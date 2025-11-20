Reconstitution du cheptel: une première aide de 3,1 milliards de dirhams versée à 756.000 éleveurs

Les bénéficiaires de cette première tranche représentent 77% de la totalité des éleveurs d’ovins et de bovins du Maroc, a indiqué ce jeudi le porte-parole du gouvernement, Mustapha Baïtas lors de son point de presse hebdomadaire. «Nous sommes maintenant proches des 80% du nombre de bénéficiaires», a affirmé le responsable gouvernemental.

Celui-ci a rappelé que le ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime et des Eaux et forêts a décidé d’accorder, dans le cadre de ce programme, un soutien financier global de 12,8 milliards de dirhams. La totalité de l’aide sera versée en plusieurs tranches à l’ensemble des éleveurs suivant le programme visant la restructuration du cheptel national. L’exécution de ce programme se déroule dans de bonnes conditions, selon le porte-parole.

Lundi, lors de la séance parlementaire des questions orales, des députés ont interpellé le ministre de tutelle, Ahmed El Bouari, sur «la question de la non-distribution de ces aides aux petits agriculteurs». Ce dernier a rejeté ces allégations en affirmant que les aides sont versées à «tous ceux qui répondent aux critères établis par le ministère».