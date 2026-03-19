Aïd El-Adha 2026: le gouvernement met fin aux doutes sur le sacrifice du mouton

Contrairement à l’an dernier, où les Marocains s’étaient abstenus du sacrifice du mouton à la suite d’un appel du roi Mohammed VI, motivé par les conséquences de la sécheresse, le porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, a annoncé jeudi le maintien du sacrifice rituel lors de son point de presse tenu à l’issue du Conseil hebdomadaire de gouvernement.

Les abondantes pluies enregistrées cette année, a rappelé le porte-parole, viennent s’ajouter aux mesures engagées pour la reconstitution du cheptel et permettront la tenue du sacrifice rituel de l’Aïd El Adha.

«Le sacrifice aura lieu lors de l’Aïd El-Adha», a déclaré Mustapha Baitas, avant de souligner que le gouvernement a pris «des mesures importantes pour la reconstitution du cheptel national, et a mobilisé des ressources financières conséquentes».

Le responsable gouvernemental a également précisé que «l’opération de soutien, dans sa première phase, s’est déroulée avec fluidité, efficacité et performance». Selon lui, les moyens mobilisés par l’exécutif avaient pour objectif d’accompagner la reconstitution du cheptel national.

De nombreuses mesures ont ainsi été prises par le gouvernement au cours des dernières années, malgré une conjoncture difficile marquée par la sécheresse, a-t-il rappelé. Mustapha Baitas a indiqué que cette reconstitution s’est engagée dans une première phase ayant coïncidé avec une année agricole pluvieuse.

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Il a ajouté que les ressources végétales des parcours naturels, dont le couvert constitue un excellent fourrage, «sont très abondantes, ce qui représente un apport considérable pour le cheptel national». Quant à la deuxième phase du soutien, le gouvernement, a conclu Mustapha Baitas, communiquera à ce sujet dans les semaines à venir.

En temps normal, pas moins de 6 millions de têtes de bétail, dont 90 % d’ovins, sont sacrifiées chaque année au Maroc à l’occasion de l’Aïd El-Adha.