Le Maroc innove dans l’élevage ovin: l’insémination artificielle, la révolution silencieuse

Dans les coulisses du progrès scientifique marocain, une révolution est en marche. Sous la houlette du personnel de l’Institut national de recherche agronomique, des équipes pluridisciplinaires s’emploient depuis des années à développer l’insémination artificielle des ovins, une technique devenue aujourd’hui un levier stratégique pour améliorer la productivité et la résilience du cheptel marocain.

«C’est une technologie complexe», explique la docteure Bouchra Elamiri, chercheuse en production animale à l’INRA. «Elle repose sur l’amélioration des caractéristiques génétiques des petits ruminants, et nous avons commencé à y travailler dès 2005 au centre de Settat. Mais nous n’avons pu la transférer aux exploitations agricoles que récemment, après des résultats très prometteurs», poursuit la scientifique.

Le processus nécessite une double approche: l’optimisation de la semence chez les béliers, mais aussi la sélection rigoureuse des brebis, avant de passer à la combinaison entre les deux éléments. Ce travail de fond vise à maximiser la fertilité et à renforcer les performances génétiques des races locales.

Sélection des races et amélioration génétique

Le centre axe ses recherches sur des races locales à fort potentiel comme «Sardi», «INRA 180» ou encore «Dman». Les chercheurs sélectionnent les meilleurs reproducteurs selon des critères de fertilité et de résistance, en particulier face aux effets du changement climatique.

عملية التلقيح الاصطناعي للأغنام داخل إحدى ضيعات المعهد الوطني للبحث الزراعي بالرباط

Dans un premier temps, l’équipe s’est penchée sur la qualité de la semence: «Nous avons étudié en détail les propriétés nécessaires pour différentes races. En parallèle, nous avons identifié les freins à la fertilité chez la brebis. Une fois les deux volets maîtrisés, nous avons pu procéder à des combinaisons optimales», explique la chercheuse.

Une touche marocaine au cœur de la technologie

L’une des innovations majeures réside dans l’élaboration de diluants de semence à base d’ingrédients naturels marocains: «Nous avons intégré de l’huile d’argan et de l’extrait de cactus pour garantir la viabilité des spermatozoïdes. Grâce à cela, une seule dose peut permettre d’inséminer jusqu’à 20 brebis, contre une par brebis en reproduction naturelle.»

Ce gain d’efficacité permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi d’accélérer l’amélioration des souches ovines locales.

Contrairement aux idées reçues, l’insémination artificielle ne modifie pas la nature des cellules: «Nous reproduisons le cycle naturel, mais dans un cadre scientifique maîtrisé», précise la chercheuse. Le processus commence par la sélection des meilleures brebis, à qui l’on insère des éponges vaginales contenant des hormones pour synchroniser l’ovulation. Quinze jours plus tard, ces éponges sont retirées, et un autre traitement hormonal est administré avant l’insémination 55 heures plus tard.

Actuellement, la semence utilisée est fraîche, mais des travaux sont en cours pour maîtriser la congélation et le stockage.

Une technologie au service du terrain

Après des années d’expérimentations confinées aux laboratoires, l’objectif est désormais de vulgariser cette technique auprès des éleveurs marocains. Le docteur Badr Benjelloun, directeur du centre, affirme: «L’élevage fait face à des défis économiques et climatiques majeurs. Le transfert de cette technologie aux exploitants vise à doubler la productivité tout en réduisant les charges.»

Le développement des souches «Dman» et «INRA 180» s’inscrit dans cette logique, avec des races sélectionnées pour leur capacité de reproduction et leur résistance à la sécheresse.

Avec des taux de succès oscillant entre 65% et 70%, les résultats actuels sont très encourageants. L’insémination artificielle ne se limite plus à un outil de reproduction: elle devient un pilier fondamental pour atteindre la souveraineté alimentaire et renforcer l’autonomie génétique du Maroc.