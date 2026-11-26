Selon le quotidien Al Ahdath Al Maghribia du 27 novembre, la cinquième vague de l’Indice de confiance dans les institutions 2025, établie par le Moroccan Institute for Policy Analysis (MIPA), montre une forte disparité dans la confiance que les Marocains accordent aux acteurs politiques, représentatifs, de services et socio-économiques. L’enquête a porté sur 1.750 personnes réparties dans les 12 régions du Royaume.

Les institutions non élues, au premier rang desquelles figurent les services de sécurité et les institutions de souveraineté, dominent le classement. Les Forces armées royales et la Direction générale de la Sûreté nationale arrivent en tête avec 91% chacune, suivies de la Gendarmerie royale (87%), de la justice (76%), du ministère des Habous et des Affaires islamiques (75%) et du ministère de l’Intérieur (72%).

Du côté des services, l’enseignement public recueille 73% de confiance, contre 69% pour le privé, tandis que le secteur de la santé inverse la tendance: 53% des sondés disent ne pas faire confiance aux établissements publics et 65% font confiance au privé. Les banques obtiennent 69%, la société civile 65%, les entreprises privées 60% et les syndicats 51%.

Les institutions élues affichent une confiance faible à moyenne. Celle accordée au Parlement atteint 48%, contre 29% en 2021 et 42% en 2022 et 2023, ce qui lui permet de dépasser le gouvernement de sept points, dont la cote est passée de 49% en 2021 et 2022 à 44% en 2023, puis à 41% en 2025.

Les partis politiques stagnent en bas de l’échelle à 35%, tandis que les conseils communaux obtiennent 48%, les présidents de commune 42% et les parlementaires de circonscription 37%.

Un volet de l’enquête évalue la gestion des catastrophes naturelles depuis le séisme d’Al Haouz de septembre 2023, ainsi que celle des inondations récurrentes. Selon l’enquête, 65% des Marocains font confiance au gouvernement pour gérer les crises et pour la fiabilité de l’information officielle, et 75% font confiance aux ONG et aux organisations internationales pour l’aide et le soutien.

L’évaluation de l’action gouvernementale après Al Haouz est toutefois contrastée. Les aides financières recueillent 62% de satisfaction et la reconstruction des infrastructures 53%, mais 44% se disent insatisfaits de la rapidité et de l’efficacité de la reconstruction et 43% de la qualité de la communication.

Le rapport relève aussi un paradoxe entre un engagement partisan très faible, 2% des sondés appartenant à un parti et 5% à une association, et une intention de vote en hausse, passée de 48% en 2023 à 53% en 2025. Les citoyens recourent à d’autres formes d’expression, dont le boycott économique (38%), les rassemblements (20%), la participation numérique (17%) et les pétitions (4 et 5%).