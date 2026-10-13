Simple, néobanque d’Attijariwafa bank, lance de nouvelles fonctionnalités

Simple., la néobanque du groupe Attijariwafa bank, poursuit son rythme soutenu d’innovation avec le lancement de nouvelles fonctionnalités conçues pour enrichir l’expérience de ses clients et simplifier davantage leur quotidien.

Après avoir intégré la réservation d’hébergements, Simple Trip enrichit son offre avec deux nouveaux services:

- Simple Flight permet de réserver des billets d’avion auprès de plus de 450 compagnies aériennes à travers le monde, avec un paiement intégralement en dirhams, quels que soient les pays de départ et de destination, sans impact sur la dotation internationale.

- L’eSIM internationale, couvrant plus de 150 pays, permet aux voyageurs de rester connectés à l’étranger, sans carte SIM physique, à des tarifs compétitifs et avec un paiement en dirhams, sans impact sur la dotation internationale. La souscription et l’activation s’effectuent directement depuis l’application.

Simple Share: un nouveau programme de parrainage

Simple. lance Simple Share, son programme de parrainage permettant à ses clients de faire découvrir l’expérience Simple. à leurs proches et de contribuer au développement de sa communauté.

Une ouverture de compte gratuite et sans engagement

Avec Simple., l’ouverture de compte est gratuite et sans engagement. Les clients bénéficient également de la possibilité de clôturer leur compte directement depuis l’application, de manière simple, rapide et instantanée.

Avec cette nouvelle série d’innovations, Simple. réaffirme sa volonté de faire évoluer les standards de l’expérience bancaire au Maroc, en développant progressivement un écosystème de services qui répond aux nouveaux usages et aux attentes des clients.

La banque, c’est Simple.