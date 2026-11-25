Le gouvernement a suscité la stupeur parmi les éleveurs et, plus largement, chez les agriculteurs, en annonçant ses décisions relatives au programme de subventions inscrit dans le cadre de la reconstitution du cheptel national. «Le ministre de l’Agriculture, Khalid Hatimi, n’a apporté aucune valeur ajoutée au programme de son prédécesseur, Mohamed Bouari, en reconduisant les mêmes montants et la même méthode: une subvention directe pour l’acquisition du fourrage ou une aide destinée à la préservation des femelles», estime Assabah du 26 novembre.

Le ministre a indiqué que le versement de l’aide interviendrait après l’achèvement de l’opération de numérotation, précisant que celle-ci s’appuierait sur les résultats du recensement national du troupeau réalisé en juillet et août derniers, étant entendu qu’il ne saurait y avoir de numérotation sans recensement. «Le programme, qui a fait l’objet de vives critiques, prévoit une aide dégressive en fonction du nombre de têtes numérotées», rapporte Assabah. Elle variera entre 75 et 150 dirhams pour les moutons, et entre 150 et 400 dirhams pour les vaches et les chameaux.

Le ministre a repris les déclarations de son prédécesseur, indiquant qu’il serait de nouveau amené à soutenir l’ancien mécanisme d’achat des aliments du bétail, afin de permettre aux agriculteurs d’acquérir le fourrage adapté à leur cheptel. Concernant la préservation des femelles, il a été décidé d’allouer une aide de 400 dirhams pour les moutons et de 300 dirhams pour les chèvres, dans l’objectif de reconstituer le cheptel national, comme l’avait annoncé l’ancien ministre, Mohamed Bouari.

Son successeur, Khalid Hatimi, a reconnu la crise de la production laitière et des viandes, affirmant que le prix d’une vache avait atteint 40 000 dirhams, ce qui pose un grave problème aux agriculteurs, dont 98 % sont de petits éleveurs. Il a poursuivi: «nous ne pouvons pas demander à un agriculteur qui possède cinq vaches d’en acheter une à 40 000 dirhams alors qu’il n’a pas les moyens de disposer de fourrage». Il a souligné que les prix avaient baissé pour s’établir entre 26 000 et 27 000 dirhams après l’ouverture de nouveaux marchés, même si les professionnels contestent les affirmations du ministre.

Ce dernier a également mis en avant d’autres mesures, notamment le rééchelonnement des dettes liées à l’irrigation auprès des bureaux régionaux d’investissement, avec un délai de grâce pouvant aller jusqu’à un an pour leur remboursement, ainsi que l’exonération totale des pénalités de retard et des frais de recouvrement. «Il est également question de la mise à disposition de 1,3 million de quintaux de semences sélectionnées, en plus de près de 500 000 tonnes d’engrais phosphatés», écrit Assabah.

Selon les témoignages des agriculteurs, les promesses du ministre ne se traduisent pas dans les faits sur le marché des engrais, où les prix demeurent supérieurs au plafond de 5 dirhams le kilogramme. De même, le prix des fertilisants phosphatés n’est pas descendu sous le seuil de 6 dirhams.