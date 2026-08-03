JamSalam 2026: le Club Afrique Développement clôt une édition sous le signe de la création africaine

Photo de famille JamSalam2026 avec les artistes, entourés des équipes du Club Afrique Développement, d'Al Maqam, de la Fondation Attijariwafa bank et des référents JamSalam dans les 15 pays de présence du Groupe Attijariwafa bank en Afrique.

La cérémonie de clôture et de restitution des œuvres a réuni, aux côtés des artistes, les représentants JamSalam des 15 pays de présence du groupe Attijariwafa bank en Afrique, ainsi que ceux du Club Afrique Développement et de la Fondation Attijariwafa bank, dans un esprit de partage et de fraternité.

À cette occasion, les artistes, âgés de 20 à 35 ans, ont reçu leurs attestations de participation et témoigné de l’impact durable de cette expérience sur leur parcours artistique.

Photo des 15 artistes prise par l'artiste photographe Julie Mvie (Gabon). Ils sont habillés en tissu traditionnel Bogolan (Mali), un emblème historique du patrimoine culturel africain. Son nom, Bogolanfini, signifie en bambara «tissu fait avec la terre», en référence à sa teinture artisanale réalisée à partir de boue fermentée et de pigments naturels. Chaque motif raconte une histoire et porte une signification: courage, sagesse, protection, transmission ou lien avec la nature.

Prenant la parole lors de cette cérémonie, l’artiste peintre et sculpteur Mohamed Mourabiti, fondateur de la résidence Al Maqam, a salué cette initiative, mettant en avant l’importance de la création artistique collective et du dialogue intracontinental au service d’un développement ancré dans les territoires.

Placée sous le thème «Au nom de Toumaï, espoir de vie», cette édition a nourri la créativité des participants, qui ont réalisé des œuvres de peinture, de sculpture et de photographie. Les professionnels et invités présents ont salué la qualité et la sensibilité des créations présentées.

Sabra Ben Fradj, artiste peintre représentant la Tunisie en création durant la Residence JamSalam 2026.

Durant les deux semaines de résidence, les artistes ont également bénéficié de l’accompagnement et de la direction artistique d’Ousseynou Wade, président du Grand Jury de JamSalam et figure de référence de la scène culturelle africaine. Deux visites culturelles à Rabat et Marrakech sont également venues enrichir leurs regards et leurs sources d’inspiration.

Les œuvres réalisées au cours de cette résidence seront présentées lors du prochain Forum international Afrique Développement, organisé par le Club Afrique Développement d’Attijariwafa bank, avant d’être mises aux enchères au profit d’une œuvre caritative. La promotion JamSalam 2026 intégrera également la communauté du Club Afrique Développement, dans une perspective de collaboration et d’impact durable au service du progrès commun.

Sidi Mohamed Sow (Mauritanie) présentant son oeuvre durant la restitution de la Residence à Mado Doumbia (BIM Mali) et Lalla Moulay Haidara (BIA Togo).

Placée sous le signe de la paix — «Jam» signifiant «paix» en wolof et «Salam» en arabe —, cette promotion réunit 15 artistes issus de différents pays africains : Falhone Ogun (peinture, Bénin), Ali Drabo (photographie, Burkina Faso), Grâce Dorothe Tong (arts pluridisciplinaires, Cameroun), Shams (peinture et design, Congo-Brazzaville), Ouacabessay Kouame (peinture, Côte d’Ivoire), Doaa Fakher (peinture, Égypte), Julie Mvie (photographie, Gabon), Maïmouna Touré (peinture, Mali), Yassine Chraïbi (arts pluridisciplinaires, Maroc), Sidi Mohamed Sow (photographie, Mauritanie), Ibrahim Harouna (arts multimédias, Niger), Marema (peinture, Sénégal), Emmanuel Koukta (photographie, Tchad), Afi Elikplim (sculpture, Togo) et Sabra Ben Fradj (peinture, Tunisie).