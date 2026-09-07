Economie

Simple lance un service digitalisé pour les transferts de scolarité à l’étranger

Lors du lancement officiellement de Simple, première néobanque au Maroc, le lundi 25 mai à Casablanca. (K.Sebbar/Le360) (Photo d'illustration)

La néobanque d’Attijariwafa bank, Simple, enrichit son application avec un nouveau service dédié aux familles marocaines dont les enfants poursuivent leurs études à l’étranger. La solution permet notamment de gérer à distance les frais de scolarité, de séjour et de logement, après constitution et validation du dossier en agence.

Par La Rédaction
Le 07/09/2026 à 13h02

Près de 100.000 étudiants marocains poursuivent actuellement leurs études hors du Royaume, confrontant leurs familles à des démarches administratives parfois complexes et chronophages.

Face à l’essor de la mobilité des étudiants marocains à l’international et à la volonté croissante des familles de simplifier leurs démarches, Simple, la néobanque d’Attijariwafa bank, lance via son application un nouveau service dédié à la gestion des transferts liés aux études à l’étranger. Cette solution vise à simplifier ce parcours grâce à un dispositif sécurisé et entièrement digitalisé.

Le parcours est initié en agence, où les clients sont accompagnés dans la constitution et la validation du dossier administratif de l’étudiant. Une fois cette étape réalisée, les parents peuvent effectuer leurs transferts directement depuis l’application, sans avoir à se déplacer.

Lire aussi : L’intelligence artificielle au cœur de l’innovation lors du Demo Day d’Attijariwafa bank

Le service leur permet ainsi de régler les frais de scolarité auprès des établissements d’enseignement, d’envoyer les frais de séjour à l’étudiant dans le respect de la réglementation des changes, ainsi que de payer les loyers directement aux bailleurs ou via l’étudiant.

Déjà utilisé par plusieurs dizaines de milliers de clients parents d’étudiants à l’étranger, le dispositif évolue ainsi vers une expérience mobile mieux adaptée aux besoins des familles. Les opérations bénéficient par ailleurs de dispositifs de sécurité et de conformité destinés à garantir le respect des exigences réglementaires, avec des délais pouvant aller jusqu’à 48 heures maximum.

Un système de notifications en temps réel permet enfin aux clients de suivre leurs opérations de bout en bout, jusqu’à la réception effective du transfert par le bénéficiaire.

Par La Rédaction
Le 07/09/2026 à 13h02
#Attijariwafa Bank#Transfert d'argent#Étudiants marocains#Immigration

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