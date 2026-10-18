Société

TikTok: plus de 500 000 comptes marocains supprimés dans une vaste opération d’assainissement

Une personne en train d'utiliser l'application sociale TikTok sur son smartphone.

Revue de presseFace à la prolifération des contenus jugés vulgaires, de la mendicité en ligne et des fausses rumeurs, le géant des réseaux sociaux TikTok a engagé un nettoyage d’une ampleur inédite au Maroc. Entre l’activation d’algorithmes renforcés, une modération stricte et une fermeté judiciaire accrue, la plateforme et les autorités tentent de redéfinir les frontières de l’espace numérique entre liberté d’expression et préservation des valeurs éthiques. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Assabah.

Par La Rédaction
Le 18/10/2026 à 19h58

Le paysage numérique marocain a récemment été secoué par une décision radicale de la plateforme TikTok, qui a procédé à la suspension et au bannissement de plus de 535.000 comptes d’utilisateurs dans le Royaume. Cette vague de fermetures massives s’inscrit dans le cadre d’un durcissement inédit des politiques de modération de l’entreprise, visant à nettoyer son espace virtuel des pratiques jugées abusives ou contraires aux normes communautaires. «Parmi les profils ciblés, on retrouve des créateurs de contenu influents ainsi que des utilisateurs ordinaires, pris au piège d’une surveillance automatisée et humaine plus stricte», indique le quotidien Assabah dans son édition du lundi 19 octobre.

Au cœur de cette offensive numérique se trouve la volonté affichée d’éradiquer la diffusion de fausses informations, la diffamation, l’insulte et la mendicité en ligne. Les algorithmes de la plateforme, appuyés par des équipes de modération dédiées, ont notamment traqué les comptes qui recouraient à des méthodes frauduleuses pour gonfler artificiellement leur audience et inciter à des dons financiers illégaux lors de séances en direct. De plus, les autorités sanitaires et réglementaires ont salué la suppression des profils gérés par des mineurs ou exposant des enfants à des fins d’exploitation commerciale, un sujet particulièrement sensible qui suscitait de vives inquiétudes au sein de la société marocaine.

Cette décision intervient dans un contexte de débat national intense autour de la régulation des réseaux sociaux et de la protection de la sphère publique. Depuis plusieurs mois, des campagnes citoyennes d’envergure appelaient à assainir l’espace virtuel pour contrer la prolifération de contenus qualifiés de médiocres ou de vulgaires. «La question du blocage pur et simple de certaines applications ou d’un encadrement légal plus rigoureux est devenue un sujet brûlant, débattu aussi bien dans les cercles médiatiques que sur les bancs du Parlement», souligne Assabah.

Sur le plan judiciaire, cette vague d’assainissement virtuel coïncide avec une fermeté accrue des tribunaux marocains à l’encontre des dérives en ligne. Plusieurs figures bien connues du Web ont été traduites en justice et condamnées pour diffamation, atteinte à la vie privée ou non-respect de la législation en vigueur. Les données fournies par l’entreprise révèlent d’ailleurs que la grande majorité des contenus préjudiciables ont été détectés et supprimés automatiquement par les algorithmes avant même de faire l’objet de signalements par les internautes, témoignant de l’efficacité renforcée des outils de contrôle.

L’ampleur de cette opération démontre que les géants du numérique prennent progressivement la mesure de leur responsabilité éthique et juridique vis-à-vis des utilisateurs. En fermant des centaines de milliers de comptes en une seule vague, TikTok cherche à redorer son image et à rassurer les familles comme les institutions publiques quant à sa capacité à maintenir un environnement sûr et respectueux des valeurs locales. Cette démarche montre que la modération automatique est désormais le premier rempart contre les contenus dangereux sur les réseaux sociaux modernes.

Par La Rédaction
Le 18/10/2026 à 19h58

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