Paiements transfrontaliers: Attijariwafa bank rejoint le Swift Payments Scheme

Attijariwafa bank annonce son adhésion au Swift Payments Scheme, l’initiative portée par Swift pour transformer l’expérience des paiements transfrontaliers à l’échelle mondiale.

Cette adhésion s’inscrit dans la continuité de l’engagement historique du Groupe auprès de Swift, dont il avait été, dès 2020, la première banque marocaine certifiée SWIFT gpi.

Elle confirme la volonté d’Attijariwafa bank de faire évoluer son dispositif de paiements internationaux au bénéfice de ses clients particuliers et entreprises, avec des transferts internationaux plus rapides, plus prévisibles et plus transparents.

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Tarik Irrou, responsable des paiements chez Attijariwafa bank, s’exprime: «Les paiements internationaux revêtent une importance cruciale pour nos clients; pour cela, nous sommes résolument engagés à leur offrir la meilleure qualité de service en la matière. Rejoindre l’initiative Swift Payments Scheme est une avancée majeure dans la qualité de l’expérience que nous proposons et nous nous réjouissons à l’idée d’étendre les avantages de ce réseau à un grand nombre de clients et de corridors de paiement au cours des prochains mois»

Attijariwafa bank, aux côtés d’autres grandes banques internationales, sont en cours d’implémentation des prérequis techniques et fonctionnels nécessaires à la concrétisation de cette initiative, en vue d’un déploiement progressif dans les mois à venir.