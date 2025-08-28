Reconstitution du cheptel: le ministère de l’Agriculture détaille le programme de 11 milliards de DH destiné aux petits éleveurs

Lors d’une conférence de presse conjointe avec le porte-parole du gouvernement, le ministre de l’Agriculture, Ahmed El Bouari, a annoncé que, sur instructions du roi Mohammed VI, son ministère a mis en place un plan d’aides financières et techniques de 11 milliards de DH pour les petits éleveurs. Ce programme a pour objectif de reconstituer le cheptel national d’ovins, de bovins et de camelins.

L’aide directe, «répartie équitablement», sera consacrée en premier lieu à l’acquisition d’aliments pour bétail et à la préservation des femelles destinées à la reproduction.

La ministre a précisé que le montant accordé à chaque bénéficiaire «sera calculé sur la base du nombre de têtes de bétail recensées et numérotées». Il s’agira également d’alléger l’endettement des éleveurs, d’organiser des campagnes de vaccination et d’assurer un accompagnement technique.

«90 % des éleveurs d’ovins et de caprins possèdent des troupeaux de moins de 50 têtes. Ce chiffre tombe à 20 têtes pour 74% d’entre eux», a souligné le ministre.

Une autre mesure porte sur l’abrogation de la suspension des droits de douane et de la taxe sur la TVA appliqués à l’importation des ovins et des caprins, ainsi qu’à l’importation de lait en poudre. En revanche, les exonérations resteront en vigueur pour les bovins, afin de soutenir la reconstitution progressive de ce cheptel stratégique.

Cette mesure vise à «garantir l’approvisionnement des marchés et soutenir le pouvoir d’achat via le maintien de la suspension des droits de douane et de TVA appliqués à l’importation des bovins», a rappelé le ministre.

À ce sujet, Ahmed El Bouari a annoncé qu’un décret, adopté aujourd’hui par le gouvernement, prévoit de «relever le quota d’importation des bovins destinés à l’abattage à 300.000 têtes d’ici la fin de l’année en cours».

Le dernier recensement du cheptel national, réalisé entre le 26 juin et le 11 août 2025, révèle un total de 32,8 millions de têtes. Cependant, il fait état d’une baisse d’environ 30 % du nombre de bovins et de dromadaires.

Par ailleurs, lors de cette conférence de presse, le porte-parole du gouvernement a esquivé les questions des journalistes sur divers sujets politiques d’actualité.