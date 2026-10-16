Politique

Omar Hejira reconduit au Commerce extérieur: un élu de l’Istiqlal ancré à Oujda

Omar Hejira, ministre délégué chargé du Commerce extérieur dans le gouvernement El Mansouri.

Nommé ministre délégué chargé du Commerce extérieur par le roi Mohammed VI le 16 octobre 2026, Omar Hejira, élu de l’Istiqlal né à Oujda en 1967, a exercé plusieurs mandats parlementaires et locaux, dont celui de maire de la capitale de l’Oriental, fonction qu’il a occupée pendant douze ans.

Par La Rédaction
Le 16/10/2026 à 16h30

Omar Hejira, nommé le 16 octobre 2026 par le roi Mohammed VI ministre délégué auprès du ministre de l’Industrie, du Commerce, de l’Investissement et de l’Inclusion économique, chargé du Commerce extérieur, est né en 1967 à Oujda. Diplômé de l’université médicale de Silésie à Katowice, en Pologne en 1993, Omar Hejira est docteur en pharmacie.

Homme politique, il a été élu maire de la ville d’Oujda pour deux mandats de 2009 à 2021, puis parlementaire de la circonscription de la province d’Oujda, cumulant quatre mandats depuis 2007. En 2021, il devient le premier vice-président du Conseil de la région de l’Oriental.

Lire aussi : Voici la composition du nouveau gouvernement El Mansouri

En mai 2024, il est élu président du groupe de l’Istiqlal à la Chambre des représentants, et coordinateur des groupes parlementaires des partis politiques de la majorité. Le 23 octobre 2024, Omar Hejira est nommé par le Roi secrétaire d’État auprès du ministre de l’Industrie et du Commerce, chargé du Commerce extérieur.

Il a également été membre du Conseil parlementaire de l’Europe de 2010 à 2015 et fait partie de l’Union interparlementaire mondiale depuis 2021. Omar Hejira est marié et père de deux enfants.

Par La Rédaction
Le 16/10/2026 à 16h30
#gouvernement#Omar Hejira#Commerce extérieur

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