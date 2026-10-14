Politique

Le roi Mohammed VI reçoit la cheffe du gouvernement, Fatima Ezzahra El Mansouri

Le roi Mohammed VI a reçu, mercredi 14 octobre 2026 au Palais Royal à Rabat, Fatima Ezzahra El Mansouri, cheffe du gouvernement chargée de la formation du nouvel Exécutif.

Le roi Mohammed VI a reçu ce mercredi la cheffe du gouvernement chargée de la formation du nouvel Exécutif. Lors de cette audience, le Souverain a été informé des différentes étapes que le processus de formation du gouvernement a franchies.

Par Le360 (avec MAP)
Le 14/10/2026 à 15h26

Voici le communiqué du Cabinet royal:

«Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, a reçu mercredi 14 octobre 2026, au Palais Royal à Rabat, Mme Fatima Ezzahra El Mansouri, Cheffe du gouvernement chargée de la formation du nouveau gouvernement.

Lors de cette Audience, Mme la Cheffe du gouvernement a informé Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu Le glorifie, des différentes étapes que le processus de formation du gouvernement a franchies.

A cette occasion, Sa Majesté le Roi, que Dieu Le préserve, a exprimé à Mme la Cheffe du gouvernement chargée de la formation du nouveau gouvernement Ses vœux de succès et de réussite dans sa mission, soulignant que la prochaine étape exige une mobilisation globale et une action gouvernementale sérieuse et responsable, eu égard à l’ampleur des enjeux, des défis et des attentes sur les différents plans.

Cette Audience Royale s’inscrit dans le cadre des attributions constitutionnelles conférées à Sa Majesté le Roi et de la détermination du Souverain à garantir le bon fonctionnement des institutions constitutionnelles».

Par Le360 (avec MAP)
Le 14/10/2026 à 15h26
#Mohammed VI#Fatima Ezzahra El Mansouri#gouvernement#Cabinet royal

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