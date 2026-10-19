Economie

Attijariwafa bank rejoint le système CIPS

Au centre, le siège d'Attijariwafa Bank à Casa Finance City.

Au centre, le siège d'Attijariwafa Bank à Casa Finance City.

Attijariwafa bank annonce son adhésion au système CIPS (Cross-Border Interbank Payment System), l’infrastructure de compensation et de règlement des paiements transfrontaliers en renminbi (RMB). Cette adhésion s’inscrit dans la stratégie d’Attijariwafa bank visant à accompagner l’essor des échanges entre le Maroc et la Chine.

Par La Rédaction
Le 19/10/2026 à 08h26

En rejoignant CIPS, Attijariwafa bank permet à ses clients entreprises et institutionnels au Maroc, de bénéficier de services de paiement en RMB plus rapides et plus efficaces, adossés à une infrastructure de marché conforme à la norme ISO 20022.

«Cette adhésion renforce notre capacité à servir les flux commerciaux et d’investissement entre le Maroc et la Chine, en offrant à nos clients les meilleurs circuits de règlement en RMB», déclare Adil Hajji, directeur de l’international banking Groupe au sein d’Attijariwafa bank.

Cette étape permettra notamment à la banque de:

  • Sécuriser et fluidifier le règlement des opérations commerciales en RMB;
  • Réduire les délais et la complexité des chaînes de correspondance bancaire;
  • Soutenir ses clients dans la diversification de leurs devises de règlement.

À propos d’Attijariwafa bank

Attijariwafa bank est un acteur de référence sur le continent africain. En plus de l’activité bancaire, le Groupe opère à travers des filiales spécialisées dans les différents métiers financiers comme l’assurance, le crédit immobilier, le crédit à la consommation, le leasing, la gestion d’actifs, l’intermédiation boursière, le private banking, le conseil, la location longue durée, le factoring...

Le Groupe emploie plus de 22 000 collaborateurs et gère un portefeuille de plus de 12 millions de clients à travers plus de 8 000 agences. Attijariwafa bank est basé au Maroc et opère dans 27 pays : en Afrique (Égypte, Tunisie, Mauritanie, Sénégal, Burkina Faso, Mali, Côte-d’Ivoire, Togo, Niger, Bénin, Congo, Gabon, Cameroun et Tchad) et en Europe (Belgique, France, Allemagne, Italie, Espagne et Suisse) à travers des filiales bancaires contrôlées majoritairement par la Banque et à Dubai, Riyadh, Abu Dhabi, Londres, Montréal, Pékin et Doha à travers des bureaux de représentation.

Par La Rédaction
Le 19/10/2026 à 08h26
#Attijariwafa bank#CIPS#Maroc-Chine

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