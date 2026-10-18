Politique

Le Roi accepte la fin des fonctions de Madiha Khayr, ministre déléguée chargée de la Formation professionnelle

Le roi Mohammed VI a reçu, mercredi 14 octobre 2026 au Palais Royal à Rabat, Fatima Ezzahra El Mansouri, cheffe du gouvernement chargée de la formation du nouvel Exécutif.

Le roi Mohammed VI a accepté la demande de la Cheffe du gouvernement visant à mettre fin aux fonctions de Madiha Khayr, ministre déléguée chargée de la Formation professionnelle et de la Qualification, conformément aux dispositions de l’article 47 de la Constitution, indique un communiqué du cabinet royal.

Par Le360 (avec MAP)
Le 18/10/2026 à 14h24

Voici le texte du communiqué:

«Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, a reçu une demande de la part de Madame la Cheffe du gouvernement en vue de mettre fin aux fonctions de Madame Madiha Khayr, ministre déléguée auprès du ministre de l’Education nationale, du Préscolaire, de la Formation professionnelle et de la Qualification, chargée de la Formation professionnelle et de la Qualification.

Sa Majesté le Roi, que Dieu L’assiste, a bien voulu accepter ladite demande, conformément aux dispositions de l’article 47 de la Constitution».

Par Le360 (avec MAP)
Le 18/10/2026 à 14h24
#Cabinet royal

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