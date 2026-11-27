Le Conseil de gouvernement a adopté jeudi trois projets de décrets délégant à Fouzi Lekjaa, ministre de l’Économie et des Finances, les pouvoirs de la cheffe du gouvernement en matière d’emprunts intérieurs, de financements extérieurs et d’opérations de gestion de la dette, et ce pour toute l’année 2027. L’objectif affiché est de réduire le coût de la dette du Trésor et les risques qui y sont liés. Cet article est une revue de presse tirée d’Al Akhbar.

Selon le quotidien Al Akhbar du 28 novembre, le conseil de gouvernement a adopté jeudi trois projets de décrets portant délégation de pouvoirs de la cheffe du gouvernement, Fatima Ezzahra El Mansouri, au ministre de l’Économie, des Finances et de la Performance publique, Fouzi Lekjaa.

Ils concernent les emprunts intérieurs, les financements extérieurs et la conclusion de contrats de couverture et de remboursement anticipé. Présentés par le ministre, ces textes ont été détaillés lors du point de presse du porte-parole du gouvernement, Samir Belfkih.

Le premier projet, le décret 2.26.835, délègue au ministre le pouvoir de fixer les conditions d’émission des emprunts intérieurs et de recourir à toute autre catégorie d’instrument financier nécessaire pour couvrir l’ensemble des besoins de financement du Trésor.

Selon le ministre, il vise à réduire le coût de la dette du Trésor et à limiter les risques associés, en lui permettant de racheter, d’échanger et de détenir des titres du Trésor, tout en recourant à d’autres instruments pour atteindre ces objectifs.

Le deuxième, le décret 2.26.836, concerne les financements extérieurs et s’inscrit dans le cadre de l’autorisation que la loi de finances donne chaque année au gouvernement d’emprunter à l’étranger et d’émettre des instruments financiers.

Il permet au ministre de signer, au nom du gouvernement, des accords de coopération financière, des contrats d’emprunt extérieur et des garanties avec des organismes internationaux et des gouvernements étrangers. Il ouvre aussi la possibilité de se financer sur les marchés financiers internationaux, par l’émission de titres de dette extérieure ou d’autres instruments.

Le troisième, le décret 2.26.837, autorise le ministre à conclure des contrats d’emprunt destinés à rembourser par anticipation une dette extérieure coûteuse, ainsi que des accords de couverture contre les risques de taux d’intérêt et de change.

Le ministre a expliqué qu’il vise à effectuer des remboursements anticipés de prêts contractés à des taux supérieurs à ceux du marché, à conclure des contrats sur la conversion des devises et les taux d’intérêt et à recourir à d’autres instruments financiers, afin de stabiliser la charge du service de la dette.

Les trois textes couvrent la période du 1er janvier au 31 décembre 2027, sur la base des articles 39, 40 et 41 du projet de loi de finances 60.26 pour 2027.