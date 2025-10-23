Reconstitution du cheptel national: lancement de l’opération de versement de la première tranche du soutien direct aux éleveurs

Un troupeau des moutons du Moyen Atlas dans un marché de bétail.

Ce programme, mené parallèlement à la finalisation de l’opération d’identification du cheptel (pose des boucles), vise à restaurer l’équilibre de la production animale nationale. Il s’appuie sur les résultats du recensement national du cheptel, réalisé du 26 juin au 11 août 2025 sur l’ensemble du territoire, et prévoit une aide directe destinée à l’achat d’aliments pour bétail et à la préservation des femelles reproductrices de moutons et de chèvres.

Le montant de l’aide, calculé selon le nombre d’animaux identifiés, sera accordé de manière dégressive:

Pour les ovins:

150 DH par tête pour les 10 premiers animaux;

125 DH par tête de 11 à 50 têtes;

100 DH par tête de 51 à 100 têtes;

75 DH par tête au-delà de 100 têtes.

Pour les caprins:

100 DH par tête pour les 10 premiers animaux;

85 DH par tête de 11 à 50 têtes;

75 DH par tête de 51 à 100 têtes;

60 DH par tête de 101 à 200 têtes;

50 DH par tête au-delà de 200 têtes.

Pour les bovins et camélidés:

400 DH par tête pour les 5 premiers animaux;

350 DH par tête de 6 à 10 têtes;

300 DH par tête de 11 à 50 têtes;

200 DH par tête de 51 à 100 têtes;

150 DH par tête au-delà de 100 têtes.

Une prime spécifique est également prévue pour encourager la conservation des femelles ovines et caprines destinées à la reproduction, recensées et identifiées entre juin et août 2025: 400 DH par femelle ovine, 300 DH par femelle caprine.

Le soutien sera versé en deux tranches. Une première tranche comprenant l’ensemble de l’aide dédiée à l’alimentation du bétail, ainsi qu’une avance de 100 DH par femelle sur la prime de reproduction. Le versement débutera début novembre 2025, parallèlement à la finalisation de la pose des boucles d’identification.

Puis, une deuxième tranche portant sur 300 DH pour les brebis et 200 DH pour les chèvres, sera versée à partir du 1er avril 2026, après vérification du maintien des femelles identifiées.

En étroite coordination entre le ministère de l’Agriculture, le ministère de l’Économie et des Finances et le ministère de l’Intérieur, et avec la collaboration du Fonds national de retraite et d’assurance (CNRA) relevant de la Caisse de dépôt et de gestion (CDG), un mécanisme sécurisé et transparent a été mis en place pour gérer et distribuer ces aides, en s’appuyant sur la base de données nationale du cheptel recensé et identifié, garantissant ainsi l’équité et la traçabilité du soutien.

Pour accompagner les éleveurs et répondre à leurs interrogations, un centre d’appel dédié «Daam Al Kassab» est mis à leur disposition. Ce service, accessible au 0537 70 70 08, est ouvert de 8h à 18h et permet un contact direct avec les équipes du ministère sur l’ensemble du territoire.

Les réclamations relatives à l’éligibilité au soutien doivent être adressées aux services extérieurs du ministère de l’Agriculture, qui se chargeront de les transmettre aux commissions locales présidées par les walis et gouverneurs pour décision.