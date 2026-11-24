Selon le quotidien L’Economiste dans son édition du mardi 24 novembre, le marché marocain des produits phytosanitaires est libre, très concurrentiel et dominé par des acteurs privés et des filiales de grandes multinationales de l’agrochimie. Entre 70 et 80 importateurs-distributeurs agréés y opèrent, ainsi que 25 sociétés membres de Croplife Maroc, l’association qui représente l’industrie phytopharmaceutique. Ils assurent l’approvisionnement en insecticides (40 à 45% du marché), en fongicides (40%) et en herbicides (10 à 15%).

Le pays reste très dépendant de l’extérieur. Environ 95% des produits sont importés prêts à l’emploi, et l’industrie nationale de fabrication est très limitée, voire quasi inexistante. Seule une petite part est formulée localement, sous forme de pré-mix ou de concentrés, tandis que 35 à 45% des produits importés sont reconditionnés en petits formats adaptés aux besoins des petits agriculteurs, selon les estimations des professionnels cités par le journal.

La consommation n’est pas homogène d’une culture à l’autre. Les légumes en absorbent la plus grosse part, autour de 35%, devant les plantations d’arbres fruitiers et d’agrumes (30%), les céréales (20 à 25%) et les autres cultures (10 à 15%).

Le cadre réglementaire se durcit en parallèle. Entre 2018 et 2024, l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires a retiré l’homologation de 461 produits, dans un contexte de préoccupations sanitaires et environnementales croissantes. Les marchés d’export, notamment européens, imposent aussi des normes strictes sur les résidus de pesticides.

Le Maroc avance ainsi vers une agriculture plus durable, en particulier pour les cultures sensibles comme les tomates, les agrumes ou les légumes sous serre, avec une adoption progressive de solutions alternatives comme le biocontrôle, les auxiliaires naturels et les méthodes préventives. Selon la Chambre française de commerce et d’industrie du Maroc et Team France Export, cette transition, parfois coûteuse, ouvre une opportunité pour les produits jugés moins toxiques, et la suppression progressive des produits chimiques est vue comme «un levier d’innovation économique».

Le marché devrait continuer à croître, avec un taux annuel moyen estimé à 5,2% entre 2025 et 2031, porté par le développement de l’agriculture, l’intensification des cultures, la demande intérieure en produits alimentaires et la pression des ravageurs. Les segments porteurs seraient les biopesticides et les solutions durables, dont la croissance atteindrait environ 4,4% par an jusqu’en 2032. Les réglementations nationales et internationales, notamment en Europe, premier partenaire commercial du Maroc, imposent en effet de nouvelles normes qui agissent comme de véritables barrières à l’entrée des marchés pour les produits chimiques.