L’Algérie tente de nouveau de faire inscrire à son nom, devant l’UNESCO, un art qui n’est pas le sien. Le zellige est né dans les ateliers du Maroc, il s’y transmet encore aujourd’hui de maâlem en apprenti depuis des siècles et il est protégé par des titres internationaux au nom du Royaume. Il se présente pourtant cette semaine à Xiamen sous une orthographe retouchée… Et sous un autre drapeau.

Les faits sont simples. La vingt-et-unième session du Comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel se tient du lundi 30 novembre au samedi 5 décembre 2026 dans cette ville chinoise, sous la présidence de Gao Zheng, vice-ministre de la Culture et du Tourisme. Un dossier, déposé par Alger pour la Liste représentative sous le n°02280, y sera examiné. Il s’intitule «L’art d’ornementation architectonique en zellidje, céramique émaillée, savoirs et savoir-faire associés».

La manœuvre est grossière, mais en Algérie, plus c’est gros, mieux ça passe. Mais le Maroc ne laissera pas un «d» réécrire l’histoire. Dès le 9 mars 2026, le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohammed Mehdi Bensaid, a saisi le directeur général de l’UNESCO, Khaled El-Enany. Son message tient en une ligne: une plainte relative à «la tentative d’appropriation par l’Algérie du zellige, élément du patrimoine culturel immatériel du Maroc». La démarche, rendue publique le 20 mars, associe le ministère, le secrétariat d’État chargé de l’Artisanat et la délégation permanente du Royaume auprès de l’UNESCO.

Cette tentative repose sur trois artifices. Le premier est un mot modifié d’une lettre pour passer pour un autre. Le deuxième consiste à présenter comme témoins des monuments de Tlemcen bâtis par des dynasties marocaines. Le troisième est une pratique artisanale relancée il y a quelques années à peine par décision administrative et présentée comme une tradition. Elle se heurte cependant à des enregistrements internationaux antérieurs et aux archives de l’UNESCO elle-même.

L’affaire a été préparée de longue main. Le dépôt a été annoncé à Alger en avril 2024, le formulaire aujourd’hui en ligne est daté du 28 septembre 2025, et l’Algérie, membre du Comité jusqu’en 2028, a été élue vice-présidente de la session de Xiamen. La plainte marocaine prévient que l’enjeu dépasse de loin le cadre bilatéral. Si de telles pratiques étaient tolérées, la Convention de 2003 deviendrait, selon les mots du ministre, «un outil d’appropriation».

Un art qui a ses maîtres, ses villes et ses titres

Le fait est que le zellige a une adresse. Le Maroc accorde une place centrale à la préservation et à la transmission de son patrimoine, à travers la sauvegarde de ses médinas historiques, le soutien aux artisans et aux maîtres détenteurs des savoir-faire, et des outils juridiques de protection et de labellisation. Le zellige en est l’illustration la plus visible, un art séculaire porté par les maâlems et une expression majeure de l’identité culturelle du pays.

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Cette protection est inscrite dans les registres. Le Royaume a créé le label «Maroc Patrimoine, Zellige de Fès / Moroccan Heritage, Zellige of Fez», marque collective de certification qui a fait l’objet de l’enregistrement international n°1873639 du 16 avril 2025, dans le cadre du système de Madrid administré par l’OMPI, l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Ce label garantit l’authenticité du produit et son origine marocaine.

Il prolonge un travail engagé depuis plus de dix ans par le ministère de l’Artisanat. Une première inscription «Zellige de Fès» a été établie le 30 mars 2015, et la marque collective de certification «Zellige de Tétouan» a été publiée le 9 janvier 2025. La plainte cite aussi les enregistrements internationaux pour Fès et pour Tétouan, en classe 19, ainsi que le brevet MA 33078 B1 qui décrit un «procédé d’assemblage du zellige (carreaux traditionnels)». L’ensemble se place sous l’égide des hautes orientations du roi Mohammed VI, relatives à la protection de l’héritage culturel et patrimonial du Maroc.

Face à la manœuvre algérienne, le Maroc entend «faire pleinement valoir les droits attachés à ce label» et s’attend à ce l’OMPI en assure le respect effectif.

Des artisans marocains réinventent le zellige en y intégrant des touches dorées. (Y.Jaoual/Le360). le360

L’UNESCO et l’OMPI sont deux institutions sœurs du système des Nations unies, et la plainte place le Secrétariat de la Convention devant cette parenté. Comment pourrait-il valider un dossier portant sur un savoir-faire dont la dénomination et les techniques font déjà l’objet d’une protection juridique internationale au nom d’un autre État? En présentant comme algérien ce que ces titres rattachent au Maroc, la candidature crée une confusion sur l’origine du zellige et porte atteinte aux droits attachés à ces enregistrements.

Un «d» pour maquiller un vol qualifié

Le premier artifice se lit dans le titre. Le dossier n’écrit pas «zellige» mais «zellidje», avec un «d». Une variation orthographique mineure d’un terme universellement reconnu, glissée là pour donner l’apparence d’un élément distinct. L’ouvrage de référence des frères Marçais, «Les monuments arabes de Tlemcen», paru en 1903, établit, lui, que le terme «zelij» est d’origine marocaine et que sa présence à Tlemcen résulte d’un emprunt linguistique. Le mot est arrivé avec les artisans qui pratiquaient l’art.

L’UNESCO ne peut raisonnablement se prêter à ce jeu. Admettre qu’une différence d’orthographe suffise à contourner des droits légitimes et des réalités historiques établies ouvrirait la voie à des appropriations culturelles déguisées. Tout le système de protection en sortirait affaibli.

Le précédent du caftan

Le procédé a déjà servi. Pour le caftan, que le Maroc a fait inscrire en décembre 2025, l’Algérie a sollicité et obtenu l’ajout du mot «caftan» à des dossiers antérieurs, en profitant des lacunes de la Convention et de ses Directives opérationnelles. La lettre relève l’incohérence. Alger a remplacé «arftan» par le terme standard «caftan» dans un titre, puis précise ailleurs que «zellidje» serait le terme algérien de «zellige». Tout indique que ce vide juridique favorise des tentatives répétées.

L’UNESCO regorge de preuves dans ses propres archives. Les fiches officielles du patrimoine mondial consacrées à Fès, Meknès et Marrakech montrent et décrivent le zellige comme artisanat marocain. La fiche de Tétouan au Réseau des villes créatives décrit une ville organisée en quartiers de métiers «couvrant le zellige». La chaîne YouTube de l’organisation a diffusé des vidéos sur le savoir-faire du zellige marocain de Fès et Tétouan.

Elle ne peut pas, sans se déjuger, instruire favorablement un dossier qui attribue le même artisanat à un autre pays.

Le deuxième artifice concerne les pierres. L’article 15 de la Convention place au centre les communautés qui créent, entretiennent et transmettent le patrimoine. Faute de pouvoir montrer cette communauté, le dossier algérien s’appuie sur des monuments.

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Or ces monuments témoignent pour le Maroc. La mosquée Sidi El Haloui de Tlemcen a été élevée sous les Mérinides, au milieu du XIVe siècle, et le Mechouar renvoie à la fondation almoravide de la ville. Ces édifices sont donc l’œuvre de dynasties marocaines. Elle cite l’ouvrage «Algérie et Tunisie» de 1909, pour qui leur architecture reflète un art importé et non une tradition locale autonome.

L’aveu le plus net est venu du sommet de l’État algérien. L’ancien président Abdelaziz Bouteflika, reconnaissait lui-même que le patrimoine de Tlemcen, perdu en Algérie, avait dû être «reconstitué avec l’aide des Marocains», qui avaient su le préserver.

Un État qui a fait venir des artisans étrangers pour restaurer un savoir-faire ne peut pas le revendiquer ensuite comme patrimoine national.

Le troisième artifice est le plus fragile. L’Algérie ne peut produire aucune photo ni aucune vidéo démontrant l’exercice du zellige sur son territoire au-delà des cinq ou six dernières années. Les seules pratiques observables viennent de personnes qui s’y sont mises récemment, selon des procédés inconnus jusque-là sur place. La Convention exige une transmission ininterrompue entre générations, et rien de tel n’est montré.

Fontaine ornée de zellige offerte par le Maroc à l’Union Africaine (UA) en février 2024.

Le film joint à la candidature se retourne contre elle. On y voit quelques personnes en phase d’apprentissage, ce qui traduit la volonté de faire naître un métier, pas une chaîne de transmission établie. Un tel élément relèverait de la Liste du patrimoine immatériel nécessitant une sauvegarde urgente. Partant, le Maroc demande que l’Organe d’évaluation dispose du nombre exact de praticiens et d’ateliers en activité, et que ces données ne contredisent pas les images.

Ni maîtres, ni lexique, ni chiffres

L’examen minutieux du dossier déposé en 2024 fait émerger nombre de lacunes structurelles. La première touche à la transmission. La liste représentative suppose une continuité vivante et documentée de maître à apprenti sur plusieurs générations. En Algérie, les maîtres artisans traditionnels sont quasiment inexistants et aucune nouvelle génération n’est formée selon les techniques ancestrales.

La deuxième tient au caractère récent du renouveau. Les témoignages audiovisuels fournis par Alger montrent un mouvement porté exclusivement par des initiatives institutionnelles gouvernementales. Ce «renouveau» reste fragile et dépend de l’importation de compétences.

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La troisième est l’absence de lexique technique. Les dossiers solides s’appuient sur une terminologie vernaculaire précise pour les gestes, les outils, les motifs et les étapes de fabrication. Le dossier algérien peine à produire ce vocabulaire. Un métier vivant a ses mots, et leur absence trahit une reconstitution récente.

La quatrième est le manque de statistiques. Ni le formulaire ni la documentation jointe ne donnent de chiffres convaincants sur le nombre d’artisans en activité, la répartition géographique des ateliers ou l’évolution des effectifs. Aucune évaluation objective de la vitalité de l’élément n’est donc possible. Il n’existe pas en Algérie de communauté détentrice du zellige, et c’est cette absence qui fait de la candidature une appropriation.

Ce que le Maroc demande au Comité

Par la voix du ministère de la Culture, le Maroc ne demande rien d’autre que la suspension du processus d’inscription du dossier algérien, pour appropriation du patrimoine d’autrui. Une procédure de consultation systématique entre l’UNESCO et l’OMPI pour tout dossier relatif à des savoir-faire artisanaux est également exigée. L’UNESCO est rappelé à son devoir de cohérence avec ses propres reconnaissances antérieures. L’Algérie, elle, est invitée à démontrer, preuves à l’appui, l’existence sur son territoire d’une communauté de détenteurs active et autonome, et d’un patrimoine vivant transmis de génération en génération.

Le Royaume reste mesuré et ne remet pas en cause la valeur artistique des monuments de Tlemcen. Ce qui est contesté, c’est l’origine et la détention du savoir-faire. Le Maroc ne retire rien à ces murs, il rappelle qui les a couverts de zellige et qui en maîtrise encore la technique. Son ambassadeur auprès de l’UNESCO, Samir Addahre, a par ailleurs annoncé que l’art du zellige marocain sera présenté au titre du cycle 2027.