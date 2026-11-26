«Les étudiants en médecine dentaire ont tenu cette semaine, à Casablanca, une série de rassemblements coïncidant avec le soixante-dix-septième jour de leur grève ouverte des stages hospitaliers et cliniques», rapporte le quotidien Al Akhbar dans son édition du vendredi 27 novembre.

Ils protestent contre le blocage persistant de leur dossier revendicatif et contre le manque de réponse des autorités de tutelle à des demandes formulées depuis des années. Ils préviennent que cet immobilisme menace la qualité de la formation et touche directement le droit des citoyens d’accéder à des soins dans des conditions dignes.

Selon la coordination des étudiants, le dossier relève d’un long parcours militant lancé il y a plusieurs années pour anticiper la situation actuelle et éviter d’atteindre le stade de la paralysie et de l’escalade.

Le débat porte désormais sur l’urgence de l’exécution et sur la transformation des promesses et engagements annoncés en mesures concrètes sur le terrain. Plusieurs étudiants précisent que le boycott total des stages cliniques durera tant que le problème ne sera pas réglé dans les établissements hospitaliers de formation, qui, au cours des cinq dernières années, ont vu augmenter le nombre d’étudiants inscrits sans que les infrastructures hospitalières et les équipements pratiques soient élargis pour absorber ce flux.

Les étudiants alertent sur les conséquences graves de cette situation pour le système de santé, le premier touché étant, selon eux, le citoyen et le patient, privés de soins essentiels dans un service public vital, suivis par les étudiants eux-mêmes, qui se retrouvent privés des conditions d’une formation clinique correcte.

Le bureau des étudiants précise que le recours aux rassemblements et à la grève n’était pas un choix, mais une nécessité morale, humaine et professionnelle envers les patients et l’avenir de la profession, rappelant avoir privilégié depuis trois ans un dialogue institutionnel sérieux avec les différents intervenants pour prévenir l’explosion de la crise.