CBAO Groupe Attijariwafa bank érige son nouveau siège à Dakar et renforce son ancrage africain

Au centre de Dakar, la Place de l’Indépendance s’apprête à accueillir un nouveau repère architectural et financier qui redéfinira le paysage de la capitale sénégalaise. Vendredi 30 octobre, la cérémonie de pose de la première pierre du futur siège de CBAO Groupe Attijariwafa bank a réuni le président-directeur général du groupe marocain, Mohamed El Kettani, ainsi que le ministre sénégalais de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement des territoires,Moussa Bala Fofana. Prévue pour une livraison en 2030, cette infrastructure ambitieuse dépasse la simple transaction immobilière pour symboliser l’ancrage profond de l’institution au Sénégal et l’expansion sereine d’un géant bancaire panafricain, rapporte le magazine hebdomadaire Challenge.

Le projet immobilier impressionne par ses dimensions, tout en répondant aux contraintes d’une emprise foncière restreinte de 1 800 mètres carrés. Élevée sur dix-huit étages pour atteindre 94 mètres de hauteur, la future tour offrira 26 600 mètres carrés de surface construite, dont 17 200 mètres carrés dédiés aux espaces de travail. Conçue comme un monolithe de verre à facettes, son architecture fait la part belle à la verticalité et intègre une faille végétalisée qui prolonge la verdoyance du lieu, jusqu’à son point culminant. En plus de répondre aux normes environnementales les plus exigeantes visant la certification LEED Gold, le bâtiment abritera un auditorium modulable de 330 places, une agence VIP et un service de conciergerie. Sous la direction de Rachid El Bouzidi, la banque dote ainsi ses équipes d’un outil de travail moderne, en adéquation avec la transformation de ses métiers.

L’événement a également servi de cadre à la signature d’un important mémorandum d’entente entre les autorités gouvernementales et la direction de l’établissement financier. Saluant un investissement qui traduit une confiance inébranlable dans les perspectives économiques du pays, le ministre Moussa Bala Fofana a rappelé que cette initiative s’inscrit pleinement dans la vision urbaine «Dakar, Métropole 2050». Cet accord scelle une synergie étroite entre les priorités de développement de l’État sénégalais et les projets d’aménagement du secteur privé. Pour les pouvoirs publics, soutenir la modernisation des infrastructures bancaires au cœur de la mémoire vivante de la capitale constitue un levier essentiel pour renforcer l’attractivité et la durabilité du cadre de vie dakarois, écrit Challenge.

Au-delà des frontières sénégalaises, cet investissement réaffirme la doctrine stratégique portée par Mohamed El Kettani, résumée par le principe selon lequel l’Afrique doit faire confiance à l’Afrique. Pour le président du groupe, la construction d’un espace économique régional intégré ne saurait dépendre des seules impulsions politiques, mais doit s’appuyer sur l’engagement concret des acteurs financiers. Cette démarche s’illustre par l’expansion continue d’Attijariwafa bank sur le continent, récemment illustrée par le rachat de Société Générale au Ghana. En étendant son maillage à travers le Maghreb, l’UMOA et la CEMAC, la maison-mère marocaine s’impose comme un catalyseur des flux commerciaux Sud-Sud et un moteur du financement des économies émergentes.

Cette dynamique s’appuie sur une histoire pluricentenaire singulière, puisque les origines de la CBAO remontent à 1853,ce qui en fait l’une des institutions financières les plus anciennes de la sous-région. L’histoire moderne de la banque s’est accélérée à partir de 2006 avec l’arrivée progressive du groupe marocain, suivie du rachat de la Banque sénégalo-tunisienne puis de l’absorption de la CBAO historique en 2008. Cette fusion stratégique a donné naissance à l’un des piliers incontournables du secteur financier national, capable de mener de front la commercialisation de services bancaires de détail et le soutien aux grands projets d’infrastructure, lit-on dans Challenge.

Aujourd’hui, la solidité financière et le rayonnement de l’établissement confirment la pertinence de ce modèle stratégique. À la fin de l’année 2025, CBAO Groupe Attijariwafa bank affichait un total de bilan de 1 791 milliards de francs CFA,s’appuyant sur un réseau de 100 agences au Sénégal, plus de 1 100 collaborateurs et un portefeuille de près de 450 000 clients. Forte de ses deux centres d’affaires locaux et de ses trois succursales implantées au Mali, au Niger et au Burkina Faso, l’institution continue de diversifier ses interventions auprès des particuliers, des entreprises et des marchés financiers, s’affirmant plus que jamais comme un moteur-clé de la transformation économique régionale.