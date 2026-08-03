Attijariwafa bank amorce son virage GOAL 2030

Fort d’un bilan consolidé atteignant 825,3 milliards de dirhams et d’une rentabilité en progression constante, Attijariwafa bank ouvre un nouveau chapitre décisif de son histoire avec le lancement du plan stratégique GOAL 2030. Le premier groupe financier du Royaume et leader régional mise, plus que jamais, sur l’accélération du financement de l’investissement productif, le passage au modèle de banque digitale intégrée, l’adoption généralisée de l’intelligence artificielle, ainsi qu’une expansion continentale repensée sous le prisme de la sélectivité, indique le quotidien Les Inspirations Éco. À travers ce nouveau cap, Attijariwafa bank s’attache à convertir sa masse critique en une capacité d’exécution accrue, conjuguant solidité financière et agilité opérationnelle pour accompagner les transformations structurelles de l’économie.

La transition progressive de la feuille de route @mbitions 2025 vers l’horizon GOAL 2030 s’effectue sur des assises financières particulièrement robustes. À la fin du premier semestre, le total bilan consolidé du groupe s’est apprécié de 11,9%, tandis que les fonds propres se sont renforcés de 8,4% pour s’établir à 81,1 milliards de dirhams. Dans le même temps, le produit net bancaire a atteint 18,4 milliards de dirhams, signant une progression de 4%, alors que le résultat net consolidé s’est apprécié de 2,3% à 7,1 milliards de dirhams. Le résultat net part du groupe s’inscrit pour sa part à 5,9 milliards de dirhams, en hausse de 1,1%. Cette trajectoire ascendante témoigne de la résilience du modèle d’affaires bancaire face aux mutations de la conjoncture et à l’évolution des exigences réglementaires.

Au cœur de ce nouveau dispositif stratégique, l’octroi de crédits à l’équipement s’affirme comme le moteur privilégié de l’offensive commerciale. Soutenant activement l’économie réelle, le groupe a porté ses encours de crédits à l’équipement à 142 milliards de dirhams, marquant une hausse spectaculaire de 36% sur un an. Les financements globaux accordés aux entreprises s’élèvent désormais à 227 milliards de dirhams, soit une progression de 14%, tandis que la production nette de crédits aux ménages s’est établie à 5,5 milliards de dirhams sur les six premiers mois de l’exercice. Au niveau national, l’ensemble des concours à l’économie progresse de 9%, représentant une distribution nette de 28 milliards de dirhams.

L’avènement de Simple, qualifiée de première néobanque marocaine, incarne de façon très concrète le virage technologique amorcé par le groupe, lit-on dans Les Inspirations Éco.

Bien au-delà d’un simple portail de gestion de compte dématérialisé, cette application globale fusionne transactions bancaires quotidiennes, solutions de paiement, offres d’investissement, services d’épargne automatisée, dépôts à terme digitaux et accès direct au marché boursier et aux OPCVM. L’écosystème intègre également des modules thématiques tels que Simple Pay ou une offre dédiée aux jeunes de 12 à 17 ans. En franchissant le cap des 181,5 millions de connexions enregistrées sur ses plateformes digitales au premier semestre et en faisant passer la part du canal numérique dans ses transactions globales de 74,2% en 2019 à 94,9%, la banque part d’un capital d’usage particulièrement élevé qu’elle entend désormais monétiser et fidéliser dans le cadre du plan GOAL 2030.

Sur le plan international, Attijariwafa bank fait évoluer sa stratégie continentale vers une gestion plus différenciée et ciblée de ses filiales. Renonçant à une expansion uniforme au profit d’une allocation sélective des ressources, le groupe entend concentrer ses efforts sur les métiers transactionnels, les financements structurés et les marchés à fort potentiel de croissance. Le plan GOAL 2030 vise ainsi à intensifier la convergence des plateformes informatiques et les synergies opérationnelles entre métiers et entités du groupe. En s’appuyant sur le concept d’une banque ouverte, augmentée par les capacités de l’intelligence artificielle et recentrée sur la relation humaine, l’établissement entend conjuguer excellence technologique, valorisation des compétences internes et partenariats stratégiques.

L’inclusion financière demeure un pivot central de cette stratégie de croissance à long terme, écrit Les Inspirations Éco. Au cours des six premiers mois de l’année, la plateforme Dar Al Moukawil a accompagné gratuitement plus de 162.000 très petites entreprises, franchissant la barre symbolique du million de TPE accompagnées depuis le lancement du dispositif en 2016. Parallèlement, le groupe s’est enrichi de 200.000 nouveaux clients sur ses offres à bas coût et poursuit le désenclavement financier des territoires ruraux grâce à la couverture de 245 localités via le réseau Wafacash. En articulant la solidité de son bilan, l’ancrage de son réseau africain et l’ubiquité du digital, Attijariwafa bank dessine les contours d’un modèle bancaire plus inclusif, plus fréquent dans les usages quotidiens et durablement rentable.