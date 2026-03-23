Economie

Reconstitution du cheptel national: lancement de l’opération de contrôle et versement de la deuxième tranche de l’aide directe

Des ovins. (Photo d'illustration)

Le ministère de l’Agriculture annonce le démarrage, à partir du 24 mars 2026, d’une opération nationale de contrôle du maintien des femelles reproductrices ovines et caprines.

Par La Rédaction
Le 23/03/2026 à 16h59

Dans un communiqué, le ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts annonce le lancement de l’opération de contrôle du maintien des femelles ovines et caprines destinées à la reproduction.

Ces femelles avaient été «recensées entre le 26 juin et le 11 août 2025, puis identifiées par marquage auriculaire», précise le ministère dans un communiqué. Cette opération de contrôle débutera le mardi 24 mars 2026 sur l’ensemble du territoire national.

Elle sera menée en étroite coordination avec le ministère de l’Intérieur et le ministère de l’Économie et des Finances, à travers des commissions locales mobilisées à cet effet dans toutes les préfectures et provinces du Royaume. Le dispositif s’appuie notamment sur les données issues du recensement national du cheptel et du processus d’identification.

Lire aussi : La reconstitution du cheptel national met le marché de l’Aïd Al-Adha sur de bons rails

«À l’issue de la vérification du maintien des femelles recensées et identifiées, le second volet du soutien sera versé dans les plus brefs délais, conformément aux objectifs du programme», lit-on dans le même communiqué. Le paiement sera effectué selon les mêmes modalités que celles adoptées lors du versement de la première tranche.

Le ministère précise que ce «second versement marquera l’achèvement du programme ainsi que de l’ensemble du dispositif de soutien qui lui est associé».

Enfin, l’entité appelle l’ensemble des agriculteurs et des éleveurs concernés à une mobilisation totale et à une pleine adhésion afin d’assurer la réussite de cette opération.

Par La Rédaction
Le 23/03/2026 à 16h59
#Agriculture#Aïd Al-Adha#ministère de l'Agriculture#Maroc

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