La question portait sur une médiation. Elle a obtenu un réquisitoire. Interrogé, lors de sa conférence de presse du 26 novembre, sur une éventuelle initiative algérienne entre la rébellion touareg et le pouvoir central de Bamako, Ahmed Attaf, ministre algérien des Affaires étrangères, a d’abord fermé la porte: «Les conditions ne sont pas du tout réunies pour le moment.» Puis il a changé de registre. «Ces mouvements ont pris une décision grave de s’allier à des groupes terroristes. Cela n’est pas acceptable pour l’Algérie», a-t-il lancé. Avant d’ajouter: «Ces mouvements sont à la recherche d’interventions étrangères. […] Vous voyez où je pointe mon doigt». Le doigt pointait vers Kiev.

Les «mouvements» visés ont un nom: le Front de libération de l’Azawad, le FLA. Il est né le 30 novembre 2024 à Tin-Zaouatine, localité malienne collée à la frontière algérienne, de la fusion des anciens groupes rebelles du Nord, rapportait Le Monde. Deux mouvements en forment l’ossature: le Mouvement national de libération de l’Azawad (MNLA), dont Bilal Ag Acherif était le secrétaire général, et le Haut Conseil pour l’unité de l’Azawad (HCUA) d’Alghabass Ag Intalla. C’est ce dernier qui dirige le nouveau front, selon Al Jazeera. Le 25 avril 2026, le FLA et le JNIM, la branche sahélienne d’al-Qaïda, ont pour la première fois coordonné officiellement leurs attaques, de Kidal à Bamako. Le ministre malien de la Défense, Sadio Camara, y a été tué.

Trente-cinq ans de parrainage

Le geste mesure la rupture. Depuis 1991, chaque accord entre Bamako et les Touareg porte la marque d’Alger: Tamanrasset en 1991, Alger en 2006, puis l’accord d’Alger de 2015, conclu sous médiation algérienne avec la Coordination des mouvements de l’Azawad, dont Alghabass Ag Intalla était l’une des figures. C’est cet accord que les autorités maliennes ont déchiré en janvier 2024, en reprochant à Alger d’abriter les rebelles. Alger l’a toujours nié tout en les couvant. Il défendait alors leur place à la table des négociations.

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La crise qui a suivi a duré quinze mois. Dans la nuit du 31 mars au 1er avril 2025, l’armée algérienne abattait un drone malien près de Tin-Zaouatine. Le Mali, le Niger et le Burkina rappelaient leurs ambassadeurs, Alger fermait son espace aérien. Puis, sans un mot d’explication, tout s’est retourné. Le 10 juillet 2026, Abdelmadjid Tebboune ordonnait le retour de son ambassadeur à Bamako, et le Mali rouvrait son ciel. En octobre, Alger allait plus loin encore: un protocole de coopération militaire signé le 21 octobre avec les autorités nigériennes, approuvé par le Parlement le 25, et des avions de chasse algériens déjà présents à Niamey depuis la fin août: l’Algérie se rallie à la stratégie russe au Sahel.

Une dette à Moscou?

Car au Mali comme au Niger, le parrain des pouvoirs en place s’appelle Moscou. Le FLA, lui, réclame «le retrait de toutes les forces militaires étrangères et des mercenaires du territoire de l’Azawad», autrement dit le départ de l’Africa Corps russe. En désignant les Touareg comme les alliés des terroristes, et l’Ukraine comme leur parrain, Ahmed Attaf a repris mot pour mot le récit du Kremlin et de Bamako.

La presse du régime a aussitôt pris le relais, quitte à déplacer le doigt, et à se tromper de cible. Dès le lendemain, Algérie Patriotique présentait Bilal Ag Acherif, l’ancien secrétaire général du MNLA, comme le «patron du FLA», que dirige pourtant Alghabass Ag Intalla. Le choix ne doit rien au hasard: c’est le visage de l’insurrection de 2012, celle que la presse algérienne a toujours dite téléguidée par Paris. Le site le qualifie d’ailleurs d’«homme lige de la France au Nord-Mali», salue les accusations «justifiées et documentées» du ministre, et prête aux dirigeants de l’Azawad, sans la moindre source, des relations étroites avec les services français, jusqu’à des contacts entre Iyad Ag Ghali, le chef du Jnim, et la DGSE. Le ministre visait Kiev, son site de référence vise Paris. Et ne sait plus très bien qui dirige le mouvement qu’Alger a hébergé pendant trente ans. Les protégés d’hier sont devenus, en vingt-quatre heures, les agents de toutes les capitales, sauf de celle qui les a si longtemps abrités.

Le calendrier invite à une autre lecture. Le 30 octobre, la Russie opposait pour la première fois son veto à un texte du Conseil de sécurité sur le Sahara. Elle s’était jusque-là contentée de s’abstenir, y compris sur la résolution 2797 en octobre 2025. Elle a changé de pied trois jours après une nouvelle rencontre entre Ahmed Attaf et Sergueï Lavrov à Moscou, comme l’avait relevé Le360. Quatre semaines plus tard, Alger lâche publiquement les adversaires de l’Africa Corps. Faut-il y voir le règlement d’une note? Rien, dans les déclarations officielles, ne permet de l’établir. Mais en diplomatie, les veto se rendent rarement gratuitement, et Moscou n’a jamais caché ce qu’il attendait d’Alger au Sahel.

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Le paradoxe n’a pas échappé aux Touareg. Le régime qui accueille depuis cinquante ans, à Tindouf, un mouvement séparatiste armé, celui du Polisario, reproche aujourd’hui à d’autres séparatistes leurs alliances et leur recherche d’appuis étrangers.

Le communiqué réquisitoire contre Alger

La réponse n’a pas traîné. Le communiqué n°024/BE/FLA/2026, daté de Kidal le 26 novembre, le jour même de la conférence de presse, signé du porte-parole Mohamed Elmaouloud Ramadane, a été publié le lendemain matin sur le compte officiel du mouvement. Le FLA y dit «s’étonner» de «graves accusations qui ne correspondent ni à la réalité ni à la position réelle du Front». Il juge les propos du ministre «inacceptables» et y voit «une approche inopportune et improductive au mépris de la réalité».

Le texte retourne ensuite l’accusation, phrase après phrase. Les exactions contre le peuple de l’Azawad, écrit le FLA, se poursuivent «dans un climat préoccupant de silence, d’inaction et de complaisance de la part d’acteurs régionaux et internationaux». Le premier des acteurs régionaux s’appelle l’Algérie.

Puis vient l’invitation la plus cinglante: que le ministre fasse «preuve de la même clarté en désignant les véritables responsables» de la dégradation au Mali, marquée par «des bombardements indiscriminés menés quotidiennement, au vu et au su des États de la région et de leurs organisations régionales». Le FLA condamne enfin le terrorisme «sous toutes ses formes et quelle qu’en soit l’origine, sans sélectivité, ni deux poids, deux mesures». À Alger, qui trie les séparatistes selon qu’ils campent à Tindouf ou à Kidal, chacun aura reconnu le destinataire.

La frontière et la boussole

Cela n’augure rien de bon pour Alger. Plus de 1.300 kilomètres de frontière séparent l’Algérie du nord du Mali, où les familles touareg vivent des deux côtés de la ligne. C’est à Tin-Zaouatine, sur cette frontière, que l’armée algérienne abattait un drone malien en 2025. Le régime vient de s’aliéner à la fois le pouvoir à Bamako qui l’accusait d’abriter les rebelles, et les rebelles qui l’accusent désormais de se taire. Il a perdu le rôle de médiateur sans gagner celui d’allié.

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C’est le propre d’une diplomatie qui navigue à vue. En 2015, Alger parrainait l’accord de paix avec les Touareg. En 2024, Bamako le déchirait en l’accusant de les couver. En 2025, l’armée algérienne abattait un drone malien et fermait son ciel. En juillet 2026, l’ambassadeur rentrait à Bamako sans que personne n’explique ce qui avait changé. En octobre, des troupes algériennes partaient protéger le pouvoir en place au Niger, qui avait rappelé son ambassadeur d’Alger par solidarité avec le Mali dix-huit mois plus tôt. En novembre, les protégés devenaient des complices du terrorisme, au service de Kiev selon le chef de la diplomatie algérienne. Le cap change à chaque escale.

Une seule constante traverse pourtant ces zigzags: le Maroc. Les gouvernements de Bamako, de Niamey et de Ouagadougou ont adhéré dès décembre 2023 à l’initiative royale qui leur ouvre l’accès à l’Atlantique. Alger, qui les avait perdues, cherche à les reconquérir à tout prix, quitte à sacrifier ses protégés touareg et à épouser la ligne de leur parrain russe. Le même parrain qui, le 30 octobre, a bloqué au Conseil de sécurité un texte qui faisait de l’autonomie sous souveraineté marocaine l’unique solution au conflit du Sahara. Pour le régime algérien, aucun prix n’est trop élevé, aucun revirement trop brutal, pourvu qu’il serve l’hostilité au Royaume.

Les Touareg de l’Azawad viennent de l’apprendre à leurs dépens. Ils ne seront sans doute pas les derniers.