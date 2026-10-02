Economie

Attijariwafa bank s’offre le contrôle de Société Générale Ghana

Le siège de Société Générale Ghana à Accra.

Attijariwafa bank poursuit son expansion en Afrique anglophone. Le groupe bancaire marocain a annoncé la signature d’un accord avec le groupe Société Générale portant sur l’acquisition de 55,22% du capital de Société Générale Ghana. L’opération prévoit également la cession de 5% du capital à SSNIT, l’organisme public ghanéen de gestion des retraites.

Par La Rédaction
Le 02/10/2026 à 14h31

L’opération, qui reste soumise à l’obtention des autorisations réglementaires et boursières requises au Maroc et au Ghana, permettra à Attijariwafa bank de détenir une participation majoritaire dans Société Générale Ghana et d’en assurer le contrôle, indique le groupe dans un communiqué.

Basée à Accra, Société Générale Ghana compte plus de 500 collaborateurs et dispose de 40 agences réparties dans 24 villes. À fin 2025, la banque affichait un produit net bancaire de 1,356 milliard de cedis ghanéens (GHS), un résultat net de 397 millions de GHS et un total bilan de 9,7 milliards de GHS. Elle est cotée à la Bourse d’Accra, avec une capitalisation boursière de 3,9 milliards de GHS au 29 septembre 2026.

Lire aussi : Attijariwafa bank se positionne au Ghana

Pour Mohamed El Kettani, PDG d’Attijariwafa bank, cette acquisition traduit «la confiance» du groupe dans les perspectives de développement du Ghana et dans la qualité de Société Générale Ghana. Il affirme que l’opération s’inscrit dans la stratégie de développement du groupe en Afrique et doit permettre de poursuivre le développement de la banque ghanéenne, tout en renforçant les échanges économiques entre le Ghana, le Maroc et les autres pays de présence du groupe.

Avec cette opération, Attijariwafa bank renforce ainsi son implantation en Afrique anglophone et poursuit le déploiement de son modèle de banque universelle sur le continent. Le groupe marocain est désormais présent dans 27 pays et compte plus de 22.000 collaborateurs pour un portefeuille de plus de 12 millions de clients.

Par La Rédaction
Le 02/10/2026 à 14h31
#Maroc#Attijariwafa Bank#Banque#Ghana

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