Selon le quotidien L’Economiste, dans son édition du mardi 24 novembre, l’Oriental commence à récolter les fruits de son mégaprojet Nador West Med. Cette nouvelle attractivité économique lui fait gagner trois places dans le classement national des investissements prévus pour 2027, d’après le projet de loi de finances. Les établissements et entreprises publics y consacrent une enveloppe globale de 18,37 milliards de dirhams pour dix projets structurants, dont 3,27 milliards seront engagés dès 2027.

Le secteur portuaire et logistique concentre à lui seul plus de 72% de ces investissements. Nador West Med reçoit 4,82 milliards de dirhams pour achever son équipement, dont 1,7 milliard pour la société NWM SA, chargée d’étendre le terminal à conteneurs ouest, et 3,12 milliards pour Marsa Maroc, qui réalisera les superstructures et acquerra les portiques. S’y ajoutent 8,55 milliards de dirhams inscrits au titre de l’Agence spéciale Tanger-Méditerranée, afin de renforcer les capacités des terminaux à conteneurs et polyvalents sur la façade méditerranéenne.

Le tourisme et le sport captent près de 21% du budget global. À Saïdia, le fonds Ithmar Al Mawarid déploie 3,22 milliards de dirhams, par l’intermédiaire de la Société de développement de Saïdia, pour étoffer l’offre hôtelière et commerciale de la station, avec à la clé 2.900 emplois directs, selon le journal. La province de Nador accueillera de son côté un complexe sportif de 500 millions de dirhams, piloté par Al Omrane, et un mécanisme régional de 100 millions de dirhams viendra soutenir les structures d’hébergement et les équipements sportifs.

L’agriculture reste une priorité, avec 623,81 millions de dirhams, dont 436 millions pour l’agriculture solidaire et un plan de modernisation des abattoirs régionaux. L’éducation nationale bénéficie de 287,10 millions de dirhams pour réhabiliter, agrandir et construire des établissements scolaires, notamment pour accompagner le déploiement des écoles et collèges pionniers. Le reste du budget se répartit entre les infrastructures pour la jeunesse (65 millions), l’enseignement supérieur (42 millions), l’équipement (29,87 millions), le développement durable (15 millions) et le commerce (10 millions).

Le PLF 2027 met aussi l’accent sur l’eau, l’énergie et le volet social. L’ONEE engage 606 millions de dirhams à Jerada pour évacuer l’énergie de la centrale thermique de 350 MW, ainsi que 322 millions pour la ligne électrique de la station de dessalement d’eau de mer. À Guercif, Al Omrane consacre 248,69 millions de dirhams au projet Errahma Hamria, destiné à lutter contre l’habitat précaire.

Selon la programmation 2027-2029, plus de 609 millions de dirhams de crédits de paiement seront débloqués, dont près de la moitié (300,17 millions) dès 2027, tandis que les projets transversaux, rattachés à l’écosystème portuaire global, nécessitent 8,547 milliards de dirhams pour porter la capacité de traitement de 9 à 20 millions d’EVP.