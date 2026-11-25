À l'unité de trituration, les olives de différents stades de maturité sont acheminées par tapis, puis débarrassées des feuilles et des impuretés. (Y.Jaoual/Le360)

À Aïn Bou Ali, dans la province de Moulay Yacoub, certains oliviers ont aujourd’hui plus de 750 ans. Connus sous le nom de «zitoun el’Merini», ces arbres, dont les origines remontent à l’époque mérinide, n’ont jamais cessé de produire des olives, saison après saison, depuis plusieurs siècles.

Cet héritage agricole, les producteurs de la région veulent aujourd’hui le valoriser. Pour y parvenir, ils misent sur trois leviers, à savoir la qualité de leur huile, le développement de la production biologique et la conquête de nouveaux marchés, en particulier en Allemagne et aux États-Unis.

«La commune d’Aïn Bou Ali se distingue par la présence d’une variété que nous appelons zitoun el’Merini. L’âge de certains de ces arbres dépasse les 750 ans», nous explique Abdessalam El Mada, agriculteur de la région.

Si ces arbres ont pu vivre aussi longtemps, c’est en partie grâce aux caractéristiques du terroir, mais aussi à la manière dont ces plantations ont été créées. «À l’origine, il s’agit d’oliviers sauvages qui ont été greffés avec la Picholine marocaine», précise l’agriculteur.

Cette technique a permis d’obtenir des arbres bien adaptés aux conditions naturelles de la région. De plus, leurs racines s’enfoncent profondément dans le sol, ce qui leur permet de mieux résister lorsque les périodes de sécheresse se prolongent.

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Mais l’âge de ces arbres n’est pas le seul atout que les producteurs mettent en avant. Ils insistent surtout sur la qualité de l’huile qu’ils en tirent. Des analyses ont été menées sur les huiles de trois coopératives, toutes remplissant les conditions requises pour obtenir la certification biologique.

Elles ont montré une teneur en polyphénols de 640 mg/kg, soit plus de trois fois le seuil de référence, fixé à 200 mg/kg. Les polyphénols sont des composés naturels présents dans l’huile d’olive, et ils sont reconnus, entre autres, pour leurs propriétés antioxydantes.

Cette qualité ne dépend pas uniquement des arbres et des fruits. Elle tient aussi au soin apporté aux olives une fois la récolte terminée, et cela commence dès l’arrivée des fruits à l’unité de trituration, c’est-à-dire le site où les olives sont transformées en huile. Elles y passent d’abord par plusieurs opérations de nettoyage.

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«Les olives sont déversées dans une fosse, puis remontées sur un tapis. Une soufflerie permet d’enlever les feuilles, les petites branches et les autres impuretés», détaille Abdessalam El Mada. Une fois débarrassées de ces éléments, les olives sont lavées, puis broyées.

Vient ensuite l’étape du malaxage, qui consiste à brasser la pâte obtenue après le broyage. «Chaque malaxeur peut contenir une tonne d’olives. La pâte y reste pendant deux heures et demie pour permettre à l’huile de se libérer», poursuit-il.

À la sortie du malaxeur, le mélange est envoyé vers un décanteur. Cet appareil sépare l’huile de la matière solide, constituée des noyaux, de la peau et de la pulpe. Mais l’huile n’est pas encore prête pour autant. «L’huile passe ensuite dans un système de filtration qui permet d’éliminer les dernières impuretés», ajoute l’agriculteur.

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Une fois ce circuit de transformation bien en place, les producteurs veulent aller encore plus loin dans la valorisation de leur production. Ils travaillent à la mise en place d’une filière dédiée à l’huile biologique. L’objectif est double. Il s’agit, d’une part, de pouvoir suivre chacune des étapes de la transformation et, d’autre part, d’exercer un meilleur contrôle sur la qualité du produit final.

Cette démarche s’accompagne d’un changement dans la manière de vendre. Jusqu’ici, les olives et l’huile sont commercialisées en vrac. L’ambition est désormais de proposer une huile conditionnée, qui porte l’identité de son terroir. Pour cela, les producteurs ciblent notamment deux marchés, l’Allemagne et les États-Unis.

Ce projet s’appuie sur des arbres d’exception, mais il s’inscrit aussi dans un contexte plus large, celui d’une province où l’olivier occupe une place importante dans l’activité agricole. «Les superficies consacrées à cette culture dans la province de Moulay Yacoub avoisinent les 34.000 hectares. Cette année, la production prévisionnelle est de 43.000 tonnes», indique Mohammed Mezzour, directeur provincial de l’Agriculture à Fès. Le rendement moyen est estimé à 1,2 tonne par hectare.

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Cependant, toutes les plantations ne bénéficient pas des mêmes conditions. «Les superficies irriguées ne représentent que 8% de l’ensemble des terres consacrées à l’olivier. Sur ces parcelles, le rendement peut atteindre quatre tonnes par hectare», précise le responsable. Cela signifie que la majorité des oliveraies dépend des précipitations pour produire. La production est donc particulièrement sensible aux conditions climatiques.

Malgré cette dépendance, les perspectives de cette campagne sont meilleures que celles de la saison précédente. Mohammed Mezzour rappelle d’abord les précipitations enregistrées l’année dernière.

Il souligne ensuite les efforts des agriculteurs pour mieux entretenir leurs plantations. «Ils interviennent notamment pour lutter contre les insectes et les parasites. Nous constatons également qu’ils font davantage attention au moment de la récolte», souligne-t-il.

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Le stade de maturité des olives au moment de la cueillette constitue un autre paramètre déterminant, car il influence le résultat final. «Plusieurs agriculteurs essaient de récolter lorsque les olives se situent entre le vert et le noir. Ils privilégient alors la cueillette à la main», explique le directeur provincial. Selon lui, ces pratiques contribuent à améliorer à la fois les rendements et la qualité de la production.

Le rendement en huile change d’ailleurs tout au long de la campagne. «Au début de la récolte, en octobre, il se situe entre 10 et 12%. Il devrait progressivement atteindre 26% vers février, à la fin de la saison», précise Mohammed Mezzour. Et il conclut en revenant sur la dernière année: «L’année dernière a été pluvieuse et, cette année, nous enregistrons de bons rendements.»

Ainsi, à Aïn Bou Ali, ces oliviers plusieurs fois centenaires continuent de faire vivre un savoir-faire agricole transmis de génération en génération. Les producteurs entendent désormais faire mieux connaître cette singularité de leur terroir. Leur objectif est de donner à leur huile une plus grande visibilité et de lui permettre de trouver sa place sur les marchés internationaux.