’État auprès du ministre de l’Industrie et du Commerce, chargé du Commerce extérieur.

Il a également été membre du Conseil parlementaire de l’Europe de 2010 à 2015 et fait partie de l’Union interparlementaire mondiale depuis 2021. Omar Hejira est marié et père de deux enfants.