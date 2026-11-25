L’industrie marocaine poursuit son ascension, portée par la progression des investissements directs étrangers, la création de nouveaux emplois et le renforcement de sa contribution aux exportations nationales.

Le secteur industriel renforce progressivement son poids dans l’économie marocaine. Créations d’emplois, progression des exportations, afflux des investissements étrangers et développement de nouvelles capacités de production: plusieurs indicateurs témoignent de cette montée en puissance. Les données présentées par le ministère de l’Industrie et du Commerce dans son projet de budget sectoriel pour 2027 mettent également en évidence les ambitions du Royaume pour les prochaines années, avec une priorité accordée à l’intégration locale, à la souveraineté industrielle et à la montée en gamme.

À fin 2025, le tissu industriel national comptait 12.886 entreprises employant 1.037.988 personnes, selon les données de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) rapportées par le ministère. Ce volume traduit l’importance prise par l’industrie dans le marché de l’emploi, avec un tissu d’entreprises qui continue de s’étoffer.

La création de nouveaux postes de travail suit également une trajectoire ascendante. Selon les chiffres de la CNSS, qui incluent l’offshoring, l’industrie a généré 34.204 emplois en 2023, puis 41.744 en 2024 et 53.468 en 2025. L’accélération s’est poursuivie en 2026, avec 69.793 nouveaux emplois enregistrés à fin septembre.

Les données du Haut-Commissariat au plan (HCP) font, quant à eux, ressortir une évolution encore plus marquée. Les créations d’emplois industriels sont passées de 7.000 postes en 2023 à 46.000 en 2024, un niveau également enregistré en 2025. Au terme des neuf premiers mois de 2026, elles ont atteint 134.024 postes.

Sur le front commercial, l’industrie a généré 408,7 milliards de dirhams (MMDH) d’exportations en 2025, soit environ 87% des exportations marocaines de marchandises. À fin septembre 2026, les exportations industrielles ont atteint 335 MMDH, en progression de 10,9% sur un an. La part de l’industrie dans les exportations globales de marchandises s’est ainsi établie à 87,1%, contre 86,9% à la même période de 2025.

L’attractivité du secteur se confirme également sur le terrain des investissements directs étrangers (IDE). Au cours des cinq dernières années, l’industrie a capté 36% des IDE destinés au Maroc, ce qui en fait le premier secteur bénéficiaire de ces investissements.

En valeur, les recettes des IDE industriels ont dépassé 23 MMDH en 2025, contre 3,314 MMDH en 2007. Cela représente une multiplication par près de sept en moins de deux décennies. Depuis 2015, ces recettes ont progressé d’environ 165%, soit une multiplication par 2,65. La part de l’industrie dans l’ensemble des IDE est passée, quant à elle, de 9% en 2007 à 38% en 2025.

Cette progression traduit le renforcement de la capacité du Maroc à attirer des investissements industriels et à développer des activités créatrices de valeur, au-delà des seules capacités d’assemblage et de production destinées à l’exportation.

La banque de projets constitue l’un des principaux instruments mobilisés par le ministère pour suivre les engagements des industriels et des investisseurs. Elle recense 2.072 projets sélectionnés, représentant un volume d’investissements attendus d’environ 224 MMDH. Leur réalisation devrait permettre de créer 228.383 emplois directs et 342.575 emplois indirects.

Les retombées commerciales potentielles sont également importantes. Le portefeuille de projets devrait générer 91 MMDH de chiffre d’affaires sur le marché local et 82 MMDH de recettes à l’export. Autre indicateur de leur ancrage territorial: les douze régions du Royaume sont représentées et le foncier est déjà identifié pour 82% des projets. Le capital marocain représente 80% du total.

La banque de projets s’est constituée à travers quatre vagues de lancement, ayant permis de mettre en place environ 400 fiches de projets. La moitié des projets recensés s’inscrit dans une logique de réinvestissement, signe de l’engagement d’opérateurs déjà présents dans le tissu industriel national.

Selon le tableau de bord arrêté au 9 novembre 2026, 926 projets ont fait l’objet d’une signature. Ils représentent 151,2 MMDH d’investissements et 223.151 emplois attendus. À ces projets s’ajoutent 815 dossiers considérés comme matures, dont la signature est annoncée prochainement. Leur potentiel atteint environ 28,6 MMDH d’investissements et 57.924 emplois.

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Depuis octobre 2021, les conventions, protocoles d’accord et conventions-cadres signés avec les investisseurs totalisent 1.186 projets. Ils représentent 355,9 MMDH d’investissements et 321.427 emplois directs. En tenant compte des emplois indirects, les retombées attendues atteignent 803.568 postes.

Pour 2027, la feuille de route industrielle repose sur cinq axes. Le premier consiste à consolider les acquis et à diversifier l’accès aux marchés. Le deuxième vise à créer de nouvelles chaînes de valeur grâce à une meilleure complémentarité entre les différents secteurs d’activité.

Le troisième axe porte sur l’innovation, la montée technologique et le développement de nouveaux métiers mondiaux. Le quatrième concerne la restauration des capacités de production de base, dans une logique de souveraineté industrielle.

Enfin, le cinquième axe place les très petites, petites et moyennes entreprises (TPME) au cœur de la politique industrielle, avec l’ambition de faire émerger des champions nationaux et de développer des marques marocaines.

Automobile: plus de 310.000 emplois et 132 MMDH d’exportations

L’industrie automobile s’impose comme le principal moteur de la dynamique industrielle marocaine. La filière génère aujourd’hui plus de 310.000 emplois et s’appuie sur un écosystème de plus de 300 entreprises actives. Sa capacité de production nationale avoisine le million de véhicules. À fin septembre 2026, les exportations automobiles ont atteint 132 MMDH, confirmant le poids de cette filière dans les échanges extérieurs du Royaume.

Entre septembre 2025 et septembre 2026, la banque de projets automobile s’est enrichie de 19 conventions et protocoles d’accord conclus avec 19 industriels. Ces engagements représentent 5,43 MMDH d’investissements et 7.585 emplois directs attendus.

Parmi les projets recensés figure celui de Morocco Industrial Shedrive, qui mobilise plus de 1 MMDH dans les pièces de précision et les groupes motopropulseurs, avec 1.077 emplois prévus. Benteler prévoit, de son côté, un investissement de 421,8 millions de dirhams (MDH) dans les châssis et structures, pour 250 emplois.

Évolution annuelle des exportations du secteur de l’automobile en millions de dirhams (Source: Office des changes).

Produits 2015 2017 2019 2022 2025 Construction 24.679 31.575 33.899 55.149 61.389 Câblage 23.095 26.524 34.931 38.565 60.464 Powertrain 620 1.269 2.607 9 .86 12.332 Total automobile 54.664 67.740 81.565 116.656 159.228

Maroc Simoldes engage 175 MDH dans la fabrication de pièces plastiques, avec 114 emplois attendus, tandis que Gomma Toscana investit 64,4 MDH dans les mousses de sièges, pour dix emplois.

Les grands constructeurs poursuivent parallèlement leurs programmes de développement. Le 29 octobre 2025, à l’occasion de la première visite officielle au Maroc de François Provost, directeur général du groupe Renault, un plan de développement couvrant la période 2025-2030 a été lancé en présence du chef du gouvernement. Il prévoit jusqu’à 462 millions d’euros d’investissements additionnels.

Stellantis a également renforcé sa présence industrielle. Le 5 mai 2026, le groupe a inauguré à Casablanca son premier centre de démantèlement de véhicules au Maroc et dans la région Moyen-Orient et Afrique, et son troisième dans le monde. L’installation mobilise 1,6 million d’euros sur une superficie d’environ 6.000 m². Elle doit traiter jusqu’à 10.000 véhicules par an et générer environ 150 emplois.

La répartition des exportations automobiles marocaines par pays de destination en MDH (source: Office des changes).

Pays 2025 Part % France 16.543 28 Italie 8.574 14,5 Espagne 6.785 11,5 Allemagne 5.233 8,9 Turquie 3.732 6,3 Autres pays 18.247 30,9 Total 59.113 100

Le 15 juillet 2026, à Kénitra, Stellantis a par ailleurs lancé la plateforme Smart Car et une ligne de production dédiée à Fiat, en présence du ministre de l’Industrie. Dans le même mouvement de diversification de l’offre nationale, Neo Motors avait dévoilé, le 3 novembre 2025 à Rabat, sa première voiture électrique, l’e-Dial, lors de la deuxième édition de la Journée nationale de l’industrie.

Pour 2027, le ministère entend renforcer la souveraineté technologique de la filière automobile en privilégiant les activités à forte valeur ajoutée, l’ingénierie et la recherche et développement. L’accompagnement des feuilles de route de Renault et de Stellantis, ainsi que de leurs écosystèmes de fournisseurs, figure parmi les priorités.

Exportation de l'automobile à Tanger Med.

Le programme prévoit également d’accélérer le passage aux véhicules hybrides et électriques, de localiser les maillons manquants des chaînes d’approvisionnement et de développer une chaîne de valeur intégrée pour les batteries électriques.

Un mécanisme d’aide à l’achat de véhicules hybrides et électriques fabriqués localement est également envisagé. Le ministère prévoit, en parallèle, de faciliter l’accès des industriels à l’électricité renouvelable et au gaz naturel et de structurer la filière des pièces de rechange.

La diversification de la production constitue un autre volet de cette feuille de route. Elle porte notamment sur le développement des autobus, des camions et des véhicules lourds, ainsi que sur l’adaptation du cadre normatif, particulièrement en matière d’homologation. Un cadre spécifique est aussi annoncé pour les véhicules utilitaires légers économiques et les deux-roues motorisés économiques, avec un taux de TVA de 10%.

Aéronautique: le secteur surperforme à l’export

L’industrie aéronautique marocaine compte 155 entreprises et génère plus de 25.000 emplois qualifiés. À fin septembre 2026, ses exportations ont atteint 26,2 MMDH, en hausse de 22,3% sur un an. Il s’agit de la progression la plus élevée parmi les secteurs exportateurs.

La banque de projets aéronautiques comprend trois projets structurants, totalisant environ 6,5 MMDH d’investissements et 1.400 emplois directs attendus. Le premier concerne un complexe industriel dédié aux moteurs d’avions, qui doit assurer l’assemblage et les essais de 350 moteurs LEAP-1A par an, destinés à l’Airbus A320neo. Il représente 2,1 MMDH d’investissements et 300 emplois.

Le deuxième projet porte sur une usine de maintenance des moteurs LEAP, dont la première pierre a déjà été posée. L’unité prévoit 150 opérations par an, pour un investissement de 1,31 MMDH et la création de 600 emplois. Le troisième concerne une unité de fabrication de pièces et d’équipements pour les trains d’atterrissage, issue du protocole conclu avec Safran. Son investissement atteint 3,07 MMDH, avec 500 emplois attendus. Les travaux du complexe industriel de moteurs sont déjà à un stade très avancé et pourraient être achevés avant l’échéance initialement fixée.

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Le Marrakech Airshow, organisé du 7 au 10 octobre 2026 à la base des écoles de l’armée de l’air de Marrakech, a également constitué un rendez-vous important pour la filière. Sa huitième édition a accueilli 42.000 visiteurs, dont 17.000 professionnels, 203 exposants représentant 27 pays et plus de 60 délégations officielles étrangères.

Au total, 26 accords et annonces ont été enregistrés durant le salon, dont 14 dans le domaine de la défense. Ils représentent plus de 5 MMDH d’engagements et plus de 2.500 emplois directs attendus. Parmi les annonces figurent la création du pôle d’excellence africain en fabrication ACME, une lettre d’intention avec AI Harmattan pour un système souverain de frappes en profondeur autonomes baptisé IRIFI et un accord-cadre avec Royal Air Maroc visant à substituer jusqu’à 60% de ses importations par des pièces produites localement.

D’autres projets industriels ont été annoncés, notamment une unité de traitement de surface mobilisant 18 millions d’euros et devant créer 120 emplois, une extension de Matis consacrée aux câbles électriques, représentant 16,5 millions de dollars et 750 emplois, ainsi qu’une unité d’usinage de précision de 10 millions d’euros et 80 emplois. Un projet de systèmes de lubrification de moteurs, doté de 160 MDH, prévoit également 100 emplois.

Dans une usine d'Airbus au Maroc. (Photo d'illustration)

La filière poursuit parallèlement ses extensions. Pratt & Whitney Canada installe à Midparc une unité de 12.000 m² destinée à la fabrication de composants pour la famille de moteurs PT6, avec environ 200 emplois attendus d’ici 2030. Trelleborg a annoncé, le 9 juin 2026, un investissement de 130 MDH sur 5.000 m² à Midparc pour la production de solutions d’étanchéité, avec 200 emplois à la clé.

Le 25 juin 2026, Safran Aerosystems a également annoncé l’extension de son site de Tiflet, à travers un investissement de 137 MDH et l’aménagement de 5.000 m² supplémentaires. Cette extension doit permettre la création de 140 emplois à l’horizon 2028.

Pour 2027, l’ambition du ministère est de faire évoluer l’aéronautique d’une base industrielle vers un écosystème intégré. La feuille de route repose sur quatre axes: l’intégration locale, la maintenance et la réparation, l’ingénierie aérienne et le développement du capital marocain.

Le ministère identifie toutefois plusieurs contraintes à lever: la prédominance du capital étranger, une chaîne de valeur encore incomplète, le coût de l’énergie, la pression liée à la taxe carbone européenne et le besoin de compétences spécialisées. Des ambitions pour la période 2026-2031 sont également fixées pour la construction navale, les énergies renouvelables et l’hydrogène vert, ainsi que pour l’industrie ferroviaire.

Agroalimentaire: 211.749 emplois et 191 MMDH de CA

Les industries alimentaires constituent un autre pilier du tissu productif national. Le secteur regroupe environ 2.200 entreprises, emploie 211.749 personnes et se caractérise par une forte présence du capital national, qui représente 80% de l’ensemble. Son chiffre d’affaires atteint 191 MMDH, pour une valeur ajoutée de 54 MMDH et des exportations de 42 MMDH.

Dans le cadre de la banque de projets, 28 conventions d’investissement ont été signées, représentant 4,2 MMDH et 3.738 emplois directs attendus. À ces engagements s’ajoutent six protocoles d’accord conclus au titre de la Charte de l’investissement, pour un montant de 456 MDH et 690 emplois directs.

Les projets couvrent plusieurs activités, notamment la transformation des produits de la mer, des fruits et légumes, du lait, la valorisation des viandes, les aliments composés, les boissons et les biscuits. Trois sites industriels ont notamment été inaugurés: le projet Co-Milk de Centrale Danone à Fkih Ben Salah, l’unité de Maroc Fortune spécialisée dans les biscuits à Bouskoura et l’extension de l’usine de jus AJP à Meknès.

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Pour 2027, la feuille de route vise à bâtir une industrie alimentaire souveraine, innovante, inclusive et durable. Elle s’articule autour de quatre caractéristiques: des chaînes de production mieux intégrées et inclusives pour garantir la régularité de l’approvisionnement, le développement de produits à plus forte valeur ajoutée fondés sur l’innovation et la qualité, le renforcement du positionnement exportateur du Maroc et la promotion d’un tissu industriel durable à faible émission de carbone.

Cette orientation répond à plusieurs enjeux, notamment le renforcement de la souveraineté alimentaire, l’amélioration de l’intégration entre la production primaire agricole et halieutique et les industries de transformation, ainsi que l’adaptation à la concurrence et aux mutations de la demande. L’amélioration de la productivité, l’innovation et l’accélération de la transition verte figurent également parmi les objectifs.

L’agroalimentaire, un pilier du tissu productif national.

Six chantiers ont été identifiés pour concrétiser cette stratégie. Le premier consiste à élaborer et à signer un contrat-programme destiné au développement du secteur et à renforcer la convergence entre les politiques publiques relevant de l’agriculture, de la pêche, de l’industrie, de l’investissement et du commerce.

Le deuxième chantier porte sur la valorisation des atouts territoriaux, à travers le soutien aux projets d’investissement dans l’ensemble des régions du Royaume. L’objectif est de poursuivre la substitution des importations et de renforcer l’approvisionnement local. Le troisième concerne l’amélioration de la compétitivité afin de consolider la position des entreprises sur les marchés national et international.

Le quatrième axe porte sur la promotion du produit local, notamment par l’encouragement de l’innovation, de la recherche et développement et l’accompagnement technique et technologique des entreprises. Le cinquième concerne l’accès aux marchés, avec l’organisation de la première édition du Salon international des industries alimentaires au Maroc, Morocco Food World 2027. Le sixième chantier est consacré à la transition verte, avec l’élaboration d’une feuille de route dédiée à la décarbonation des industries alimentaires.

Textile et cuir: sortir de la sous-traitance

Le secteur du textile et du cuir emploie 235.539 personnes et compte environ 2.000 entreprises, dont 78% disposent d’un capital marocain. Il réalise 43,7 MMDH d’exportations et génère un chiffre d’affaires de 67 MMDH, pour une valeur ajoutée de 19 MMDH.

Parmi les projets d’investissement figurent deux nouvelles unités de textile amont portées par le groupe Sunrise à Skhirat et à Fès. Elles représentent un investissement de 2,29 MMDH et devraient générer 7.000 emplois directs. Huit autres projets signés dans le cadre de la Charte de l’investissement totalisent plus de 229 MDH et 620 emplois directs attendus.

Au parc industriel d’Aïn Cheggag, l’ensemble des travaux d’aménagement, y compris la station d’épuration, est achevé. Sur les 113 lots destinés à l’activité du cuir, 60 ont déjà été attribués: 28 à la tannerie, 27 à la chaussure et cinq à la maroquinerie.

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Le programme d’action 2027 part d’un constat: le textile et le cuir restent insuffisamment intégrés en amont. Le textile dépend fortement des intrants importés, tandis que le modèle de sous-traitance prédomine, limitant la maîtrise du produit fini et la valeur ajoutée locale. Les débouchés restent concentrés sur l’Europe, dans un contexte de forte concurrence.

Le ministère relève également des retards en matière de productivité, de design et de mise à niveau industrielle, auxquels s’ajoutent les exigences de traçabilité, de certification et de décarbonation. Le secteur souffre aussi d’un déficit de compétences qualifiées et de difficultés de recrutement. Pour le cuir, les principaux enjeux concernent la collecte des peaux, la modernisation des tanneries et la lutte contre l’informalité.

Classement des fournisseurs de l’UE en habillement. (Source: Comext. Traitement statistique: JF Limantour).

Rang en 2025 Fournisseurs 2024 (M€) 2025 (M€) Part en % 2025/2024 1 Chine 26 274,5 26 581,7 29,5 % 1,2 % 2 Bangladesh 18 320,0 19 414,5 21,6 % 6,0 % 3 Turquie 9 345,9 8 343,6 9,3 % -10,7 % 4 Inde 4 189,1 4 524,0 5,0 % 8,0 % 5 Cambodge 3 918,8 4 493,4 5,0 % 14,7 % 6 Vietnam 3 992,3 4 378,1 4,9 % 9,7 % 7 Pakistan 3 519,2 3 858,5 4,3 % 9,6 % 8 Maroc 2 736,7 2 727,7 3,0 % -0,3 % 9 Tunisie 2 198,1 2 119,3 2,4 % -3,6 % 10 Myanmar 2 180,1 2 033,1 2,3 % -6,7 % Tous fournisseurs 88 143,5 89 992,7 100% 2,1 %

L’ambition est de faire du Maroc un pôle industriel intégré, compétitif et durable, capable de mieux maîtriser sa chaîne de valeur, de développer ses propres marques et de conquérir de nouveaux marchés. Cela passe par le renforcement des activités amont – filature, tissage, tricotage, ennoblissement et non-tissés –, ainsi que par la modernisation des activités du cuir.

Le programme prévoit notamment de favoriser le passage de la sous-traitance CMT (coupe, montage, travail) au modèle «Full Package», intégrant davantage d’étapes de fabrication, de la conception au produit fini. Il mise aussi sur l’amélioration de la productivité, l’innovation, la digitalisation, le développement des compétences et l’émergence de marques marocaines, ainsi que sur l’attraction de nouveaux investissements dans le textile amont et les textiles techniques.

L'habillement made in Morocco.

Une nouvelle stratégie de développement des deux filières sera élaborée, appuyée par des études stratégiques et socio-économiques. La transition verte figure également parmi les priorités, avec le développement de zones industrielles vertes, le recours aux énergies renouvelables et l’accompagnement des entreprises face aux normes européennes. Dans le cuir, le ministère entend encourager la certification environnementale et sociale Leather Working Group (LWG) des tanneries.

Enfin, le programme prévoit d’améliorer l’approvisionnement local, de faciliter l’accès des produits nationaux aux marchés publics et de diversifier les débouchés à l’export, notamment en Amérique du Nord et en Europe du Nord. Le contrôle normatif des importations textiles sera également renforcé.

Chimie, pharmacie, mines et électronique: la souveraineté, une priorité

Au-delà des grandes filières exportatrices, le ministère entend renforcer plusieurs activités industrielles stratégiques. Il en est ainsi du secteur de la chimie, de la parachimie et de la pharmacie qui compte 2.492 entreprises, emploie 100.388 personnes et génère un chiffre d’affaires de 230 MMDH.

Entre septembre 2025 et septembre 2026, plusieurs initiatives ont été engagées. Dans le domaine de l’eau, une convention-cadre a été signée avec le ministère de l’Équipement et de l’Eau pour construire un système industriel intégré consacré au dessalement.

La souveraineté pharmaceutique figure également parmi les priorités. Des consultations ont été lancées avec les opérateurs économiques nationaux et internationaux en vue d’élaborer une feuille de route pour le développement de l’industrie des médicaments et des dispositifs médicaux. Par ailleurs, le décret d’application relatif à la loi sur l’interdiction des armes chimiques a été approuvé.

Il s’agit aussi du secteur des mines, de la mécanique et des matériaux de construction qui regroupe 2.646 entreprises et 129.656 emplois, pour un chiffre d’affaires de 137 MMDH. Parmi les actions engagées figure la signature d’une convention de partenariat avec l’Association professionnelle de l’industrie céramique, destinée à développer cette activité et à promouvoir le Made in Morocco.

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Le ministère a également renforcé le cadre normatif en imposant des normes obligatoires pour certains produits destinés aux projets d’infrastructure, notamment les câbles et les fils de fer. Le développement de nouveaux produits locaux, en substitution aux importations, fait également partie des mesures engagées.

Idem pour les industries électriques et électroniques qui comptent 324 entreprises, emploient 28.681 personnes et génèrent 40 MMDH de chiffre d’affaires. Dans cette filière, une convention de partenariat a été signée avec Royal Air Maroc pour développer l’approvisionnement de la compagnie en produits fabriqués localement.

Le ministère a aussi accompagné la création et le soutien d’un cluster industriel local spécialisé dans les équipements et appareils électroménagers, avec pour objectif de développer une production répondant aux normes internationales. Le renforcement du cadre normatif et l’adaptation des droits de douane sur les intrants figurent également parmi les mesures destinées à soutenir la compétitivité de la filière.

Au total, ces trois ensembles industriels ont donné lieu à 46 conventions d’investissement portant sur 3,23 MMDH et devant permettre la création de 3.609 emplois directs. Huit protocoles d’accord supplémentaires devraient mobiliser 3,47 MMDH et générer 2.312 emplois.

Les projets recensés couvrent plusieurs activités stratégiques: raffinage du lithium, fabrication de tubes d’acier soudés pour l’interconnexion des bassins hydrauliques, production d’aluminium bas carbone, nitrate d’ammonium et acide nitrique, ainsi qu’extraction de minéraux critiques à partir de la saumure des stations de dessalement.

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Pour 2027, le ministère place la souveraineté industrielle et la promotion de la production nationale au centre de sa stratégie. L’objectif est de construire une industrie intégrée, innovante et durable, capable de générer davantage de valeur ajoutée.

Quatre défis majeurs sont identifiés. Le premier concerne la souveraineté industrielle et sanitaire, à travers la consolidation des chaînes d’approvisionnement en matières premières. Le deuxième porte sur le renforcement de l’intégration nationale et la réduction de la dépendance aux intrants importés.

Le troisième défi est celui de la décarbonation, avec la réduction de l’empreinte carbone, le développement de l’économie circulaire et le recyclage. Le quatrième concerne l’innovation et l’accélération de l’adoption des technologies avancées.

La vision stratégique repose sur quatre piliers: la montée en gamme par le développement de nouvelles filières à forte valeur ajoutée, la souveraineté pharmaceutique fondée sur la technologie et l’innovation, la durabilité à travers une production industrielle à faible émission de carbone et le renforcement du Made in Morocco.

Ce dernier axe vise à améliorer l’intégration industrielle locale et à encourager la préférence pour les produits nationaux. Il s’agit ainsi de réduire les dépendances extérieures tout en consolidant la compétitivité du tissu industriel marocain.

Développement durable: décarbonation, économie circulaire et investissements verts

La transition environnementale occupe également une place importante dans le programme industriel. Entre septembre 2025 et septembre 2026, plusieurs conventions et projets ont été engagés dans les domaines de la valorisation des déchets et de la décarbonation.

Une convention a notamment été signée avec Al Beida Clean Power pour la valorisation énergétique des déchets ménagers. Le projet représente un investissement de plus de 9 MMDH et doit générer 83 emplois directs. Une autre convention, conclue avec Atlantic Biochar, porte sur la production de biocharbon par pyrolyse de déchets, pour un investissement de 20 MDH et 113 emplois directs.

Une convention est également en cours de signature avec Cotrivar pour le tri et la valorisation des déchets industriels. Elle représente 50,85 MDH d’investissements et 61 emplois attendus.

Le ministère a par ailleurs élaboré, avec la Fenagri, une feuille de route à l’horizon 2040 pour la décarbonation des industries agroalimentaires. Une autre feuille de route, préparée avec l’Association marocaine de la sidérurgie, fixe un objectif de neutralité carbone à l’horizon 2050. Le programme de transition juste accompagne également des entreprises opérant dans les secteurs de la pêche, du textile et des équipements automobiles.

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Au titre du Protocole de Montréal, un système de certification des techniciens du froid et de la climatisation a été finalisé en collaboration avec l’IMANOR, l’OFPPT et les professionnels du secteur. Des entreprises ont également engagé la substitution de certains gaz frigorigènes: Manar abandonne le HFC-134a au profit du R-600a, tandis que MPI remplace le HFC-141b par du cyclopentane.

En parallèle, un inventaire des gaz contenus dans les équipements usagés a été lancé, ainsi qu’une étude consacrée aux gaz frigorigènes utilisés dans la pêche maritime.

Pour 2027, le ministère veut accélérer la transformation du secteur industriel vers un modèle plus compétitif et respectueux des exigences environnementales. La stratégie repose sur l’objectif d’établir un modèle industriel durable et neutre en carbone, fondé sur l’innovation, l’économie circulaire et une utilisation plus efficace des ressources.

Quatre défis sont mis en avant: l’adaptation aux exigences réglementaires et environnementales, notamment au mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (CBAM), l’accélération de la décarbonation, la garantie d’une utilisation durable des ressources et de l’efficacité énergétique, ainsi que la promotion de l’investissement et de l’innovation dans la transition industrielle verte.

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La vision stratégique s’articule autour de quatre orientations: accélérer le passage à une industrie verte et compétitive, intégrer l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables dans les processus industriels, rationaliser la consommation des matières premières et réduire les pertes et les déchets, tout en plafonnant les émissions de gaz à effet de serre du secteur.

Sur le terrain, plusieurs chantiers prioritaires sont programmés. Le premier concerne l’économie circulaire, à travers le lancement de projets d’investissement dans la valorisation industrielle et énergétique des déchets et le suivi de leur réalisation, dans une perspective de renforcement de la souveraineté industrielle.

Le deuxième porte sur la décarbonation du secteur industriel. Il prévoit l’élaboration d’une feuille de route spécifique et la collaboration avec les acteurs professionnels, notamment la Fédération nationale des industries de la céramique, pour mettre en œuvre les recommandations formulées.

Le Programme d’investissement vert (PIV) doit également accompagner les entreprises de secteurs clés, notamment la pêche maritime, le textile et l’automobile, dans leur transition environnementale.

Enfin, le Protocole de Montréal constitue un autre volet de cette politique. Il concerne l’élimination des substances appauvrissant la couche d’ozone et le renforcement des mécanismes de contrôle et de vérification des fuites, en partenariat avec l’IMANOR et l’OFPPT. L’accompagnement des industriels dans le remplacement des gaz frigorigènes polluants par des solutions moins nocives figure également parmi les actions prévues.