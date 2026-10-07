Simple lance «Simple AI», un assistant bancaire par IA qui comprend la darija

Simple AI est un assistant bancaire virtuel conversationnel et transactionnel basé sur l’Intelligence artificielle générative et agentique.

Simple, néobanque d’Attijariwafa bank, franchit une nouvelle étape dans l’innovation bancaire avec le lancement de Simple AI, un assistant bancaire virtuel conversationnel et transactionnel basé sur l’Intelligence artificielle générative et agentique. Une première au Maroc, lancée auprès d’une communauté de clients, qui ambitionne de rendre la relation avec la banque encore plus simple, intuitive et accessible.

Intégré directement à l’application Simple, Simple AI permet au client d’interagir avec sa banque en utilisant ses propres mots, par écrit ou par la voix notamment en darija marocaine. Plus besoin de rechercher une fonctionnalité ou de naviguer entre différents menus: le client exprime simplement ce qu’il souhaite faire et Simple AI l’accompagne dans sa démarche.

Simple AI a été conçu pour faciliter les usages bancaires du quotidien et offrir une expérience plus fluide, plus naturelle et plus personnalisée.

Disponible en six langues, dont la darija, l’arabe, le français et l’anglais, l’assistant peut notamment répondre aux questions relatives aux produits et services de la banque, aider à la navigation dans l’application Simple et fournir au client des informations sur le comportement de son compte bancaire. Le client peut également exécuter ses opérations courantes (ex: effectuer un virement, payer ses factures, payer sa vignette…) à travers Simple AI transformant ainsi, en profondeur, les parcours et l’expérience client.

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Lorsque l’opération nécessite une validation, le client conserve systématiquement la maîtrise de la décision et valide lui-même l’opération. Simple AI permet également d’initier une réclamation et d’en suivre l’avancement directement depuis l’application.

L’intelligence artificielle au service d’une banque plus simple

Avec Simple AI, Simple. fait le choix d’une Intelligence artificielle résolument tournée vers l’usage. L’objectif n’est pas d’ajouter une technologie supplémentaire au parcours bancaire, mais au contraire de réduire sa complexité.

L’assistant conversationnel et transactionnel devient ainsi un nouveau point d’entrée dans la banque: le client formule son besoin naturellement et l’Intelligence artificielle l’aide à trouver l’information, le service ou l’action recherchée mais également à exécuter les opérations bancaires courantes en toute simplicité.

Cette innovation s’inscrit pleinement dans la promesse de Simple: mettre la technologie au service d’une expérience bancaire plus simple, plus fluide et plus accessible.

Une communauté de clients invitée à découvrir Simple AI en avant-première

Pour accompagner le lancement de cette première au Maroc, Simple. fait le choix d’ouvrir Simple AI en avant-première à une première communauté de clients, qui aura la possibilité de découvrir et d’expérimenter ses fonctionnalités avant leur ouverture à plus grande échelle.

«Avec Simple AI, nous voulons franchir une nouvelle étape dans notre promesse de simplicité. L’Intelligence artificielle nous permet de repenser profondément la manière dont un client interagit avec sa banque: il n’a plus à chercher comment faire, il exprime simplement ce dont il a besoin. Nous avons également souhaité associer nos clients à cette innovation dès ses premiers pas, en permettant à une première communauté de la découvrir en avant-première et de contribuer, par ses usages et ses retours, à son évolution», indique Amine Benchakroun, Product Manager «AI Agents».

«Au-delà de l’expérience client, Simple AI illustre la transformation de la banque par la Data, l’Intelligence artificielle et de nouvelles architectures technologiques. Cette innovation repose avant tout sur un haut niveau de sécurité et de confidentialité: les données de nos clients restent sous le contrôle de la banque, protégées et hébergées au sein de ses propres infrastructures sécurisées», souligne, de son côté, Hiba Fergag, Product Manager Data, IA et Marketing Automation.

Avec Simple AI, Simple ouvre ainsi une nouvelle génération d’expérience bancaire au Maroc, dans laquelle la technologie s’efface derrière la simplicité d’usage.