Reconstitution du cheptel: une première aide de 3,1 milliards de dirhams versée à 756.000 éleveurs

Le porte-parole du gouvernement, Mustapha Baïtas. (Y.Mannan/Le360)

Par Mohamed Chakir Alaoui
Le 20/11/2025 à 18h30

VidéoLe ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime et des Eaux et forêts a annoncé qu’une première aide de 3,172 milliards de dirhams a été accordée à 756.000 éleveurs dans le cadre de la reconstitution du cheptel national.

Les bénéficiaires de cette première tranche représentent 77% de la totalité des éleveurs d’ovins et de bovins du Maroc, a indiqué ce jeudi le porte-parole du gouvernement, Mustapha Baïtas lors de son point de presse hebdomadaire. «Nous sommes maintenant proches des 80% du nombre de bénéficiaires», a affirmé le responsable gouvernemental.

Celui-ci a rappelé que le ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime et des Eaux et forêts a décidé d’accorder, dans le cadre de ce programme, un soutien financier global de 12,8 milliards de dirhams. La totalité de l’aide sera versée en plusieurs tranches à l’ensemble des éleveurs suivant le programme visant la restructuration du cheptel national. L’exécution de ce programme se déroule dans de bonnes conditions, selon le porte-parole.

Lundi, lors de la séance parlementaire des questions orales, des députés ont interpellé le ministre de tutelle, Ahmed El Bouari, sur «la question de la non-distribution de ces aides aux petits agriculteurs». Ce dernier a rejeté ces allégations en affirmant que les aides sont versées à «tous ceux qui répondent aux critères établis par le ministère».

Reconstitution du cheptel: 12,8 milliards de dirhams d’aides directes aux éleveurs

Reconstitution du cheptel national: lancement de l’opération de versement de la première tranche du soutien direct aux éleveurs

Reconstitution du cheptel: le ministère de l’Agriculture détaille le programme de 11 milliards de DH destiné aux petits éleveurs

Reconstitution du cheptel national: le pilotage de l’opération confié au ministère de l’Intérieur

