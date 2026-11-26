Une décennie après la démolition des dernières baraques de Carrières centrales, dans le quartier Hay Mohammadi à Casablanca, le devenir de ce foncier stratégique de près de 30 hectares reste en suspens. Situé au cœur de ce quartier emblématique, le terrain porte une charge historique et symbolique particulière.

Ancien foyer de la résistance nationale pendant le Protectorat, Carrières centrales a également marqué l’histoire culturelle et sportive de Casablanca. Son sort dépasse ainsi la seule question de la valorisation foncière, dans un quartier où les attentes concernant l’aménagement de cet espace restent importantes.

Pour Youssef Rakhiss, président de l’arrondissement de Hay Mohammadi, cette dimension historique explique notamment pourquoi le terrain n’a pas été livré à une logique de valorisation immobilière exclusivement commerciale. Le site se trouve géographiquement dans le périmètre de Hay Mohammadi, tout en relevant administrativement de la préfecture d’arrondissements Aïn Sebaâ-Hay Mohammadi.

Le président de l’arrondissement souligne, dans une déclaration pour Le360, que le dossier fait l’objet d’une attention particulière en raison de son lien avec la mémoire des figures de la résistance. Il indique que cette considération a empêché toute démarche d’exploitation anarchique du terrain ou son ouverture à des promoteurs immobiliers dans une perspective purement commerciale.

Trois scénarios sur la table

Le dossier d’aménagement a été transmis au Cabinet royal après l’élaboration d’une étude et de plusieurs propositions par un architecte. Ces différents scénarios ont été examinés par une commission spécialisée réunissant notamment le wali de la région, le gouverneur de la préfecture et des représentants du Conseil régional, précise Youssef Rakhiss.

Trois options ont ainsi été soumises à la discussion. La première prévoit de transformer l’ensemble des 30 hectares en un jardin public. La deuxième propose un aménagement mixte associant des espaces verts à des constructions résidentielles destinées au grand public.

Démolition des baraques de Carrières Centrales. (A.Gadrouz/Le360). DR

Le troisième scénario privilégie une approche combinant espaces verts, équipements sociaux, complexes culturels et espaces dédiés aux jeunes. Il s’agit, dans cette configuration, de faire du site un espace de vie de proximité, en intégrant des équipements répondant aux besoins sociaux et culturels des habitants.

À ce stade, aucune des trois propositions n’a été définitivement retenue. Le choix final relève du Cabinet royal, selon le président de l’arrondissement. Youssef Rakhiss exprime toutefois des réserves quant à la faisabilité d’un aménagement exclusivement consacré à un parc public. La gestion quotidienne d’un espace de 30 hectares représenterait, selon lui, une contrainte importante, notamment en matière d’entretien et de ressources hydriques. Il cite à ce titre les difficultés rencontrées dans la gestion d’un espace vert de seulement 6 hectares à Hay Mohammadi.

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Pour le président de l’arrondissement, l’enjeu consiste plutôt à retenir un aménagement global conciliant les dimensions environnementale, sociale et culturelle. Parmi les équipements envisageables figurent un complexe culturel, une maison des jeunes ou encore un espace d’exposition consacré à l’histoire du quartier.

L’objectif serait ainsi de préserver la mémoire des Carrières centrales tout en donnant au site une nouvelle vocation au service des habitants de Hay Mohammadi. Reste toutefois à arrêter le scénario d’aménagement et à le concrétiser.

L’histoire de Carrières centrales remonte aux années 1920 et 1930, sous le Protectorat français. Avec l’essor de l’activité industrielle et la construction du port de Casablanca, des milliers de travailleurs marocains venus de différentes régions rurales ont afflué vers la capitale économique à la recherche d’un emploi.

Ces ouvriers se sont installés dans des habitations précaires construites à proximité de la zone industrielle d’Aïn Sebaâ, de Hay Mohammadi et des carrières de pierre. Le quartier a ainsi hérité de son appellation française, Carrières centrales, en référence aux carrières exploitées dans le secteur.

De foyer ouvrier à haut lieu de la résistance

Au fil des années, ce rassemblement de baraques s’est transformé en un tissu social soudé, composé de familles originaires de différentes régions du Maroc. Dans les années 1950, le quartier est devenu l’un des bastions de la résistance nationale contre le Protectorat.

Cette mobilisation a atteint son apogée lors des événements de décembre 1952, déclenchés à la suite de l’assassinat du dirigeant syndical tunisien Farhat Hached. La contestation a été violemment réprimée par les autorités du Protectorat. En reconnaissance des sacrifices de ses habitants et de leur rôle dans la résistance, le roi Mohammed V a donné au quartier le nom de Hay Mohammadi au lendemain de l’indépendance.

Carrières centrales a également joué un rôle majeur dans l’histoire culturelle et sportive de Casablanca. Le quartier a notamment vu émerger Nass El Ghiwane, groupe qui a profondément renouvelé la chanson marocaine dans les années 1970. Il a également accueilli des expériences théâtrales pionnières, contribuant à faire de Hay Mohammadi un foyer de création artistique.

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Sur le plan sportif, le quartier a vu naître en 1946 le club de l’Union sportive de Casablanca (TAS), devenu au fil des années un symbole de l’identité populaire de ses habitants.

Au début des années 2000, Carrières centrales a été intégré au programme national «Villes sans bidonvilles», lancé pour résorber l’habitat insalubre et améliorer les conditions de vie des populations concernées. Après plusieurs années de recensement et de démarches administratives, les opérations de démolition ont été engagées en 2016, avec une intensification entre octobre et décembre de la même année.

Des milliers de familles ont été concernées par cette opération de relogement et ont été transférées vers de nouveaux logements équipés, principalement dans le secteur d’El Hraouiyine, en périphérie de Casablanca.

Dix ans après la disparition des dernières baraques, le foncier de Carrières centrales attend donc toujours son projet d’aménagement. Entre préservation de la mémoire historique, besoins des habitants et contraintes de gestion, le choix du scénario définitif déterminera la nouvelle vocation de cet espace emblématique de Hay Mohammadi.