Le ministère de l’Intérieur s’oriente vers l’élargissement du champ des villes marocaines concernées par le système des conseils d’arrondissement, à travers une éventuelle modification juridique permettant l’adoption de ce modèle de gestion dans de nouvelles villes à partir des prochaines élections communales de 2027.

Une source partisane ayant suivi les réunions du ministère de l’Intérieur avec les partis indique que les nouvelles villes concernées par le régime des arrondissements sont Kénitra, Meknès, Tétouan, Safi et Oujda. Le ministre de tutelle, Abdelouafi Laftit, a révélé, lors de sa rencontre avec les dirigeants des partis représentés au Parlement, que son département compte réviser la liste des communes soumises au régime des arrondissements, afin d’y intégrer d’autres villes en plus des six qui l’appliquent déjà: Casablanca, Tanger, Rabat, Salé, Fès et Marrakech.

«Cette orientation repose sur une éventuelle modification de la loi organique n° 113-14 relative aux communes, notamment son article 216, qui détermine les villes concernées par ce régime», rapporte Assabah dans son édition du vendredi 27 novembre. Ce modèle repose sur une gestion de la ville dans le cadre d’un conseil communal unifié, aux côtés de conseils d’arrondissement dotés de compétences locales définies. Bien que dépourvus de personnalité morale, ces arrondissements bénéficient d’une indépendance administrative et financière permettant de répartir les missions de gestion et de rapprocher les services des habitants.

Dans le cadre des discussions autour des lois électorales, les partis politiques réclament la révision du seuil minimal du nombre d’habitants retenu pour l’application du scrutin de liste, actuellement fixé à 50 000 personnes. En parallèle, le ministère de l’Intérieur s’apprête à adapter le cadre légal encadrant les élections communales et les différents conseils territoriaux aux nouveautés portées par les textes législatifs organisant les échéances électorales de 2026, dans le cadre du durcissement des règles visant à moraliser l’opération électorale et à renforcer l’intégrité des élections.

«Cette adaptation comprend les dispositions des lois organiques relatives à la Chambre des représentants et aux partis politiques, ainsi que la loi relative aux listes électorales générales, aux opérations de recensement et à l’utilisation des moyens audiovisuels publics durant les campagnes électorales et référendaires», écrit Assabah.

En revanche, les divergences persistent entre les partis politiques sur plusieurs questions électorales, en particulier le seuil et le quotient électoral, faute de consensus à l’issue des consultations. Il est probable que la dernière série de rencontres entre les groupes et groupements parlementaires ait ouvert la voie au passage du ministère de l’Intérieur à l’étape législative, à travers la présentation des amendements proposés au gouvernement avant leur soumission au Parlement.