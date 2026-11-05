Sebta: porte-drapeau de l’extrême droite espagnole, Vox essuie un nouveau camouflet à Bruxelles

Jorge Buxadé (à gauche), candidat du parti espagnol d’extrême droite Vox, aux côtés du chef de la formation, Santiago Abascal. AFP or licensors

À Bruxelles, les protestations de Vox ne font manifestement pas recette. Alors que le parti d’extrême droite espagnol réclame des sanctions contre le Maroc à la suite des arrivées de migrants à Sebta en juillet 2026, la Commission européenne vient de réaffirmer son intention de poursuivre, et même de renforcer, sa coopération avec Rabat.

Dans une réponse signée par la commissaire européenne Dubravka Šuica, l’exécutif communautaire écarte toute suspension de l’aide technique et financière accordée au Royaume. Mieux encore, il réaffirme que le Maroc demeure un «partenaire stratégique clé» et considère que les événements de Sebta ont précisément mis en évidence la nécessité d’une coopération plus étroite. Bruxelles confirme ainsi son ambition de bâtir avec Rabat un «partenariat global et stratégique».

Autant dire que la réponse est loin de satisfaire Vox. Là où Jorge Buxadé, l’une des principales figures du parti au Parlement européen, exigeait un gel des financements et des mesures de rétorsion, la Commission défend la continuité du partenariat. Là où l’extrême droite espagnole voit dans la coopération une marque de faiblesse, Bruxelles y voit un instrument indispensable à la gestion des crises.

Vox dénonce une Europe «à genoux» devant le Maroc. Mais Bruxelles ne l’entend pas de cette oreille et ne se laisse manifestement pas dicter sa lecture des événements par l’extrême droite espagnole. Là où le parti de Santiago Abascal réclame des sanctions et une rupture avec Rabat, la Commission européenne réaffirme au contraire sa volonté de renforcer un partenariat qu’elle juge stratégique.

Dans son communiqué, Vox accuse la Commission de privilégier ses accords avec Rabat au détriment de Sebta et de «récompenser» le Maroc malgré les événements de juillet. Le parti va jusqu’à dénoncer une «trahison politique» et une «humiliation» infligée aux habitants de la ville. «Le Maroc peut exercer des pressions sur nos frontières, mettre Ceuta en difficulté et instrumentaliser l’immigration contre l’Espagne, puisque Bruxelles continuera de financer et de préserver ses relations avec Rabat», affirme la formation de Santiago Abascal.

Pour Vox, la réponse devrait passer par la suspension des fonds européens et l’adoption de sanctions. Pour la Commission, elle passe au contraire par le maintien du dialogue et des mécanismes de coopération. Deux visions difficilement conciliables, dont une seule se traduit, pour l’heure, dans les décisions européennes.

Bruxelles soutient l’Espagne sans sacrifier son partenariat avec Rabat

Contrairement à ce que laisse entendre Vox, l’Union européenne n’est pas restée inactive face aux événements de Sebta. Le 9 septembre, la Commission a débloqué une aide d’urgence de 114,7 millions d’euros en faveur de l’Espagne pour faire face aux conséquences des arrivées des 30 et 31 juillet. Cette enveloppe vise notamment à renforcer la surveillance des frontières, les capacités d’accueil et les procédures de retour. Bruxelles a également mobilisé plusieurs agences européennes, dont Frontex, Europol et l’Agence de l’Union européenne pour l’asile.

La stratégie européenne repose donc sur une double approche. D’un côté, un soutien financier et opérationnel à l’Espagne. De l’autre, la préservation d’un partenariat jugé essentiel avec le Maroc.

Et pour cause, la Commission souligne que, dès le 4 août, la grande majorité des personnes ayant rejoint Sebta étaient retournées au Maroc. Un élément qui, aux yeux de l’exécutif européen, confirme l’importance de la coopération avec Rabat dans la gestion des flux migratoires et des retours.

Cette relation ne se limite d’ailleurs pas aux questions migratoires. Elle s’inscrit dans un partenariat plus large, qui touche également à la sécurité, aux échanges commerciaux et aux investissements.

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Le Parlement européen a, lui aussi, pris position sur les événements de Sebta. Dans une résolution adoptée par 339 voix pour, 225 contre et 16 abstentions, les eurodéputés ont condamné les passages de migrants et appelé le Maroc à respecter ses engagements en matière de contrôle des frontières, de retours et de coopération migratoire.

Le Parlement a également soutenu l’aide d’urgence accordée à l’Espagne. Mais à aucun moment cette résolution ne réclame la suspension de la coopération avec le Maroc.

Bruxelles refuse simplement d’en tirer les conclusions que Vox voudrait lui imposer. Pour les institutions européennes, préserver les canaux de coopération avec Rabat fait partie de la réponse à la crise, et non du problème.

Vox hausse le ton, Bruxelles garde le cap

C’est toute la limite de la stratégie de Vox. Le parti d’extrême droite espagnol peut multiplier les communiqués indignés, dénoncer une prétendue capitulation européenne et réclamer des sanctions. Rien de tout cela n’a, pour l’heure, conduit la Commission à infléchir sa position.

Son accusation d’«abandon» de l’Espagne se heurte également à une réalité difficile à contourner. Bruxelles a mobilisé plus de 114 millions d’euros pour soutenir Madrid, tout en maintenant sa coopération avec Rabat. L’un n’exclut manifestement pas l’autre.

Ce revers n’est d’ailleurs pas le premier pour la formation de Santiago Abascal. En septembre, l’Assemblée de Sebta avait déjà rejeté une initiative de Vox visant à suspendre le traité d’amitié avec le Maroc, à revoir les mécanismes de coopération bilatérale et à demander une remise en cause des accords et des aides européennes destinés au Royaume.

À Sebta comme à Bruxelles, le parti peine ainsi à transformer ses exigences de rupture en décisions politiques.

Au-delà de ce nouvel échec, l’épisode met en lumière deux conceptions bien différentes des relations internationales.

Pour Vox, la coopération avec le Maroc apparaît avant tout comme une concession, voire une faveur, que l’Union européenne devrait retirer dès lors qu’un différend survient. Pour Bruxelles, elle constitue un levier diplomatique, économique et sécuritaire au service des intérêts européens, y compris lorsque les relations traversent des tensions.

La réponse de Dubravka Šuica est, à cet égard, particulièrement révélatrice. Alors que Vox exigeait de Bruxelles qu’elle prenne ses distances avec Rabat, la Commission réaffirme au contraire le caractère stratégique de leur partenariat. Elle n’a pas davantage tourné le dos à l’Espagne, à laquelle elle a apporté un soutien financier et opérationnel.

Vox voulait faire de Sebta le point de départ d’un bras de fer européen avec le Maroc. Bruxelles préfère poursuivre le dialogue avec Rabat. L’extrême droite espagnole peut toujours hausser le ton, elle ne donne pas le tempo de la politique européenne.