Selon le quotidien Al Akhbar du 27 novembre, le gouvernement a mis fin à la polémique grandissante sur une possible annulation du sacrifice de l’Aïd Al-Adha.

En effet, l’exécutif juge prématuré de parler d’une annulation pour l’Aïd 2027, la fête religieuse étant encore à plusieurs mois. Le porte-parole du gouvernement, Samir Belfkih, l’a affirmé jeudi à Rabat, lors du point de presse qui a suivi le conseil de gouvernement hebdomadaire. Selon lui, les informations qui circulent sur une étude de l’impossibilité d’organiser le rituel l’an prochain n’ont aucun fondement. Il a précisé que le sujet n’a pas été évoqué au sein du conseil et qu’il est impossible d’anticiper l’évolution de la situation agricole et du financement avant l’approche de l’échéance.

En revanche, le porte-parole a indiqué que l’élément confirmé à ce stade est la poursuite de l’importation de bétail, dans le cadre des mesures destinées à renforcer l’offre sur le marché national et à corriger les dysfonctionnements de la filière viande rouge. Il a évoqué l’adoption d’un cahier des charges pour organiser l’opération, plutôt que la simple délivrance d’autorisations d’importation, ce qui permettrait d’encadrer les importations selon des conditions précises.

Le journal rappelle que les prix de la viande rouge continuent d’alimenter l’inquiétude des consommateurs après avoir atteint des niveaux élevés. Le responsable les relie à plusieurs facteurs combinés, dont la succession d’années de sécheresse et ses effets sur le cheptel national, la hausse des prix des carburants, des coûts de production, des aliments pour bétail et du transport, ainsi que l’effet des marchés internationaux sur les denrées alimentaires et agricoles.