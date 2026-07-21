L’or brille pour Bank Al-Maghrib: la valeur des réserves bondit de 49% en un an

Selon le rapport annuel de la Banque centrale, présenté au roi Mohammed VI par le wali Abdellatif Jouahri, lundi 20 juillet à Tétouan, le stock d’or détenu par l’institution s’établit à 711.000 onces, soit environ 22 tonnes, un niveau quasiment inchangé d’une année à l’autre.

En parallèle, la contre-valeur de ces avoirs a bondi de 49% en glissement annuel pour atteindre 28 milliards de dirhams à fin décembre 2025. Cette progression s’explique par la hausse marquée du prix de l’or, l’once étant passée de 26.415 dirhams en 2024 à 39.447 dirhams un an plus tard.

2025 2024 Prix de l’once d’or (en dirhams) 39.447 26.415 Quantité en onces d’or 711.078 711.032 Maroc 4.855 4.855 Étranger 706.223 706.177 Valeur de marché (en milliers de dirhams) 28.049.899 18.781.915 Stock d’or (en tonnes) 22,12 22,12

Source: BAM

Cette évolution confirme l’approche prudente de Bank Al-Maghrib en matière de gestion de l’or. L’institution privilégie la stabilité de son stock, contrairement à plusieurs banques centrales qui ont récemment intensifié leurs achats du métal jaune.

D’après le dernier classement du Conseil mondial de l’or, le Maroc occupe le 62ème rang mondial des détenteurs d’or. Il se situe derrière l’Égypte (130 tonnes), l’Algérie (174 tonnes), le Liban (287 tonnes), l’Arabie saoudite (323 tonnes) et la Turquie (535 tonnes).

En tête du classement figurent les États-Unis avec 8.133 tonnes, suivis de l’Allemagne (3.350 tonnes), de l’Italie (2.452 tonnes), de la France (2.437 tonnes) et de la Chine (2.313 tonnes). La Russie (2.305 tonnes) se positionne au sixième rang, devant la Suisse, selon des données arrêtées à fin mars 2026.

Interrogé à ce sujet lors d’un précédent point de presse, Abdellatif Jouahri a souligné que le niveau des réserves marocaines demeure en ligne avec les standards internationaux. «Bank Al-Maghrib suit une pratique courante dans la gestion de ses réserves», a-t-il indiqué.

Le wali a rappelé que cette gestion repose sur trois principes fondamentaux: la sécurité, la liquidité et le rendement. La priorité est donnée à la sécurité, avec des placements dans des actifs à faible risque, généralement notés «AAA» ou «AA». La liquidité constitue le deuxième pilier, afin de garantir la mobilisation rapide des réserves en cas de besoin. Le rendement, enfin, intervient en troisième position.

Il a également relevé que, si l’or constitue une valeur refuge, son utilisation reste moins flexible que celle des devises. Contrairement à ces dernières, il ne peut être mobilisé aussi facilement pour des interventions immédiates sur le marché des changes, ce qui en limite l’usage en situation d’urgence.