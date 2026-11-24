Certains partis répondent à une image par un argument. Le Parti populaire (PP), lui, a préféré changer le maillot. Pedro Sánchez avait enfilé celui de la sélection espagnole floqué du nom de Lamine Yamal, affirmant que «c’est cela, l’Espagne, un pays pluriel et diversifié». Le PP a riposté en diffusant une vidéo générée par Intelligence artificielle dans laquelle le chef du gouvernement apparaît vêtu des couleurs du Maroc. Le procédé est limpide. Faute de pouvoir contester le message, autant retoucher l’image pour en faire un motif de suspicion.

La versión pos-Pegasus del vídeo de Pedro Sánchez. https://t.co/nWmpOK89Cy pic.twitter.com/p9sm1dHf38 — Partido Popular (@ppopular) November 24, 2026

La créativité, manifestement, ne s’achète pas toujours. L’outil, lui, peut-être. À en juger par le résultat, on serait presque tenté de se demander si le PP cherchait à tourner Pedro Sánchez en dérision ou à caricaturer sa propre campagne électorale. Avec un meilleur abonnement et quelqu’un pour vérifier le résultat avant publication, le parti aurait peut-être réussi une manipulation un peu moins grossière. En l’état, la vidéo ne parvient pas à imposer un récit. Elle révèle surtout la pauvreté du procédé.

Le Maroc occupe, une fois encore, une place de choix dans le répertoire électoral du PP. Il suffit d’un maillot, d’une visite ou d’une déclaration pour que le PP ressorte le même sous-entendu. Pourquoi s’embarrasser de preuves quand quelques couleurs retouchées suffisent à laisser les préjugés faire le reste? Difficile d’y voir un trait de génie politique. C’est surtout une manière bien commode de faire campagne aux dépens d’un pays voisin.

Et c’est là que le montage se heurte à un adversaire autrement plus redoutable que l’Intelligence artificielle, les propres déclarations d’Alberto Núñez Feijóo.

Le 4 novembre, interrogé sur le premier pays qu’il visiterait hors de l’Union européenne s’il accédait à la présidence du gouvernement espagnol, le chef du PP avait répondu que «le premier pays que l’on devrait, à mon avis, visiter est le Maroc». Il avait ajouté qu’un tel déplacement devrait être préparé «avec rigueur» et se révéler «fructueux».

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Avec rigueur. Le mot mérite qu’on s’y attarde. Feijóo réserve au Maroc une place prioritaire dans son agenda diplomatique. Son parti, lui, lui réserve une place de choix dans ses montages électoraux. Pour faire apparaître cette contradiction, nul besoin d’Intelligence artificielle. Un peu de mémoire suffit.

Le PP pense-t-il réellement que ce genre d’attaque constitue un argument pour gouverner l’Espagne? Le Maroc n’est pas un accessoire de campagne que l’on ressort chaque fois que les arguments viennent à manquer. Le présenter systématiquement comme une menace, un objet de suspicion ou une insulte peut faire réagir sur les réseaux sociaux. Cela ne suffit guère à démontrer le sérieux d’un projet politique.

L’Espagne a besoin d’entretenir des relations stables avec son voisin marocain, même si, à l’approche des élections, le PP semble trouver davantage d’intérêt à transformer cette relation en matériel de campagne.

La politique laisse toute sa place à l’humour, à l’ironie et même à l’exagération. Mais lorsque la plaisanterie consiste à changer le maillot d’un adversaire à l’aide d’une Intelligence artificielle peu convaincante, le gag finit par se retourner contre son auteur.

Le PP voulait habiller Sánchez aux couleurs du Maroc. Il aura surtout démontré qu’à chaque fois qu’il lui manque un adversaire de campagne, il sait où aller en chercher un. Et pour cela, nul besoin d’Intelligence artificielle.