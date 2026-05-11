Economie

Attijari Payment lance «Sahl Pay by Attijari Payment», une solution qui transforme un smartphone en un véritable TPE

Un smartphone utilisant la solution Sahl Pay by Attijari Payment lors d'un encaissement par carte bancaire sans contact.

Attijari Payment annonce le lancement de la solution de paiement Soft POS «Sahl Pay by Attijari Payment», une innovation permettant aux commerçants d’accepter des paiements directement via un smartphone ou une tablette, sans terminal de paiement traditionnel.

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Le 11/05/2026 à 11h15

Les commerçants marocains disposent désormais d’une nouvelle alternative pour encaisser les paiements électroniques. Attijari Payment vient de dévoiler sa solution Soft POS «Sahl Pay by Attijari Payment», qui permet d’accepter des règlements directement via un smartphone ou une tablette, sans recourir à un terminal de paiement traditionnel.

Reposant sur la technologie NFC (Near Field Communication), cette solution transforme les appareils Android compatibles en terminaux d’acceptation sécurisés. Elle offre ainsi aux commerçants une expérience de paiement fluide, sans contact et accessible, sans nécessiter le déploiement d’une infrastructure matérielle additionnelle.

Avec «Sahl Pay by Attijari Payment», les porteurs de cartes bancaires peuvent régler leurs achats en approchant simplement leur moyen de paiement de l’appareil du commerçant équipé de l’application sécurisée, garantissant rapidité, simplicité et sécurité des transactions.

«Le lancement de Sahl Pay by Attijari Payment s’inscrit dans notre ambition d’accélérer la transformation digitale des paiements au Maroc. Cette solution permet de démocratiser l’acceptation des paiements électroniques auprès d’un large éventail de commerçants, en leur offrant un outil simple, sécurisé et immédiatement opérationnel. Elle constitue également un levier important d’inclusion financière et de modernisation des usages de paiement», indique Fahd Bettache, directeur général d’Attijari Payment.

À travers cette innovation, Attijari Payment confirme son positionnement en tant qu’acteur de référence de la digitalisation des paiements, engagé dans le développement de solutions accessibles, sécurisées et adaptées aux nouveaux usages des consommateurs et des commerçants.

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Le 11/05/2026 à 11h15
#Maroc#Attijari Payment#TPE#paiement mobile#commerçants

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