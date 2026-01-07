Reconstitution du cheptel national: l’opération de marquage achevée et 5,2 milliards de dirhams déjà versés

Lancée sur hautes instructions royales, l’opération de reconstitution du cheptel national avance bien. Le ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts a annoncé l’achèvement, au 31 décembre 2025, de l’opération de marquage du cheptel national, menée dans le cadre du programme de soutien aux éleveurs.

Cette opération a concerné 32,3 millions de têtes, permettant la mise en place d’une base de données jugée précise et fiable. Celle-ci constitue désormais la référence unique pour l’identification des bénéficiaires du soutien financier direct prévu par le programme.

S’agissant du versement de l’aide, et conformément aux procédures en vigueur, près de 1,1 million d’éleveurs ont déjà reçu le montant du soutien, soit par virement bancaire, soit via mandat.

Dans le cadre de la première tranche du programme, une enveloppe financière de 5,5 milliards de dirhams a été mobilisée, traduisant l’ampleur de l’effort national déployé pour soutenir les éleveurs et préserver le cheptel, est-il souligné.

À ce jour, le ministère indique que près de 5,2 milliards de dirhams ont effectivement été versés aux bénéficiaires, marquant une avancée significative dans la mise en œuvre opérationnelle du dispositif.

Traitement des réclamations

Le déroulement de cette opération intervient dans un contexte climatique particulièrement favorable, caractérisé par d’importantes précipitations et des chutes de neige dans les zones montagneuses, augurant d’une amélioration notable de la production fourragère dans les parcours.

Cette évolution est de nature à renforcer les efforts de reconstitution du cheptel national, en améliorant les conditions d’alimentation du bétail et en soutenant la durabilité du secteur de l’élevage.

Par ailleurs, le ministère précise que le mois de janvier sera consacré à la poursuite de la réception des réclamations des éleveurs recensés n’ayant pas bénéficié du marquage de leurs troupeaux pour diverses raisons.

Les services compétents, en coordination avec les différents intervenants, procèderont au traitement de ces réclamations conformément aux procédures établies.

L’objectif affiché reste d’assurer l’équité d’accès au soutien, tout en consolidant les bases d’un dispositif structurant pour la préservation et la reconstitution durable du cheptel national.