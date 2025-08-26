Ovins, caprins et lait en poudre: le Maroc met fin aux exonérations fiscales et douanières sur les importations

Un troupeau des moutons du Moyen Atlas dans un marché de bétail.

Le ministère de l’Agriculture fait le point sur l’opération de recensement du cheptel national menée dans tout le Maroc durant la période du 26 juin au 11 août 2025.

Rappelons que cette opération vise à constituer une base de données précise et actualisée sur les effectifs du cheptel dans le Royaume, en vue d’améliorer la productivité et la durabilité du secteur de l’élevage et contribuer efficacement à la souveraineté alimentaire nationale.

L’opération met en évidence une augmentation des effectifs du cheptel au niveau national. En effet, l’effectif total du cheptel recensé est de 32.832.573 têtes, réparties comme suit:

- Les ovins : 23.158.248 têtes dont 16.348.449 femelles

- Les caprins : 7.474.172 têtes dont 5.293.805 femelles

- Les bovins : 2.094.109 têtes dont 1.556.842 femelles

- Les camelins : 106.044 têtes dont 91.432 femelles.

Alors que le dernier recensement a mis en évidence une progression globale du cheptel à l’échelle nationale, il a, en revanche, enregistré une baisse significative d’environ 30% du nombre de bovins et de camelins par rapport aux moyennes habituelles. Pour les bovins, dont le cheptel se situe généralement entre 3 et 3,2 millions de têtes, ce recul s’explique principalement par la diminution des effectifs laitiers, conséquence des restrictions liées à la pandémie de Covid-19 et de l’arrêt de l’irrigation dans les périmètres aménagés. Quant aux camelins, dont la moyenne avoisine habituellement les 150.000 têtes, la succession d’années de sécheresse a considérablement affecté leurs effectifs.

Sur la base de ces constats, le ministère de l’Agriculture a annoncé que, dès fin septembre 2025, la suspension des droits de douane et de la TVA sur l’importation des ovins, caprins et du lait en poudre sera levée. En revanche, les exonérations resteront en vigueur pour les bovins, afin de soutenir la reconstitution progressive de ce cheptel stratégique.

Parallèlement, un ensemble de mesures d’accompagnement sera déployé pour garantir une reconstitution durable et efficace. Le gouvernement a mobilisé près de 11 milliards de dirhams, sous forme de soutien direct aux éleveurs, destiné notamment à l’acquisition d’aliments pour bétail, à la préservation des femelles reproductrices, à l’allégement de l’endettement, ainsi qu’à l’organisation de campagnes de vaccination et d’encadrement technique. Le montant de l’aide sera calculé en fonction du nombre de têtes recensées par les commissions locales, chaque animal étant identifié par une boucle numérotée, précise le communiqué du ministère.