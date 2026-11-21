Il aura suffi d’une journée de travaux pour qu’un incident technique au large de Sebta prenne, dans plusieurs médias espagnols, des allures de confrontation entre deux États. La Marine marocaine aurait empêché par la force un navire espagnol de poursuivre l’extension de la digue du Tarajal, tandis que le gouvernement de Pedro Sánchez aurait ordonné l’arrêt du chantier pour négocier avec Rabat. Une version spectaculaire, diffusée avant même que les circonstances de l’incident n’aient été établies.

Le quotidien El Español a ouvert le bal en affirmant que six embarcations pneumatiques marocaines avaient empêché le navire de poursuivre sa progression et que le gouvernement espagnol avait ordonné la suspension des travaux. Son titre présentait le recours à la force comme un fait établi, alors même que l’article mentionnait un démenti de sources du ministère espagnol de l’Intérieur.

La même version a rapidement circulé dans d’autres médias. Vozpópuli a assuré que la Marine marocaine avait empêché le navire d’effectuer les travaux et que le chantier restait suspendu pendant que Madrid et Rabat discutaient de l’avenir de l’infrastructure. El Mundo a évoqué un blocage de plusieurs heures, tandis que la chaîne régionale Telemadrid affirmait que des patrouilleurs marocains avaient occupé la zone où intervenait le bâtiment espagnol. El Debate a également fait état d’entraves marocaines aux travaux, tout en précisant qu’une partie des informations n’avait pas été officiellement confirmée.

Les récits différaient dans leurs détails, mais convergeaient sur un point. Le Maroc était présenté comme responsable d’un blocage imposé par la force.

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Il n’en fallait pas davantage pour que l’affaire quitte les colonnes de la presse et s’invite dans la campagne électorale espagnole, à quelques jours des législatives du 29 novembre.

Hermann Tertsch, eurodéputé de Vox, le parti espagnol d’extrême droite dirigé par Santiago Abascal, s’est empressé de réagir à l’article d’El Español, reprenant les accusations comme si elles avaient été démontrées. Il a qualifié le Maroc d’«agresseur», promis une réponse ferme de l’Espagne une fois Pedro Sánchez écarté du pouvoir et affirmé que de nombreux Marocains installés en Espagne «retourneront dans leur patrie».

¿Cómo?

¿Que Marruecos impide por la fuerza a España fortalecer su frontera y España cede?



Habrá que demostrar muy pronto, en cuanto hayan sido desalojados del poder en Madrid el traidor Sánchez y su banda canalla, que España va a defender sus fronteras y su soberanía con una… https://t.co/VP2GJtuyPH — Hermann Tertsch (@hermanntertsch) November 20, 2026

En quelques heures, un incident dont les circonstances restaient à vérifier s’était ainsi transformé en argument électoral, assorti de menaces visant les ressortissants marocains résidant en Espagne.

Les gardes civils démentent la thèse d’un blocage

La version livrée par les agents présents sur place raconte pourtant une tout autre histoire. L’Association unifiée des gardes civils (AUGC), organisation professionnelle représentant des membres de la Guardia Civil, l’un des principaux corps de sécurité espagnols, a formellement démenti les informations faisant état d’un blocage marocain.

Selon l’association, l’incident survenu jeudi 19 novembre, au lendemain du lancement des travaux d’extension de la digue du Tarajal, se résume à «un désaccord ponctuel» concernant l’emplacement des ancrages du navire chargé du chantier. La solution a consisté à repositionner le bâtiment.

L’AUGC précise que les opérations de forage ont repris dès les premières heures de vendredi, «au même endroit». Elle ajoute que les agents présents dans la zone «n’ont constaté aucune agression ni aucun affrontement».

Autrement dit, le récit des gardes civils ne fait état ni d’une confrontation entre navires ni d’une intervention ayant contraint les autorités espagnoles à abandonner les travaux. Il décrit un désaccord technique sur le positionnement du bâtiment, suivi d’un ajustement permettant la poursuite du chantier.

Le quotidien El País, citant des sources gouvernementales espagnoles, apporte des précisions supplémentaires. Plusieurs embarcations marocaines se seraient approchées du navire pour rappeler que les équipements utilisés ne devaient pas pénétrer dans les eaux territoriales marocaines. Après vérification du respect de cette limite, les opérations de forage ont pu se poursuivre, selon les mêmes sources.

L’épisode prend ainsi une dimension bien différente de celle suggérée par les premiers titres. Là où certains médias évoquaient une intervention militaire et un chantier paralysé, les informations communiquées par l’AUGC et les sources gouvernementales espagnoles décrivent une vérification liée à la délimitation des eaux territoriales, sans affrontement ni arrêt durable des opérations.

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L’association a d’ailleurs appelé à la prudence face à la diffusion de ces informations. À quelques jours des élections générales espagnoles, présenter un incident technique comme une crise diplomatique «génère une inquiétude inutile parmi les citoyens et les agents», a-t-elle averti.

Mais cet appel à la retenue est intervenu alors que la version la plus alarmiste avait déjà fait son chemin, des titres de presse aux réseaux sociaux, puis jusque dans la campagne électorale. Hermann Tertsch avait entre-temps transformé cet épisode en accusation contre le Maroc, accompagnée de propos visant les Marocains vivant en Espagne. C’est aussi ce que révèle cette polémique. Une information non vérifiée peut suffire à installer l’image d’un Maroc «agresseur», à nourrir les discours de confrontation et à fournir des arguments politiques en pleine campagne électorale. Lorsque les précisions arrivent, la polémique a déjà produit ses effets. Le démenti, lui, doit encore tenter de rattraper l’emballement.